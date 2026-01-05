Live TV

„Slavă Domnului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”: mărturiile unor venezueleni după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA

maduro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, sosesc la heliportul din New York, în drum spre Curtea Federală din Manhattan, New York, pe 5 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

De la Miami la Melbourne și de la Bogota la Buenos Aires, mii de migranți venezueleni au sărbătorit capturarea lui Nicolas Maduro. Pe străzile din Caracas, atmosfera este mult mai liniștită. Cei două milioane de locuitori ai capitalei au păstrat în mare parte tăcerea în cele două zile de când au fost treziți de sunetul atacurilor cu rachete ale SUA și de vestea că președintele lor nepopular a părăsit țara, relatează The Times.

Reticența lor este de înțeles. Venezuela se află în stare de urgență, impusă cu câteva luni înainte de atacul de sâmbătă, ceea ce înseamnă că sprijinirea oricărei intervenții a SUA ar fi considerată trădare. Luni a fost introdusă o clauză suplimentară care solicită forțelor de securitate să caute și să aresteze orice persoană implicată în facilitarea operațiunii de capturare a lui Maduro.

Regimul a închis mii de protestatari și activiști imediat după alegerile din 2024, pe care Maduro a susținut că le-a câștigat, în ciuda dovezilor clare că a pierdut.

În timp ce stăteau la coadă pentru pâine în cartierul Cafetal, doar câțiva locuitori au fost dispuși să-și exprime opiniile.

O tânără, Gabriela, a spus că a văzut mai multe elicoptere americane survolând munții din apropierea casei sale, situată într-un cartier muncitoresc de la periferia orașului. „Era ca într-un film de război”, a spus ea. „Exact la fel, dar cu explozii de o amploare și un zgomot pe care nu le pot descrie.” Operațiunea din primele ore ale zilei de sâmbătă a durat mai puțin de o oră.

De atunci, a spus ea, grupurile de justițiari pro-guvernamentali care operează în cele mai sărace zone ale Caracasului, „au înnebunit”. Ea a spus că a auzit „că oricine este văzut protestând în stradă va fi împușcat”. Mesaje în acest sens au circulat pe rețelele sociale, deși multe par a fi false.

„Slavă Domnului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Carlos, 51 de ani, un alt cumpărător. „Dar acum există teama”. El a refuzat să dea mai multe detalii, dar mulți venezueleni se întreabă în sinea lor dacă, în ciuda înlăturării spectaculoase a lui Maduro, nu au ajuns să aibă același regim, dar cu un nou lider.

Luni, Delcy Rodriguez, care a ocupat funcția de vicepreședinte, urma să fie investită în funcția de președinte interimar de către Adunarea Națională. La televiziunea de stat, prezentatorii de știri încercau să transmită o imagine de continuitate și calm.

Unul dintre cei care s-au adresat adunării a fost fiul lui Maduro, Nicolas Maduro Guerra, membru al Congresului. „Ne vom face datoria până te vei întoarce, tată”, a spus el. „Venezuela este pe mâini bune.”

În coada de la brutărie, unii au spus că sunt foarte atenți când urmăresc postările antiguvernamentale online, inclusiv glumele și meme-urile despre capturarea lui Maduro, din cauza unui alt zvon potrivit căruia poliția și securitatea statului patrulează orașul și verifică telefoanele. Îngrijorarea lor pare să fie parțial justificată: imaginile distribuite online arătau controale ale poliției la multe dintre principalele puncte de acces pe autostradă către oraș.

„Ceva a început, dar acum nu am nicio idee cum se va termina”, a spus Henry Escobar, un muncitor în construcții. Preocuparea lui imediată era că penuria de alimente era „inevitabilă” în săptămânile următoare.

În deceniul de când Maduro a preluat puterea în 2013 de la predecesorul său, Hugo Chavez, economia venezueleană s-a prăbușit sub greutatea corupției și a datoriilor cu un procent uluitor de 75%, o recesiune de o amploare rar întâlnită în lume, chiar și în timpul războiului. 

Trauma provocată de penuria din trecut îi determină pe venezueleni să facă provizii. „Iată-ne, din nou, la coadă pentru produse de bază”, a spus Escobar. „Nimic nu se îmbunătățește niciodată.”

El a lăsat să se înțeleagă că bănuia că nu li se spunea întreaga poveste a ceea ce se întâmplase în ultimele 48 de ore. „Americanii vin și îl iau pe Maduro, iar noi rămânem cu exact același guvern? Nu are sens.”

