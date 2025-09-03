Live TV

Shin Bet anunță dejucarea unui atentat care îl viza pe ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben Gvir

Building Struck by Iranian Ballistic Missile During Barrage in Petah Tikva, Israel - 16 Jun 2025
Itamar Ben-Gvir Foto Profimedia

Serviciul pentru securitate internă al Israelului, Shin Bet, a anunţat miercuri că a dejucat un atentat al mişcării palestiniene Hamas contra ministrului israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.

„O celulă a Hamas care opera în regiunea Hebron (în Cisiordania ocupată) a fost arestată în ultimele săptămâni. Această celulă este suspectată de a fi acţionat sub conducerea (unor membri) ai Hamas în Turcia, cu intenţia de a comite un atentat ţintit contra ministrului securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir", a anunţat Shin Bet într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Ancheta dusă de Shin Bet a dezvăluit că suspecţii achiziţionaseră mai multe drone, pe care intenţionau să monteze explozivi pentru a comite atacul. Dronele au fost confiscate la arestarea lor”, potrivit comunicatului.

Itamar Ben Gvir, preşedintele partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit (Forţa evreiască), locuieşte în colonia Kyriat Arba, nu departe de oraşul Hebron, în Cisiordania ocupată.

Un obişnuit al provocărilor, Ben Gvir este considerat ministrul cel mai radical din coaliţia guvernamentală a lui Benjamin Netanyahu, una dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului.

În februarie 2023, fusese arestat un palestinian care intenţiona să-l asasineze, iar mai recent, în iulie, un alt palestinian a fost inculpat pentru „complot” vizându-l tot pe Ben Gvir.

Israelul este în război contra Hamas în Fâşia Gaza după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene contra Israelului pe 7 octombrie 2023.

