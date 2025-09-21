Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce

Activitatea solară se intensifică mult peste predicțiile oamenilor de știință, a avertizat NASA, ceea ce duce la mai multe furtuni solare, erupții și fenomene meteo-spațiale. Acestea pot provoca întreruperi ale comunicațiilor radio, avarii ale sateliților și chiar pene de curent în rețelele electrice, scrie The Independent.

De obicei, activitatea solară urmează un ciclu de 11 ani, iar intensitatea ciclurilor a scăzut constant din anii 1980 până în 2008. Cercetătorii se așteptau ca această tendință să continue, cu o activitate minimă istorică pentru ciclul actual. Totuși, un nou studiu al agenției spațiale americane arată că, din 2008, soarele devine tot mai activ.

„Toate semnele indicau că soarele intră într-o fază prelungită de activitate redusă”, a spus Jamie Jasinski, de la Jet Propulsion Laboratory al NASA din California de Sud, coordonatorul studiului. „A fost o surpriză să vedem că tendința s-a inversat. Soarele se trezește încet.”

Rezultatele au fost publicate în The Astrophysical Journal Letters, într-un studiu intitulat „Soarele și-a inversat tendința de slăbire de decenii în 2008”.

Efectele creșterii activității solare

Unul dintre cele mai mari efecte ale intensificării activității solare asupra Pământului este perturbarea sistemelor de comunicații. Ejecțiile de masă coronală (CME) și erupțiile solare pot provoca întreruperi radio, avarii ale sateliților, erori de GPS și chiar prăbușirea rețelelor de electricitate.

Particulele încărcate emise de soare în timpul acestor evenimente solare pot, de asemenea, să afecteze atmosfera și câmpul magnetic al Pământului, producând aurore spectaculoase sub forma „Luminilor Nordului” și a „Luminilor Sudului”.

Astronomii monitorizează activitatea solară încă din anii 1600. Una dintre cele mai lungi perioade anormale a avut loc între 1790 și 1830, când soarele a intrat într-o fază de liniște.

„Nu știm cu adevărat de ce soarele a trecut printr-un minim de 40 de ani, începând din 1790”, a spus dr. Jasinski. „Tendințele pe termen lung sunt mult mai greu de prezis și sunt ceva ce încă nu înțelegem complet.”

Editor : M.I.