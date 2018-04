Siria | Mărturii cutremurătoare după atacul de la Douma: „Respiram miros de sânge”

Statele Unite vor anunţa astăzi noi sancţiuni împotriva Rusiei, a precizat ambasadoarea americană la ONU. Vor fi vizate companii care au legături cu regimul Assad, acuzat că ar fi comis atacuri cu arme chimice în urma cărora au murit zeci de civili. Experţi ai Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice şi-au început, ieri, ancheta în Siria, la o zi după ce forţele SUA, Marii Britanii şi Franţei au bombardat baze în care s-ar fi produs substanţe folosite în astfel de atacuri. Până ce vom afla părerea experţilor, există mărturii ale supravieţuitorilor. Printre ei, o fetiţă de 7 ani, care locuia de patru luni, cu familia, într-un subsol.

Fetiță: Mă cheamă Masa. Eram la Douma, în subsol. Eram bombardaţi. Deodată au aruncat un butoi. Nu a explodat, a făcut „fâss”. Ne-au strigat: „Mergeţi sus, mergeţi sus”. Am urcat la ultimul etaj. Eu am căzut, n-am mai putut să rezist. Mama a strigat către unchiul meu „fata mea, fata mea” şi unchiul a venit şi m-a luat ridicat. A adus o cârpă udă şi m-a cărat sus. Punctul medical era la capătul tunelului. Trei doctori au venit. Unul din ei m-a luat pe mine, altul a luat-o în braţe pe sora mea şi au fugit cu noi. Ne-au dus la punctul medicat, ne-au lăsat jos şi au turnat apă pe noi. Ne-au luat înăuntru, ne-au stropit şi ne-au făcut injecţii. Când ne-au dus la culcare, avioanele bombardau şi noi eram plini de praf. Ne-am întors în subsol şi am văzut cum îi aduceau pe martiri. În loc să repirăm aer, respiram miros de sânge.

Fetiţa de 7 ani şi familia ei se află acum într-o tabără de refugiaţi, de la graniţa cu Siria. Acolo s-au adăpostit sute de oameni care au supravieţuit atacului de la Douma - oraşul de lângă Damasc care a fost ţinta presupusului atac chimic de acum o săptămână. Reporterii CNN au filmat în tabără şi spun că puţine haine şi lucruri pe care oamenii le-au adus cu ei încă poartă mirosul substanţelor care ar fi fost aruncate.

Reporter CNN: Se simte ceva înţepător. Mirosul se simte încă destul de puternic. Acestea sunt lucrurile pe care încă nu le-au spălat. Ieri (fetiţele, n.r.) săpau tuneluri pentru furnici, pentru ca furnicile să nu se sufoce, în caz că se întâmplă ceva.

Aveam de ales între două moduri de a muri, a povestit mama fetiţei care a devenit chipul tragediei de la Douma, despre momentele disperate în care au fugit de substanţele chimice ce invadau subsolul către titurile de artilerie de la suprafaţă.