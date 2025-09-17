Live TV

Situație paradoxală: avioanele F-16 costă acum mai mult decât F-35. Un stat din America de Sud ar putea alege aparate Gripen sau Rafale

Data publicării:
Avioane F-16. Foto: Profimedia

Pe piața armamentului, prețul e puternic influențat de cerere, timp de livrare și alți zeci de factori, cunoscuți sau nu. Ultima situația la care s-a ajuns pare cel puțin paradoxală: un avion F-16 a ajuns să coste mai mult decât un F-35.

Oferta SUA către Peru pentru F-16 Block 70 confirmă prețul neobișnuit de ridicat al acestor avioane de luptă de generația 4+, observat anterior și în cazul Filipinelor.
SUA au aprobat astfel vânzarea de avioane de luptă F-16 Block 70 către Peru, scrie Defense Express.

Prețul maxim stabilit de Agenția pentru Cooperare în Domeniul Securității Apărării (DSCA) din SUA pentru 12 aeronave (10 cu un singur loc, 2 cu două locuri) este de 3,42 miliarde de dolari. Acesta include un pachet de arme de bază format din 12 rachete AIM-120C-8 și 12 rachete AIM-9X, plus doar două seturi de piese de schimb (motoare, radar, computere de bord etc.).

Astfel, costul per F-16 Block 70 în cadrul acestei aprobări este de 285 de milioane de dolari, confirmând prețul excepțional de ridicat al acestor avioane de luptă de generația 4+, aproape identic cu cel de 279 de milioane de dolari per avion stabilit anterior pentru Filipine.

Interesant este că acest lucru înseamnă că F-16 poate costa mai mult decât un F-35. Pentru comparație, vânzarea recentă a Greciei de 40 de avioane F-35 a totalizat 8,6 miliarde de dolari, sau aproximativ 215 milioane de dolari pe avion.

Având în vedere aceste prețurile atât de ridicate ale F-16, țările care negociează acum contracte militare, s-ar putea să-și reconsidere opțiunile.

Unele chiar au făcut-o

Filipine a luat în considerare achiziționarea de avioane Mitsubishi F-2 second-hand (o variantă a modelului F-16), în timp ce Peru ar putea alege modelul suedez JAS-39 Gripen E/F sau modelul francez Rafale, mai ieftine. Prețul final al modelului Rafale pentru Serbia a fost de 225 de milioane de euro, dar aici intervine altă problemă – termenul de livrare extrem de mare, 9 ani. Modelul Gripen ar fi o alegere extrem de ieftină, Thailanda tocmai a „cumpărat” la 138,25 milioane de dolari pe unitate. Dar evident și aici intervine o problemă. Fluxul de Gripen depinde de motoarel F414, fabricate în SUA.

