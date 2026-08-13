Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare

Echipajul portavionului USS Abraham Lincoln se află în a noua lună pe mare și a petrecut un număr record de 250 de zile consecutive fără să ajungă la țărm, pe fondul războiului cu Iranul. Presa militară americană relatează despre mai multe tentative ale unor membri ai echipajului de a sări peste bord, în timp ce familiile acestora și membri ai Congresului avertizează asupra presiunii psihice tot mai mari.

Familiile militarilor și membri ai Congresului american trag un semnal de alarmă cu privire la agravarea unei crize de sănătate mintală la bordul USS Abraham Lincoln, în timp ce cei aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini aflați pe portavion se află într-o misiune pe mare cu o durată record, legată de războiul cu Iranul.

Două importante publicații specializate în domeniul militar, Navy Times și Stars and Stripes, relatează că au existat mai multe tentative ale unor marinari de a sări peste bord, în condițiile în care condițiile precare și presiunea psihică de pe Lincoln ar fi ajuns la un punct critic, potrivit The Guardian. Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutive fără să ajungă la țărm, un record pentru un portavion în epoca modernă.

Familiile îngrijorate și-au exprimat temerile cu privire la cei dragi aflați la bordul Lincoln în timpul unei reuniuni tensionate cu conducerea Marinei, organizată joia trecută la San Diego, potrivit Stars and Stripes. Una dintre persoanele prezente, din cei aproximativ 200 de membri ai familiilor militarilor, a spus că soțul ei îi trimisese în acea zi un mesaj în care spunea că „speră să nu se mai trezească mâine”.

Îngrijorările familiilor au fost transmise direct conducerii Marinei, reprezentată la întâlnire de secretarul interimar al Marinei, Hung Cao, și de alți oficiali de rang înalt. O femeie prezentă la reuniune i-a spus lui Cao că Marina „a distrus încrederea dintre noi și conducere”, potrivit publicației.

Nouă luni pe mare și condiții tot mai grele la bord

Navy Times a prezentat detalii despre tentative de suicid dejucate la bordul portavionului în timpul actualei misiuni. Annabelle Loma a declarat publicației că soțul ei a încercat să sară peste bord după ce perioada petrecută pe mare i-a fost prelungită în mod repetat.

„Este speriat. Crede că va fi exclus dezonorant din armată și că, doar pentru că a ajuns la epuizare, cariera lui de 13 ani este distrusă, pur și simplu”, a spus ea.

Publicația a citat și soția unui alt marinar, implicat într-un incident separat la bordul Lincoln, în care acesta a împiedicat un coleg să sară peste bord, prinzându-l și aducându-l înapoi pe punte.

Mike Levin, membru democrat al Congresului din California, a tras un semnal de alarmă cu privire la condițiile de la bordul navei de război, aflată în a cincea lună de operațiuni de luptă împotriva Iranului. El a descris pe X situația echipajului astfel: „dușuri pline de mucegai, toalete defecte, spălătoria nefuncțională cu săptămânile, perioade lungi fără apă caldă, o masă care a ajuns să însemne o jumătate de cană de orez și două tortilla. Fără săpun, deodorant sau pastă de dinți”.

Actuala situație critică s-a acumulat de-a lungul mai multor luni. Nava de război a plecat din San Diego la 21 noiembrie și urma inițial să opereze în Pacific, dar a fost redirecționată către Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului SUA-Israel cu Iranul.

De atunci, potrivit MS Now, cei peste 5.000 de membri ai echipajului au petrecut doar două zile pe uscat, în Guam, în decembrie, și în Oman, în iulie. Misiunea trebuia să se încheie în luna mai, dar a fost prelungită de mai multe ori pe fondul continuării războiului.

În aprilie, condițiile dificile de la bordul portavionului au provocat un val de critici publice. Au apărut fotografii cu hrană de slabă calitate și porții raționalizate, precum și relatări despre lipsa apei, dușuri cu mucegai și mașini de spălat defecte.

Marina SUA răspunde acuzațiilor privind situația de pe USS Abraham Lincoln

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a respins relatările drept „alte știri false”. Levin a reacționat săptămâna aceasta la declarația lui Hegseth.

„Acești bărbați și aceste femei s-au înrolat pentru a-și servi țara. Cel mai puțin pe care țara lor li-l datorează este apă caldă, o toaletă funcțională și o masă adevărată. Hegseth nu este în stare să asigure nici măcar atât și are tupeul să le privească familiile în ochi și să le numească mincinoase”, a spus el.

The Guardian a contactat Marina SUA pentru o reacție la informațiile privind tentativele unor marinari de a sări peste bord. După publicarea articolului, un oficial al Marinei a răspuns că instituția este conștientă că „misiunile prelungite exercită o presiune semnificativă asupra militarilor noștri și a familiilor acestora și suntem recunoscători pentru reziliența și sacrificiile lor”.

Oficialul a precizat că sănătatea și bunăstarea fiecărui marinar de pe Lincoln reprezintă o prioritate: „Pe baza informațiilor aflate la dispoziția comandamentului, nu am identificat o creștere a cazurilor raportate de ideație suicidară sau a tentativelor de suicid la bordul navei”.

La bord sunt disponibili specialiști în asistență religioasă, medicală și de sănătate mintală, ca parte a unei „rețele cuprinzătoare de sprijin”, care include „consilieri pentru reziliență pe durata misiunii și capelani”.

Oficialul a recunoscut că războiul a perturbat centrele tradiționale de aprovizionare, dar a adăugat că „informațiile actuale de pe navă confirmă accesul continuu la apă curată, aer condiționat funcțional și opțiuni de hrană sănătoasă”.

Problemele de sănătate mintală cu care se confruntă personalul activ al Marinei SUA sunt bine cunoscute. Un studiu publicat anul trecut a analizat factorii specifici de stres cu care se confruntă marinarii în timpul misiunilor și a constatat că printre cei mai frecvenți se numără zgomotul puternic, lipsa odihnei și accesul insuficient la servicii de sănătate mintală și fizică.

Cercetătorii au realizat un sondaj în rândul marinarilor aflați în misiune și au constatat că aproape jumătate dintre aceștia considerau că nu primesc suficient sprijin pentru a face față stresului de pe mare.

Studiul a concluzionat că, „având în vedere ratele ridicate ale sinuciderilor în rândul militarilor, inclusiv în cadrul Marinei, sunt necesare urgent eforturi pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale la bordul navelor”.

Editor : M.I.