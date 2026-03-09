Prim-ministrul canadian Mark Carney a avut o misiune diplomatică de o săptămână în India, Australia și Japonia. Imaginea unei țări nord-americane care colaborează cu trei dintre cele mai mari economii ale regiunii Indo-Pacific pentru a negocia acorduri comerciale și a accelera diversificarea în afara Statelor Unite - lucru de neconceput acum doar un an - subliniază noua importanță a puterilor de mijloc. Însă, deși diplomația puterilor de mijloc a devenit brusc omniprezentă, există o neînțelegere larg răspândită nu doar în ceea ce privește natura acestor țări, ci și a riscurile ascensiunii lor colective, potrivit unei analize Foreign Policy.

Ideea unirii puterilor mijlocii a fost lansată pentru prima dată de Carney la Forumul Economic Mondial din acest an de la Davos, Elveția. Aceasta a marcat un moment de cotitură în relațiile internaționale contemporane. Un aliat și vecin cheie al SUA s-a ridicat și a anunțat că ordinea internațională liberală s-a rupt pentru că arhitectul său principal, Statele Unite, o punea în pericol în mod activ.

Ca răspuns, Carney a făcut apel la puterile mijlocii să colaboreze pentru a naviga în această lume nouă.

Indiferent dacă cineva a fost sau nu de acord cu discursul lui Carney, acesta a fost incontestabil remarcabil.

Brutal de sincer și evitând eufemismele diplomatice tipice, a dat o replică fermă la escaladarea tensiunilor comerciale dintre SUA și Canada și la amenințările americane de a face din Canada al 51-lea stat al său. Însă apelul lui Carney către puterile mijlocii de a coopera în fața mașinațiunilor marilor puteri anunță un nou mod riscant de a face afaceri.

Deși Carney l-a încadrat ca o formă de construire a coalițiilor și de camaraderie - sau, cum spunea el, „dacă nu ești la masă, ești în meniu” -, în esență, discursul său a fost un apel la arme. Dacă i se răspunde, prevestește fragmentarea ordinii internaționale, posibilitatea apariției mai multor noi ordini concurente și apariția unei lumi mai periculoase.

Pentru a înțelege ce ar putea însemna împlinirea cuvintelor lui Carney pentru viitorul sistemului internațional, trebuie să înțelegem ce sunt puterile de mijloc și de ce contează.

În lumea politicii, puterile de mijloc se autodefiniesc adesea. Australia și Canada sunt două astfel de țări care s-au autointitulat puteri de mijloc timp de ani de zile. Această caracterizare a avut tendința de a produce un efect liniștitor asupra restului lumii. Canada și Australia sunt puteri de dimensiuni medii, cu capacități militare și economii de dimensiuni medii. Sunt autoproclamate binefăcătoare - națiuni dedicate valorilor liberale și drepturilor omului în întreaga lume (în retorică, dacă nu întotdeauna în practică). Cine ar putea obiecta dacă țări ca acestea s-ar uni și ar încerca să salveze ordinea internațională liberală de capriciile amenințătoare ale Statelor Unite și Chinei?

Însă academicienii, specialiștii văd puterile de mijloc în mod diferit. Deși nu sunt de acord cu o definiție clară, majoritatea sunt de acord că, ca grup de țări, puterile de mijloc au puțin de-a face cu dimensiunea, ci mai degrabă cu capacitățile și economiile și absolut nimic de-a face cu valorile morale.

Ceea ce agreează academicienii este că aceste țări sunt internaționaliste. Cu alte cuvinte, ele își asumă un rol activ în anumite probleme din ordinea internațională care se aliniază cu interesele lor naționale, dar fie nu sunt capabile, fie nu doresc să intervină la nivel regional sau global pentru a defini o agendă mai generală pentru ordinea internațională.

Prin urmare, apelul lui Carney către puterile de mijloc nu ar trebui interpretat ca o cerere benignă adresată doar națiunilor occidentale liberale pentru a umple vidul de conducere în ordinea creată de Statele Unite. Mai degrabă, este un apel urgent către puterile de mijloc, atât democratice, cât și nedemocratice, din întreaga lume, de a coopera în fața marilor puteri agresive.

Acest apel cuprinde țări occidentale internaționaliste precum Canada, o țară cu un teritoriu extins, care consideră democrația și drepturile omului drept interese naționale fundamentale și se angajează să le promoveze în întreaga lume. Dar include și Turcia, o economie de dimensiuni medii care și-a promovat de mult timp influența în guvernanța economică globală, precum și rolul său de intermediar între Occident și alte națiuni musulmane. Include, de asemenea, Singapore, o țară mică care are un impact mult peste ponderea sa teritorială. Constituie chiar și India, o țară care a militat constant pentru modificarea structurilor de guvernanță impuse de Occident ale ordinii economice internaționale, despre care consideră că sunt ponderate împotriva sudului global.

O astfel de coaliție diversă ar fi mai puțin preocupată de ideologiile liberale sau de orice alte ideologii unificatoare pentru o ordine viitoare și mai mult de propriile interese strategice. Acest lucru ar slăbi și mai mult, în absența conducerii SUA, orice norme liberale care rămân în ordinea actuală, potrivit analizei Foreign Policy.

Ceea ce subliniază enormitatea apelului lui Carney este faptul că puterile de mijloc nu sunt de obicei revizioniste. Ele susțin fundamental ordinea internațională. Statele Unite sunt recunoscute pe scară largă pentru construirea ordinii internaționale liberale, sau ceea ce se numește ordinea bazată pe reguli, după Al Doilea Război Mondial.

Dar chiar și o țară atât de puternică precum Statele Unite nu a putut - și nu a făcut - acest lucru singură.

Chiar și o putere de mijloc precum India, care își exprimă scepticismul față de ordinea bazată pe reguli, nu a susținut niciodată alternative la aceasta. New Delhi a refuzat să sprijine o ordine condusă de sovietici, chiar dacă Uniunea Sovietică era partenerul său apropiat, iar Statele Unite nu, la fel cum o face astăzi pentru o ordine condusă de China. Dacă puterile de mijloc care au susținut din punct de vedere istoric ordinea actuală se îndepărtează de aceasta pentru a construi coaliții între ele, implicațiile sunt înspăimântătoare, potrivit analizei FP.

Realitatea este că puterile de mijloc au contribuit la construirea ordinii internaționale actuale, iar dacă vor înceta să adere la ea, această ordine se va eroda. Puterile de mijloc care lasă deoparte diferențele bilaterale și trilaterale pentru a coopera ar putea constitui împreună o forță puternică și ar putea duce la fragmentarea ordinii. Dar prin crearea unor coaliții de grupuri mici, acestea sunt predispuse să creeze ordini concurente. Iar aceste ordini s-ar putea fragmenta pe mai multe direcții diferite, de la comerț la securitate și mediu.

Recenta „mamă a tuturor acordurilor” încheiată de India cu Uniunea Europeană oferă un exemplu ilustrativ al modului în care comerțul dintre țări s-ar putea schimba fundamental, ducând la norme concurente și fragmentare.

India a petrecut ultimele două decenii dezvoltând un parteneriat strategic strâns cu Statele Unite ca răspuns la deschiderile sale bipartizane.

Spre șocul puternic al Indiei, când președintele american Donald Trump a intrat în funcție pentru a doua oară în 2025, a impus tarife vamale de 50% asupra New Delhi-ului din mai multe motive raportate, inclusiv importurile de petrol ale Indiei din Rusia, care crescuseră vertiginos de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

Mai puțin de un an mai târziu, India, din punct de vedere istoric una dintre cele mai protecționiste țări din lume, a încheiat un acord de liber schimb cu UE pe 27 ianuarie. Însă reglementările UE privind practic orice - de la produse, sănătate și siguranță până la reglementarea tehnologiei digitale - sunt extrem de diferite de reglementările SUA.

Dacă India își orientează exporturile către piața UE și respectă amploarea regulilor și reglementărilor UE, atunci UE va deveni în cele din urmă piața sa principală. Acordul comercial UE-India nu numai că indică faptul că una dintre cele mai mari puteri medii din lume se diversifică, îndepărtându-se de Statele Unite, dar și că își acoperă viitoarele relații comerciale pentru a ridica la rang de standard regulile UE, și nu pe cele americane.

Este o poveste similară și cu normele de securitate. Amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda au dominat conversațiile de la Conferința de Securitate de la München din acest an. Ca răspuns, Canada a deschis un consulat în Groenlanda și a semnat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Danemarca pentru a colabora îndeaproape la securitatea arctică.

Baza acestor acțiuni a fost pusă înainte de amenințările de anexare ale lui Trump - care ar distruge efectiv NATO dacă s-ar concretiza - dar acum au căpătat o semnificație suplimentară. Cooperarea strânsă în materie de securitate este înrădăcinată în încrederea reciprocă. Încrederea reciprocă între țările liberale, inclusiv Statele Unite, a fost piatra de temelie a ordinii internaționale liberale. Chiar și mici îndepărtări de aceasta pentru a rezista intruziunilor SUA reprezintă fisuri în ordinea de securitate care vor fi aproape imposibil de reparat, chiar dacă o administrație post-Trump ar încerca.

Cu siguranță, niciuna dintre cele două mari puteri de astăzi - Statele Unite și China - nu a lăsat acestui grup de țări prea multe opțiuni. Washingtonul și Beijingul nu le-au oferit acestor țări opțiunea de a accepta și de a ajuta la construirea unei noi ordini benefice. Statele Unite par hotărâte să distrugă ordinea internațională pe care au creat-o. Dar singura viziune a unei noi ordini internaționale pe care a oferit-o până acum este o amintire a vremurilor imperiului - o viziune care este complet negativă pentru majoritatea țărilor, dar în special pentru acele puteri de mijloc din sudul global care au amintiri vii ale colonizării imperiale. Iar atacurile unilaterale ale Statelor Unite asupra Iranului nu fac decât să amplifice percepția unei mari puteri nelegate de vechile norme.

China nu a oferit încă nicio concepție concretă despre cum va arăta o ordine internațională condusă de China, în afară de faptul că va fi înconjurată de norme autoritare. Mai mult, multe dintre aceste țări au relații dificile cu China și nu au încredere în ea.

Calea pe care puterile mijlocii au fost forțate să o urmeze din cauza rivalității dintre marile puteri, și în special de Statele Unite, este una tensionată. La Davos, Carney a avut curajul să spună cu voce tare ceea ce liderii altor puteri mijlocii deja gândeau - și chiar începeau să acționeze. Însă consecințele doctrinei Carney despre puterea coaliției, dacă aceasta se va concretiza pe deplin, vor fi de amploare.

Puterile mijlocii nu au capacitatea de a crea o ordine internațională care să cuprindă lumea. Este puțin probabil să colaboreze cu China pentru a crea o nouă ordine stabilă. De asemenea, nu pot consolida ordinea actuală fără sprijinul Statelor Unite - și s-ar putea ca unele dintre ele să nu mai dorească. Dar au capacitatea de a crea ordini concurente mai mici. Și, procedând astfel, vor scrie epitaful final al ordinii internaționale liberale și al conducerii americane care o susține.

