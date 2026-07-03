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Foto Sicriul cu trupul lui Ali Khamenei a fost expus la Teheran. Prima apariție publică a șefului Gărzilor Revoluției după război

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Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în oraşul sfânt Mashhad. Sursa foto: Profimedia Images
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Liderii iranieni au început vineri să-i aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu a fost expus într-un complex religios din Teheran înaintea unor funeralii naționale care se anunță a fi cele mai ample din istoria Iranului. La ceremonie și-a făcut apariția și șeful Gărzilor Revoluției, aflat la prima ieșire publică de la izbucnirea războiului.

Potrivit imaginilor difuzate vineri de mass-media iraniene, Ahmad Vahidi, şeful Gărzilor Revoluţiei, a adus un omagiu la Teheran în faţa sicriului lui Ali Khamenei, aceasta fiind prima sa apariţie publică de la izbucnirea războiului, la sfârşitul lui februarie.

Discret de la începutul războiului, probabil pentru a evita să fie asasinat ca şi predecesorul său, Ahmad Vahidi şi-a aşezat mâna pe sicriu şi s-a rugat, potrivit unei fotografii difuzate de agenţia de presă Fars.

Ahmad Vahidi
Ahmad Vahidi, la sicriul lui Ali Khamenei. Sursa foto: Profimedia Images

Autorităţile se aşteaptă la între 15 şi 20 de milioane de participanţi numai în Teheran pentru acest omagiu naţional de trei zile, care începe oficial sâmbătă. Evenimentul se doreşte a fi o demonstraţie de forţă după războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacul israeliano-american şi la şase luni după manifestările ample împotriva scumpirilor şi a puterii.

Rămăşiţele pământeşti ale ayatollahului Khamenei, învelite într-un steag în culorile Iranului, vor fi expuse zi şi noapte până luni în incinta Marii Mosalla, complexul religios şi ceremonial din Teheran.

Pereţii complexului sunt acoperiţi cu portrete mari ale celui care a fost lider suprem timp de peste trei decenii, cu steaguri negre în semn de doliu şi cu steaguri roşii, simbol al martiriului şi al răzbunării, potrivit imaginilor AFP.

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a adus un omagiu în faţa sicriului alături de membri ai guvernului, printre care se numără şi influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele Parlamentului şi şeful echipei de negociere iraniene. Iranienii urmau să stea la coadă încă de vineri seara, aşteptând deschiderea porţilor complexului sâmbătă la ora locală 06:00 (05:30 ora României).

Un mare parc din capitală s-a transformat, de altfel, într-un camping improvizat pentru această ocazie, cu peste 400 de corturi ale Semilunii Roşii iraniene aliniate, a constatat un jurnalist al AFP.

„Ne-am pregătit casele din Teheran pentru a-i găzdui pe cei care vin din afară (...) Dacă Dumnezeu vrea, după ce ne vom primi oaspeţii, vom merge împreună să ne luăm rămas bun de la dragul nostru lider”, spune Ezzat Shoaï, o profesoară în vârstă de 61 de ani.

Ali Khamenei, cel mai longeviv lider suprem de la instaurarea, în 1979, Republicii Islamice, a murit la vârsta de 86 de ani în urma bombardamentelor din 28 februarie asupra reşedinţei sale, lansate de cei doi inamici declaraţi ai săi, Statele Unite şi Israel.

Funeraliile sale naţionale, prevăzute iniţial pentru luna martie, dar amânate din cauza războiului, se anunţă a fi cele mai mari din istoria Iranului. Alături de sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse cele ale apropiaţilor lui, ucişi şi ei în prima zi a războiului, printre care se numără una dintre fiicele sale, un ginere, o noră şi o nepoată de trei ani.

Iran: Funeral Ceremony For Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Sicriul lui Ali Khamenei, alături de sicriele cu trupurile membrilor familiei sale. Sursa foto: Profimedia Images

Un cortegiu funerar care va transporta rămăşiţele fostului lider suprem va defila luni pe străzile din Teheran, unde numeroase afişe şi sloganuri îi aduc un omagiu „martirului”, înainte de a ajunge, marţi, în oraşul sfânt Qom. Au fost amplasate în prealabil camioane-cisternă, gata să stropească cu apă participanţii într-o capitală unde temperaturile vor depăşi 35 de grade.

Prezenţa fiului lui Ali Khamenei, Mojtaba, care i-a succedat la începutul lunii martie în funcţia de lider suprem, nu a fost confirmată. Rănit în timpul atacurilor care l-au ucis pe tatăl său, liderul se exprimă doar prin comunicate care îi sunt atribuite şi nu a apărut în public.

În ceea ce priveşte demnitarii, sunt aşteptaţi lideri şi responsabili din aproximativ treizeci de ţări, în principal vecine, printre care fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev şi prim-ministrul pakistanez Shebaz Sharif, sosit cu o delegaţie numeroasă, potrivit autorităţilor pakistaneze. China este reprezentată de un înalt responsabil al Parlamentului, He Wei. Niciun lider european nu a fost invitat.

„Toţi cei care vor participa la funeralii s-au situat de partea cea bună a istoriei”, a subliniat săptămâna aceasta purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaï, denunţând sprijinul occidental acordat Israelului şi Statelor Unite în cele două războaie împotriva Republicii Islamice, din iunie 2025 şi din acest an.

Aceste funeralii se desfăşoară într-o atmosferă tensionată, pe fondul unui armistiţiu fragil între Teheran şi Washington. De vineri, Teheranul seamănă cu o fortăreaţă, cu forţe de securitate numeroase şi un perimetru imens inaccesibil cu maşina.

Aeroportul din Teheran este parţial închis vineri şi va fi închis complet luni, zi declarată zi liberă în tot Iranul. Centrele comerciale şi-au închis porţile, iar întreprinderile sunt obligate să-şi întrerupă activitatea.

Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în oraşul sfânt Mashhad (nord-estul Iranului), din care era originar. Fiind un lider religios, sicriul său va fi prezentat miercuri şi în Irakul vecin, într-o zonă unde comunitatea şiită este, de asemenea, majoritară.

Editor : M.I.

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