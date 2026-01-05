Sfatul cântereței islandeze Bjork pentru groenlandezi: declararea independenței

Cântăreaţa Björk i-a îndemnat pe groenlandezi să-şi declare independenţa, în contextul ameninţărilor reînnoite ale lui Donald Trump cu privire la o posibilă preluare a controlului de către SUA.

Într-o postare pe Instagram de luni, Björk a indicat independenţa Islandei faţă de Danemarca în 1944 ca model pentru Groenlanda, scriind că islandezii sunt „extrem de relaxaţi” că s-au separat şi nu şi-au pierdut limba, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a continuat să condamne tratamentul aplicat de Danemarca groenlandezilor, făcând referire la presupusa campanie forţată de implantare a dispozitivelor intrauterine care a afectat sute de femei şi fete între 1966 şi 1970, şi a adăugat că „şi astăzi danezii îi tratează pe groenlandezi ca pe nişte oameni de mâna a doua”.

Acum, când Trump ia din nou în considerare preluarea Groenlandei de la Danemarca, ţara se confruntă cu spectrul de a trece „de la un colonizator crud la altul”, susţine Björk. Prin urmare, ea face apel ca Groenlanda să-şi „declare independenţa!!!!”.

Citește și:

Danemarca cere „respect total” pentru integritatea Groenlandei, după mesajul soției unui consilier al lui Trump

Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare”

Răspunsul dur al UE la amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei: „Vom apăra principiile suveranității naționale”

Editor : B.E.