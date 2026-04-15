Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial

Securitatea alimentară nu înseamnă doar producerea unui număr suficient de calorii, ci acoperirea întregii game de nutrienți necesari pentru o dietă echilibrată.

Pe baza datelor dintr-un studiu Nature Food, revista Visual Capitalist a realizat o hartă stabilind câte dintre cele șapte grupe alimentare esențiale poate furniza fiecare țară pe plan intern, Rezultatul relevă o diferență izbitoare: doar o singură țară din lume își poate satisface singură toate nevoile alimentare. Iar țări cu 6 grupe din 7 nu sunt nici ele foarte multe.

Analiza acoperă categorii cheie, inclusiv alimente de bază bogate în amidon, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase — oferind o imagine mai completă a independenței alimentare naționale. Chiar și marii producători agricoli, precum Statele Unite și China, depind în continuare de importuri pentru cel puțin una dintre aceste categorii.

O singură țară acoperă toate grupurile de alimente

Guyana este singura țară care poate produce suficiente cantități din toate cele șapte grupe alimentare esențiale pentru a satisface cererea internă. Aceasta nu numai că acoperă fiecare categorie, dar depășește nevoile în ceea ce privește alimentele de bază bogate în amidon și fructele, ceea ce o face o excepție clară la nivel global în materie de independență alimentară.

China și Vietnamul se apropie de acest nivel, fiecare acoperind șase din cele șapte grupe. Cu toate acestea, ambele țări au deficiențe în producția de lactate, ceea ce reflectă constrângerile structurale din sectoarele cheie. Chiar și țările cu cele mai bune performanțe se bazează în continuare pe importuri pentru cel puțin o categorie esențială.

Acestea sunt singurele țări care au un punctaj 6/7.

Bogăția nu garantează independența alimentară

Țările cu venituri ridicate se clasează adesea mai jos decât se așteaptă. De exemplu, Canada și Statele Unite acoperă fiecare doar patru din cele șapte grupe alimentare. În ciuda producției puternice de carne, lactate și cereale, ambele țări depind în mare măsură de importuri pentru fructe și legume.

Acest model reflectă geografia și clima. Țările nordice se confruntă cu sezoane de vegetație mai scurte, ceea ce limitează producția internă de produse proaspete. Drept urmare, nici măcar sistemele agricole avansate nu pot asigura pe deplin o dietă echilibrată la nivel intern.

Cum stă România

În acest clasament, România se găsește într-o situație relativ fericită – are un punctaj 5/7, la fel ca Serbia, Spania și Ucraina, cam singurele țări europene care se situează la același nivel. Ungaria, Polonia, Franța, Italia sunt la 4/7, Germania la 3/7 iar Marea Britanie chiar la 2/7.

