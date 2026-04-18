Live TV

Video Sfatul președintelui brazilian pentru cei care vor „să trăiască până la 120 de ani”: „Trebuie să facă ce fac eu, altfel nu se poate”

Data publicării:
BRASíLIA, DF - 15.04.2026: LULA ANUNCIA MEDIDAS SETOR HABITACIONAL - Photo, President Lula. This Wednesday (15) President Lula participates in a meeting at the Planalto Palace to announce economic measures to support growth in the housing sector.
Foto: Profimedia

La 80 de ani, președintele brazilian Lula da Silva se laudă că face sport în fiecare zi. Soția l-a filmat în zorii zilei în direct și l-a dat drept exemplu pe rețelele de socializare.

- Nu e inteligență artificială. E realitatea de fiecare zi. Soțul meu e aici de la 6 dimineața, a alergat deja 45 de minute pe bandă și acum e aici. Cine a spus că nu poate face genuflexiuni? Asta e live, oameni buni, live! Priviți! Micuțul (Lula, n.r.), e aici de la 6 dimineața. Suntem puternici!

- Oricine vrea să trăiască până la 120 de ani trebuie să facă ce fac eu, altfel nu se poate.

- Antrenament și iar antrenament.

Filmarea a fost făcută în contextul în care în octombrie sunt alegeri prezidențiale, iar veteranul Lula candidează din nou.

Trebuie să convingă că este în formă pentru un nou mandat. Mai ales că rivalul său, fiul fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, este cu 36 de ani mai tânăr.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Claudiu Manda
3
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
militari români
5
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie si barbat cu un catel
Încă o țară a adoptat legea care autorizează custodia comună asupra animalelor de companie după divorț
Former Brazilian President Jair Bolsonaro Leaves DF Star Hospital
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, externat din spital și plasat în arest la domiciliu
rechini care inoata
Zeci de rechini din Bahamas, depistați pozitiv la cocaină, cafeină și analgezice. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
jair bolsonaro la tribunal
Curtea Supremă a Braziliei i-a dat voie lui Jair Bolsonaro să iasă temporar din închisoare
jair bolsonaro la tribunal
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a...
Donald Trump.
Efectul Trump în Europa: Un aliat „toxic” pentru extrema dreaptă după...
buton rosu stop de urgenat
Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill...
profimedia-1090649602
Alegerile din Bulgaria lasă UE în fața unei noi incertitudini pe...
Ultimele știri
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Casa de Pensii anunță dacă crește pensia celor cu grupe de muncă. „Stagiu suplimentar - contributiv sau nu?”
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...