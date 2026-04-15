Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial

Data publicării:
Agricultură
Securitatea alimentară nu înseamnă doar producerea unui număr suficient de calorii, ci acoperirea întregii game de nutrienți necesari pentru o dietă echilibrată.

Pe baza datelor dintr-un studiu Nature Food, revista Visual Capitalist a realizat o hartă stabilind câte dintre cele șapte grupe alimentare esențiale poate furniza fiecare țară pe plan intern, Rezultatul relevă o diferență izbitoare: doar o singură țară din lume își poate satisface singură toate nevoile alimentare. Iar țări cu 6 grupe din 7 nu sunt nici ele foarte multe.

Analiza acoperă categorii cheie, inclusiv alimente de bază bogate în amidon, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase — oferind o imagine mai completă a independenței alimentare naționale. Chiar și marii producători agricoli, precum Statele Unite și China, depind în continuare de importuri pentru cel puțin una dintre aceste categorii.

O singură țară acoperă toate grupurile de alimente

Guyana este singura țară care poate produce suficiente cantități din toate cele șapte grupe alimentare esențiale pentru a satisface cererea internă. Aceasta nu numai că acoperă fiecare categorie, dar depășește nevoile în ceea ce privește alimentele de bază bogate în amidon și fructele, ceea ce o face o excepție clară la nivel global în materie de independență alimentară.

China și Vietnamul se apropie de acest nivel, fiecare acoperind șase din cele șapte grupe. Cu toate acestea, ambele țări au deficiențe în producția de lactate, ceea ce reflectă constrângerile structurale din sectoarele cheie. Chiar și țările cu cele mai bune performanțe se bazează în continuare pe importuri pentru cel puțin o categorie esențială.

Acestea sunt singurele țări care au un punctaj 6/7.

Bogăția nu garantează independența alimentară

Țările cu venituri ridicate se clasează adesea mai jos decât se așteaptă. De exemplu, Canada și Statele Unite acoperă fiecare doar patru din cele șapte grupe alimentare. În ciuda producției puternice de carne, lactate și cereale, ambele țări depind în mare măsură de importuri pentru fructe și legume.

Acest model reflectă geografia și clima. Țările nordice se confruntă cu sezoane de vegetație mai scurte, ceea ce limitează producția internă de produse proaspete. Drept urmare, nici măcar sistemele agricole avansate nu pot asigura pe deplin o dietă echilibrată la nivel intern.

Cum stă România

În acest clasament, România se găsește într-o situație relativ fericită – are un punctaj 5/7, la fel ca Serbia, Spania și Ucraina, cam singurele țări europene care se situează la același nivel. Ungaria, Polonia, Franța, Italia sunt la 4/7, Germania la 3/7 iar Marea Britanie chiar la 2/7.

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Peter Magyar
2
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
3
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026, de la 1,4%. Ce estimări are pentru inflație
casa-radio
România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul Finanțelor: „Am evitat pierderea a sute de milioane de euro”
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Victor Negrescu, despre alegerile din Ungaria: „Sunt o oportunitate pentru UE. Putem avea o Europă mai unită și decizii luate mai ușor”
pensionara cu portofelul in mana
Câți pensionari sunt în România și ce pensie primesc. Datele oficiale pentru martie 2026
Daniel-Funeriu_avatar_1676801497
Daniel Funeriu a comparat manuale de ştiinţe din România, Franţa şi Germania: „Ale noastre par concepute pentru imprimat pe tricouri”
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Strâmtoarea Ormuz și un lacăt
Cum se folosește Iranul de atuul său geografic pentru a păstra...
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump declară că nu are în...
Ultimele știri
Europa vrea să aibă propriul Suez. Când ar putea să fie gata proiectul gigantic al lui Erdogan
Britanicii vor fi îndemnați să folosească mai mult curent electric în această vară. Li se promit în schimb facturi mai mici
Mitul populistului invincibil a murit în Ungaria, dar e prea devreme pentru sărbătoare (Analiză TVP World)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
El este alesul lui Șucu la Rapid. Antrenorul pe care îl aduce ca să ia titlul cu giuleștenii. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Nașul lui Bocciu, acuzații uluitoare în dreptul lui Daniel Niculae. A pierdut procesul, dar nu renunță. „A...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Ministrul muncii spune că pensiile cresc în două rânduri. Anunț major despre creșterea vârstei de pensionare.
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...