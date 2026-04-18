La 80 de ani, președintele brazilian Lula da Silva se laudă că face sport în fiecare zi. Soția l-a filmat în zorii zilei în direct și l-a dat drept exemplu pe rețelele de socializare.

- Nu e inteligență artificială. E realitatea de fiecare zi. Soțul meu e aici de la 6 dimineața, a alergat deja 45 de minute pe bandă și acum e aici. Cine a spus că nu poate face genuflexiuni? Asta e live, oameni buni, live! Priviți! Micuțul (Lula, n.r.), e aici de la 6 dimineața. Suntem puternici!

- Oricine vrea să trăiască până la 120 de ani trebuie să facă ce fac eu, altfel nu se poate.

- Antrenament și iar antrenament.

Filmarea a fost făcută în contextul în care în octombrie sunt alegeri prezidențiale, iar veteranul Lula candidează din nou.

Trebuie să convingă că este în formă pentru un nou mandat. Mai ales că rivalul său, fiul fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, este cu 36 de ani mai tânăr.

