India se confruntă cu o creştere exponenţială a infectărilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la începutul lunii, cauzate mai ales de o „dublă mutaţie” a virusului şi de evenimente de masă care în continuare sunt permise, precum sărbătoarea hindusă Kumbh Mela. În aceste condiții, spitalele din această țară sunt depășite și s-a produs o criză de oxigen, iar crematoriile au ajuns să ardă cadavrele persoanelor decedate de COVID în masă.

India a raportat vineri peste 332.000 de cazuri noi de coronavirus, fiind a doua zi la rând cu record de infectări. În același interval de 24 de ore au murit 2.263 de persoane. BBC relatează că sistemul sanitar din India abia mai face față, existând în această perioadă o criză a paturilor și a oxigenului necesar pentru tratarea pacienților în stare critică.

Familiile pacienților încearcă fiecare cum poate pentru ca bolnavii să fie îngrijiți, în timp ce unii dintre ei așteaptă tratament cu orele. Crematoriile abia fac și ele față, iar incinerarea decedaților se face în masă.

Joi, India stabilise un nou record negativ în pandemia de coronavirus. Cu 312.713 noi cazuri de îmbolnăvire înregistrate în numai 24 de ore, a devenit țara cu cele mai multe infecții confirmate într-o zi, la mai bine de un an de la începutul pandemiei și a depășit astfel Statele Unite, care dețineau acest „record”, cu 300.669 de cazuri, înregistrate anul acesta la 8 ianuarie, potrivit unei statistici furnizate de The New York Times.

Fotojurnalistul Danish Siddiqui a documentat pentru agenția Reuters subiectul incinerărilor în masă și a publicat pe contul său de Instagram câteva imagini.

Maharashtra, statul cel mai afectat din India, se confruntă cu un deficit de oxigen. În capitala statului, Mumbai, cel puțin 13 pacienți au murit joi după ce un incendiu a izbucnit în unitatea de terapie intensivă a unui spital care tratează pacienți cu COVID.

Cu două zile înainte, 22 de pacienţi cu COVID-19 au murit într-un alt spital, tot în statul Maharashtra, din cauza unei pene în alimentarea cu oxigen a ventilatoarelor timp de o jumătate de oră.

La începutul lunii, alţi patru bolnavi şi-au pierdut viaţa într-un incendiu la o clinică privată din același stat, după ce în martie un foc declanşat într-un spital din Mumbai făcuse 11 victime.

Ce a dus la creșterea bruscă a cazurilor de COVID în India

În prezent, 40 la sută dintre infecțiile noi care se înregistrează în întreaga lume provin din India. În același timp, bilanțul deceselor a început să crească vertiginos.

Ultimele săptămâni au fost marcate de adunări în masă în această țară. Milioane de persoane au participat la festivalul religios hindus Kumbh Mela, la mitinguri politice, la nunţi fastuoase sau la evenimente sportive, iar guvernul naționalist este criticat pentru relaxarea prematură a restricțiilor.

