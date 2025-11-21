Live TV

Singur împotriva tuturor: Cum își alungă Trump oamenii din cercul apropiat

Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images
Ruptura cu Marjorie Taylor Greene este doar cea mai recentă fisură dintr-un tipar vechi: cei care ajung în cercul apropiat al lui Donald Trump descoperă, mai devreme sau mai târziu, că loialitatea nu le garantează supraviețuirea politică. De la Pence și Bannon la Musk și, acum, Greene, „familia” de sfătuitori a lui Trump se rescrie constant.

Explozia președintelui Trump la adresa lui Marjorie Taylor Greene este doar cea mai recentă ruptură spectaculoasă cu o fostă confidentă care deținea statut privilegiat în sanctuarul său interior, scrie Axios.

De când a intrat în politică, acum mai bine de un deceniu, singura constantă în orbita politică a lui Trump a fost Trump însuși. Cei care au reușit să obțină un loc ca locotenenți de încredere au descoperit adesea că acest statut nu durează mult. În ultimele zile, Marjorie Taylor Greene s-a alăturat lui Elon Musk pe lista celor mai mari „victime” ale furiei lui Trump din acest an.

În administrația sa anterioară, Trump a rupt relațiile cu o serie de foști oameni de încredere: vicepreședintele Mike Pence, avocatul personal Michael Cohen și strategul-șef al Casei Albe, Steve Bannon. Există un adevărat cimitir de oficiali numiți de Trump care i-au devenit dușmani înverșunați, de la fostul șef de cabinet al Casei Albe John Kelly, la fostul consilier pentru securitate națională John Bolton și fostul procuror general Bill Barr.

Consilierii lui Trump se schimbă permanent

În contrast cu foști președinți care și-au păstrat cercuri strânse de consilieri și au lucrat cu aceștia ani întregi, lista persoanelor pe care Trump le consultă este în permanentă schimbare și foarte variată. Cei care îi „șoptesc la ureche” într-o anumită săptămână pot fi directori executivi care vizitează Biroul Oval, parteneri de golf sau invitați la Mar-a-Lago. De exemplu, el a creditat un chelner din Nevada pentru politica privind neimpozitarea bacșișurilor.

Stilul său executiv de tipul „nimeni nu rămâne prea mult” este deja evident în administrația celui de-al doilea mandat. Din cele 24 de funcții la nivel de Cabinet pe care le-a ocupat Trump în acest mandat, doar trei au fost în Cabinetul precedent, iar doar Russell Vought, directorul Oficiului pentru Management și Buget, ocupă aceeași funcție pe care o avea și atunci. Actualul său șef de cabinet, Susie Wiles, este al cincilea pe care îl are în cinci ani de mandat.

Nici familia nu este ferită de excludere

Nici membrii familiei nu sunt imuni la acest ciclu. Ivanka Trump și Jared Kushner, figuri centrale în West Wing în primul mandat, lucrează în afara guvernului de această dată, deși Kushner a reapărut recent ca un actor cheie în diplomația din Orientul Mijlociu.

Membri importanți ai personalului care au făcut trecerea între cele două administrații includ principalul consilier Stephen Miller, directorul biroului de personal al Casei Albe Dan Scavino și directorul de comunicare Steven Cheung.

Chiar dacă membrii familiei sale lipsesc oficial din actuala administrație, Trump se bazează pe câțiva prieteni vechi din mediul de afaceri pentru roluri-cheie. Steve Witkoff este trimisul lui Trump în Orientul Mijlociu, iar Howard Lutnick este secretarul comerțului.

Furie publică și împăcări strategice

Există puține semne publice de tensiuni între Trump și actualul său grup de consilieri de la Casa Albă. Marcat de numiri anterioare care nu i-au arătat loialitate până la capăt, Trump s-a asigurat că își umple administrația de acum cu adevărați credincioși.

În ciuda tensiunii amare din timpul acestor rupturi publice, adesea accentuate de postări incendiare pe rețelele sociale ale lui Trump, există căi dovedite de a reveni în grațiile președintelui.

Musk a participat recent la dineul de stat de la Casa Albă și a stat la masa lui Trump la memorialul lui Charlie Kirk. Înainte de asta, reușise să dezamorseze conflictul lor dur de pe rețelele sociale.

Trump l-a grațiat pe Steve Bannon în ultimele ore ale primului său mandat, după ce se „războise” cu „Sloppy Steve” (Nespălatul Steve) din cauza declarațiilor pe care Bannon i le dăduse lui Michael Wolff pentru cartea „Fire and Fury”, în care sugera că întâlnirea lui Donald Trump Jr. cu o avocată rusă fusese „nepatriotică” și „o trădare”.

