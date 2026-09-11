Sisteme secrete folosite de Israel în uciderea în masă a civililor din Gaza, dezvăluite la Festivalul de Film de la Veneţia

Mărturiile a 24 de persoane din interiorul armatei israeliene despre sistemele secrete folosite în războiul din Gaza au fost dezvăluite într-un nou film documentar despre uciderea în masă a civililor palestinieni. „NAZA”, un film al regizorilor israelieni Yuval Abraham şi Rachel Szor, laureaţi ai premiului Oscar, a fost prezentat joi la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, fiind singurul documentar aflat în competiţie pentru prestigiosul Leu de Aur, relatează The Guardian.

Titlul filmului provine dintr-un acronim folosit de armata israeliană ca eufemism pentru civilii despre care se estimează că vor fi ucişi într-un atac militar. Produs de The Guardian, documentarul cuprinde mărturii ample ale unor ofiţeri de informaţii şi soldaţi israelieni implicaţi în supravegherea şi uciderea de la distanţă a civililor palestinieni.

Interviuri

Interviurile au fost filmate noaptea, pe acoperişuri din Tel Aviv, sub protecţia anonimatului, din cauza riscurilor asociate declaraţiilor publice despre activităţile Israelului în război. Înfăţişarea şi vocile participanţilor la film au fost modificate digital pentru a le ascunde identitatea.

Persoanele intervievate descriu în detaliu metodele secrete folosite de armata israeliană în Gaza, inclusiv sisteme bazate pe inteligenţă artificială, concepute pentru a identifica un număr mare de potenţiale ţinte Hamas de rang inferior. Aceste persoane erau apoi bombardate în locuinţele lor, noaptea, deşi se ştia că atacurile aveau să le ucidă şi familiile.

Armata israeliană a piratat telefoane pentru a localiza astfel de ţinte şi a ascultat în secret conversaţiile acestora cu soţiile şi copiii lor cu doar câteva momente înainte ca toţi să fie ucişi.

Filmul prezintă şi relatări directe despre distrugerea unor cartiere în care armata israeliană estima că până la 25% dintre locuitori încă se adăposteau în propriile case, despre incendierea sistematică a locuinţelor civililor şi despre uciderea unor civili într-un centru de distribuire a alimentelor.

Abraham a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă la Veneţia: „Le-am spus pur şi simplu acestor ofiţeri: «Vă rugăm să ne descrieţi ce aţi făcut. Cum funcţionează aceste sisteme? Desenaţi-ne o schiţă.» Uneori, doar punând întrebările, obţii răspunsurile.”

„Unii au vorbit cu indiferenţă, alţii cu mândrie”

„Unii dintre ei nu şi-au exprimat regretul, iar alţii au făcut-o. Unii au vorbit cu indiferenţă, alţii cu mândrie”, a spus Abraham.

Mai multe dintre persoanele intervievate au lucrat într-o unitate secretă de informaţii care raportează direct biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu; una dintre acestea declarând că misiunea lor era de a „zădărnici pacea”.

„Am realizat acest film dintr-un sentiment de obligaţie, pentru a ne folosi poziţia de cineaşti şi jurnalişti israelieni ca să examinăm sistemele din spatele uciderii în masă a civililor palestinieni, pentru care ţara noastră este responsabilă”, au declarat Abraham şi Szor.

Regizorii au subliniat că filmul nu se concentrează asupra unor „crime de război sporadice comise de soldaţi care acţionează pe cont propriu”.

„Este vorba despre ordinele în sine, despre politici, practicile acceptate, limbajul şi logica ce fac posibile aceste practici şi despre oamenii care operează în cadrul lor”, au afirmat ei.

Documentarul a fost coprodus de James Wilson, iar Jonathan Glazer a fost producător executiv, aceeaşi echipă din spatele filmului premiat cu Oscar „The Zone of Interest”.

Filmul a fost întâmpinat cu ovaţii, publicul ridicându-se în picioare, timp de aproape 25 de minute după proiecţie, potrivit Variety, care a descris momentul drept un record în ceea ce priveşte durata aplauzelor nu doar la Veneţia, ci la orice festival major de film. Publicaţia a relatat că, în timpul ovaţiilor, Glazer i-a îmbrăţişat pe Abraham şi Szor, iar unii membri ai publicului au ridicat steaguri palestiniene.

„NAZA” dezvoltă dezvăluiri publicate pentru prima dată de publicaţia israeliano-palestiniană +972 Magazine, publicaţia în limba ebraică Local Call şi The Guardian, între 2023 şi 2025. Filmul a fost realizat şi produs în condiţii stricte de securitate, din cauza riscurilor la care erau expuse sursele jurnalistice confidenţiale, iar conţinutul său a fost păstrat în cel mai mare secret înaintea premierei de joi, precizează The Guardian.

Paul Lewis, şeful departamentului de investigaţii al The Guardian şi producător executiv al filmului, a descris „NAZA” drept punctul culminant al „unor ani de muncă minuţioasă pentru a descoperi şi verifica sistemele folosite de serviciile de informaţii militare israeliene în Gaza”.

Abraham a declarat că realizarea documentarului a oferit posibilitatea de a explora impactul colectiv al acestei activităţi.

„În acest film discutăm cu 24 de persoane. Analizăm sisteme de ucidere în masă. Cinematografia are ceva aparte, care îţi permite să explorezi structuri şi sisteme şi modul în care acestea sunt puse cap la cap”, a afirmat el.

Înaintea premierei, Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de Film de la Veneţia, le-a declarat jurnaliştilor că „NAZA” va fi „cu adevărat revoluţionar”, descriindu-l drept „o operă perturbatoare din punct de vedere politic şi extrem de interesantă din punct de vedere cinematografic”.

Editor : Sebastian Eduard