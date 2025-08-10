Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a reușit să distribuie 7 milioane de dolari în Gaza

După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare totală de 7 milioane de dolari, conform BBC.

Jurnaliștii britanici au discutat cu trei funcționari publici, care au confirmat că au primit aproape 300 de dolari fiecare în ultima săptămână. Se crede că aceștia se numără printre zecile de mii de angajați care au continuat să primească, la fiecare 10 săptămâni, puțin peste 20% din salariul pe care îl aveau înainte de război.

Pe fondul inflației galopante, salariul devenit acum simbolic provoacă nemulțumiri crescânde în rândul membrilor fideli ai partidului, notează BBC, în condițiile în care penuria severă de alimente - pe care agențiile de ajutor umanitar o atribuie restricțiilor impuse de Israel - continuă în Gaza, un kilogram de făină ajungând să coste, în ultimele săptămâni, până la 80 de dolari - un nivel record.

Salarii date pe sub mână

În lipsa unui sistem bancar funcțional în Gaza, chiar și primirea salariului este complicată și, uneori, periculoasă. Israelul identifică și vizează în mod regulat distribuitorii de salarii ai Hamas, încercând să perturbe capacitatea grupării de a guverna.

Angajații, de la polițiști la funcționari fiscali, primesc adesea un mesaj criptat pe telefoanele lor sau ale soților, în care li se cere să se prezinte la o anumită locație, la o anumită oră, pentru a „se întâlni cu un prieten la ceai”. La locul de întâlnire, angajatul este abordat de un bărbat - sau, ocazional, de o femeie - care îi înmânează discret un plic sigilat conținând banii, înainte de a dispărea fără alte interacțiuni.

Un angajat al Ministerului Afacerilor Religioase al Hamas, care nu a dorit să-și dezvăluie numele din motive de siguranță, a descris pentru BBC pericolele implicate în colectarea salariului său.

De fiecare dată când merg să-mi ridic salariul, îmi iau rămas bun de la soția și de la copiii mei. Știu că s-ar putea să nu mă mai întorc

„De mai multe ori, atacurile israeliene au lovit punctele de distribuire a salariilor. Am supraviețuit unui atac care a vizat o piață aglomerată din orașul Gaza”, spune el.

Alaa, al cărui nume a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea, este un profesor angajat de guvernul condus de Hamas și singurul care întreține o familie de șase persoane.

„Am primit 1.000 de shekeli (n.r. aproximativ 300 de dolari) în bancnote uzate - niciun comerciant nu le-ar accepta. Doar 200 de shekeli erau utilizabili - restul, sincer, nu știu ce să fac cu ei”, a declarat el pentru BBC.

După două luni și jumătate de foame, ne plătesc cu bani zdrențuiți

„Sunt adesea nevoit să merg la punctele de distribuire a ajutoarelor, în speranța că voi primi niște făină pentru a-mi hrăni copiii. Uneori reușesc să aduc acasă puțină, dar de cele mai multe ori nu reușesc”.

În martie, armata israeliană a declarat că l-a ucis pe șeful departamentului financiar al Hamas, Ismail Barhoum, într-un atac asupra spitalului Nasser din Khan Younis. L-au acuzat că a canalizat fonduri către aripa militară a Hamas.

Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Rămâne neclar cum a reușit organizația islamistă să continue să finanțeze plata salariilor, având în vedere distrugerea unei mari părți a infrastructurii sale administrative și financiare, remarcă jurnaliștii britanici.

Un angajat de rang înalt al Hamas, care a ocupat funcții importante și este familiarizat cu operațiunile financiare ale Hamas, a declarat pentru BBC că grupul a acumulat aproximativ 700 de milioane de dolari în numerar și sute de milioane de shekeli în tuneluri subterane înainte de atacul mortal din 7 octombrie 2023, din sudul Israelului, care a declanșat devastatoarea campanie militară israeliană. Acestea ar fi fost supravegheate direct de liderul Hamas, Yahya Sinwar, și de fratele său, Mohammed, ambii uciși între timp de forțele israeliene.

Furie față de recompensa acordată susținătorilor Hamas

Hamas s-a bazat, în mod tradițional, pe finanțarea provenită din taxele și impozitele mari impuse populației din Gaza, precum și pe sprijinul financiar de milioane de dolari acordat de Qatar.

Brigăzile Qassam, aripa militară a Hamas, care funcționează printr-un sistem financiar separat, este finanțată în principal de Iran. Un înalt oficial al organizației interzise Frăția Musulmană din Egipt, una dintre cele mai influente organizații islamiste din lume, a declarat că aproximativ 10% din bugetul acesteia a fost direcționat către Hamas.

Pentru a genera venituri în timpul războiului, Hamas a continuat să perceapă taxe comercianților și a vândut cantități mari de tutun la prețuri umflate, de până la 100 de ori mai mari decât costul inițial. Înainte de război, o cutie cu 20 de țigări costa 5 dolari, iar acum prețul a crescut la peste 170 de dolari.

Militanți Hamas fac paradă cu un ostatic israelian, eliberat la finele lunii februarie 2025. Foto: Profimedia Images

Pe lângă plățile în numerar, Hamas a distribuit pachete cu alimente membrilor săi și familiilor acestora prin intermediul comitetelor locale de urgență, a căror conducere este frecvent schimbată din cauza atacurilor repetate ale Israelului. Acest lucru a alimentat furia publică, mulți locuitori din Gaza acuzând Hamas că distribuie ajutoare numai susținătorilor săi și că exclude restul populației.

Israelul a acuzat Hamas că a furat ajutoarele care au intrat în Gaza în timpul încetării focului de la începutul acestui an, lucru pe care Hamas îl neagă. Cu toate acestea, surse BBC din Gaza au afirmat că organizația a luat cantități semnificative de ajutoare în această perioadă.

Nisreen Khaled, o văduvă care a rămas să îngrijească trei copii după ce soțul ei a murit de cancer în urmă cu cinci ani, a declarat pentru BBC: „Când foamea s-a agravat, copiii mei plângeau nu numai de durere, ci și pentru că vedeau cum vecinii noștri, afiliați Hamas, primeau pachete cu alimente și saci cu făină. Nu ei sunt cauza suferinței noastre? De ce nu au asigurat alimente, apă și medicamente înainte de a se lansa în aventura din 7 octombrie?”

