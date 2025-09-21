Live TV

Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce

Data actualizării: Data publicării:
Sun Star in the Starry Sky of Solar System in Space. This image elements furnished by NASA.
De obicei, activitatea solară urmează un ciclu de 11 ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Efectele creșterii activității solare

Activitatea solară se intensifică mult peste predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, ceea ce duce la mai multe furtuni solare, erupții și fenomene meteo-spațiale. Acestea pot provoca întreruperi ale comunicațiilor radio, avarii ale sateliților și chiar pene de curent în rețelele electrice, scrie The Independent.

De obicei, activitatea solară urmează un ciclu de 11 ani, iar intensitatea ciclurilor a scăzut constant din anii 1980 până în 2008. Cercetătorii se așteptau ca această tendință să continue, cu o activitate minimă istorică pentru ciclul actual. Totuși, un nou studiu al agenției spațiale americane arată că, din 2008, soarele devine tot mai activ.

„Toate semnele indicau că soarele intră într-o fază prelungită de activitate redusă”, a spus Jamie Jasinski, de la Jet Propulsion Laboratory al NASA din California de Sud, coordonatorul studiului. „A fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet.”

Rezultatele au fost publicate în The Astrophysical Journal Letters, într-un studiu intitulat „Soarele și-a inversat tendința de slăbire de decenii în 2008”.

Efectele creșterii activității solare

Unul dintre cele mai mari efecte ale intensificării activității solare asupra Pământului este perturbarea sistemelor de comunicații. Ejecțiile de masă coronală (CME) și erupțiile solare pot provoca întreruperi radio, avarii ale sateliților, erori de GPS și chiar prăbușirea rețelelor de electricitate.

Particulele încărcate emise de soare în timpul acestor evenimente solare pot, de asemenea, să afecteze atmosfera și câmpul magnetic al Pământului, producând aurore spectaculoase sub forma „Luminilor Nordului” și a „Luminilor Sudului”.

Astronomii monitorizează activitatea solară încă din anii 1600. Una dintre cele mai lungi perioade anormale a avut loc între 1790 și 1830, când soarele a intrat într-o fază de liniște.

„Nu știm cu adevărat de ce soarele a trecut printr-un minim de 40 de ani, începând din 1790”, a spus dr. Jasinski. „Tendințele pe termen lung sunt mult mai greu de prezis și sunt ceva ce încă nu înțelegem complet.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
rachetă Patriot
5
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei...
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Ultimele știri
Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu
Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Artemis 1
Raportul Redshift: 112 pagini de vești proaste. SUA vor pierde supremaţia în cosmos în favoarea Chinei. „Este destul de înfricoșător”
asteroid, pamant
Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Când și unde poate fi observat
Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
NASA a aflat cu certitudine ce este obiectul interstelar 3I/Atlas, despre care s-a crezut că e creația unei civilizații îndepărtate
Robot pe Marte
NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie
De ce este UE interesată să exploateze resursele energetice regenerabile de pe Lună. „Ordinea globală a fost zguduită puternic”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme