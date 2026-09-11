Live TV

Sisteme secrete folosite de Israel în uciderea în masă a civililor din Gaza, dezvăluite la Festivalul de Film de la Veneţia

Data publicării:
Gaza
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Interviuri „Unii au vorbit cu indiferenţă, alţii cu mândrie”

Mărturiile a 24 de persoane din interiorul armatei israeliene despre sistemele secrete folosite în războiul din Gaza au fost dezvăluite într-un nou film documentar despre uciderea în masă a civililor palestinieni. „NAZA”, un film al regizorilor israelieni Yuval Abraham şi Rachel Szor, laureaţi ai premiului Oscar, a fost prezentat joi la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, fiind singurul documentar aflat în competiţie pentru prestigiosul Leu de Aur, relatează The Guardian.

Titlul filmului provine dintr-un acronim folosit de armata israeliană ca eufemism pentru civilii despre care se estimează că vor fi ucişi într-un atac militar. Produs de The Guardian, documentarul cuprinde mărturii ample ale unor ofiţeri de informaţii şi soldaţi israelieni implicaţi în supravegherea şi uciderea de la distanţă a civililor palestinieni.

Interviuri

Interviurile au fost filmate noaptea, pe acoperişuri din Tel Aviv, sub protecţia anonimatului, din cauza riscurilor asociate declaraţiilor publice despre activităţile Israelului în război. Înfăţişarea şi vocile participanţilor la film au fost modificate digital pentru a le ascunde identitatea.

Persoanele intervievate descriu în detaliu metodele secrete folosite de armata israeliană în Gaza, inclusiv sisteme bazate pe inteligenţă artificială, concepute pentru a identifica un număr mare de potenţiale ţinte Hamas de rang inferior. Aceste persoane erau apoi bombardate în locuinţele lor, noaptea, deşi se ştia că atacurile aveau să le ucidă şi familiile.

Armata israeliană a piratat telefoane pentru a localiza astfel de ţinte şi a ascultat în secret conversaţiile acestora cu soţiile şi copiii lor cu doar câteva momente înainte ca toţi să fie ucişi.

Filmul prezintă şi relatări directe despre distrugerea unor cartiere în care armata israeliană estima că până la 25% dintre locuitori încă se adăposteau în propriile case, despre incendierea sistematică a locuinţelor civililor şi despre uciderea unor civili într-un centru de distribuire a alimentelor.

Abraham a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă la Veneţia: „Le-am spus pur şi simplu acestor ofiţeri: «Vă rugăm să ne descrieţi ce aţi făcut. Cum funcţionează aceste sisteme? Desenaţi-ne o schiţă.» Uneori, doar punând întrebările, obţii răspunsurile.”

„Unii au vorbit cu indiferenţă, alţii cu mândrie”

„Unii dintre ei nu şi-au exprimat regretul, iar alţii au făcut-o. Unii au vorbit cu indiferenţă, alţii cu mândrie”, a spus Abraham.

Mai multe dintre persoanele intervievate au lucrat într-o unitate secretă de informaţii care raportează direct biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu; una dintre acestea declarând că misiunea lor era de a „zădărnici pacea”.

„Am realizat acest film dintr-un sentiment de obligaţie, pentru a ne folosi poziţia de cineaşti şi jurnalişti israelieni ca să examinăm sistemele din spatele uciderii în masă a civililor palestinieni, pentru care ţara noastră este responsabilă”, au declarat Abraham şi Szor.

Regizorii au subliniat că filmul nu se concentrează asupra unor „crime de război sporadice comise de soldaţi care acţionează pe cont propriu”.

„Este vorba despre ordinele în sine, despre politici, practicile acceptate, limbajul şi logica ce fac posibile aceste practici şi despre oamenii care operează în cadrul lor”, au afirmat ei. 

Documentarul a fost coprodus de James Wilson, iar Jonathan Glazer a fost producător executiv, aceeaşi echipă din spatele filmului premiat cu Oscar „The Zone of Interest”.

Filmul a fost întâmpinat cu ovaţii, publicul ridicându-se în picioare, timp de aproape 25 de minute după proiecţie, potrivit Variety, care a descris momentul drept un record în ceea ce priveşte durata aplauzelor nu doar la Veneţia, ci la orice festival major de film. Publicaţia a relatat că, în timpul ovaţiilor, Glazer i-a îmbrăţişat pe Abraham şi Szor, iar unii membri ai publicului au ridicat steaguri palestiniene.

„NAZA” dezvoltă dezvăluiri publicate pentru prima dată de publicaţia israeliano-palestiniană +972 Magazine, publicaţia în limba ebraică Local Call şi The Guardian, între 2023 şi 2025. Filmul a fost realizat şi produs în condiţii stricte de securitate, din cauza riscurilor la care erau expuse sursele jurnalistice confidenţiale, iar conţinutul său a fost păstrat în cel mai mare secret înaintea premierei de joi, precizează The Guardian.

Paul Lewis, şeful departamentului de investigaţii al The Guardian şi producător executiv al filmului, a descris „NAZA” drept punctul culminant al „unor ani de muncă minuţioasă pentru a descoperi şi verifica sistemele folosite de serviciile de informaţii militare israeliene în Gaza”.

Abraham a declarat că realizarea documentarului a oferit posibilitatea de a explora impactul colectiv al acestei activităţi.

„În acest film discutăm cu 24 de persoane. Analizăm sisteme de ucidere în masă. Cinematografia are ceva aparte, care îţi permite să explorezi structuri şi sisteme şi modul în care acestea sunt puse cap la cap”, a afirmat el.

Înaintea premierei, Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneţia, le-a declarat jurnaliştilor că „NAZA” va fi „cu adevărat revoluţionar”, descriindu-l drept „o operă perturbatoare din punct de vedere politic şi extrem de interesantă din punct de vedere cinematografic”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
4
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
Digi Sport
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
White sugar
Îndulcitorul mai dulce decât zahărul, care nu modifică răspunsul glicemic. 3 miligrame, suficiente pentru o cană (cercetare)
explozie liban profimedia
Israelul a provocat un mini-cutremur în Liban după distrugerea unor tuneluri
Rachete balistice și banner
Iranul a reluat producția de rachete balistice (WSJ)
First Lady
Soția lui Benjamin Netanyahu este vizată de o plângere după ce a distribuit o teorie a conspirației referitoare la 7 octombrie 2023
profimedia-1132530400
Ce se întâmplă în Cisiordania și de ce crește violența
Recomandările redacţiei
F-16 Polonia
Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove...
9/11
11 septembrie și teoriile conspirației: întrebările care au...
aur inquam george calin
„AUR are un avantaj”. Reacția lui Bolojan privind sondajul în care...
romani la ghisee
România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar...
Ultimele știri
Vladimir Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS. Războaiele din Iran și Ucraina vor fi în centrul discuțiilor cu Xi și Modi
Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă”
Armata de boţi a lui Putin vizează alegerile din Germania şi Franţa. Avertismentul şeful agenţiei suedeze pentru Apărare Psihologică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Fecioara și schimbările pe care le aduce. Două zodii sunt direct vizate
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, dezvăluiri teribile despre Steaua. „Semnau 10 pentru o minge iar cadrele făceau vile...
editiadedimineata.ro
Europa, noua casă pentru centrele de date ale Google: investiție de 13 miliarde de euro în Finlanda pentru...
Fanatik.ro
Surpriză uriașă! Fotbalista în vârstă de 22 de ani a devenit antrenor principal. Galerie foto
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Ai cumpărat un apartament cu balconul închis înainte de ’90, dar modificarea nu apare în acte. Cine trebuie...
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii, în lacrimi. Știm finala feminină de la US Open 2026 articol scris de Digi Spo
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Pensia pe card. În ce orașe și la ce bănci au fost virate sumele? Unde se percepe comision la retragere?
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...