Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă, dacă rămân blocați în trafic

Șoferii italieni pot primi înapoi banii plătiți pentru taxa de autostradă, dacă rămân blocați în trafic. Decizia a intrat recent în vigoare și se aplică celor care au rămas mai mult de 3 ore în ambuteiaje.

Autoritatea italiană care reglementează transportul în Italia a luat decizia ca administratorii autostrăzilor să le dea banii înapoi șoferilor italieni care au rămas blocați pe un anumit segment de autostradă. 

Dacă șoferii au rămas blocați mai mult de 3 ore, trebuie să primească înapoi toți banii plătiți pentru segmentul respectiv. Dacă au rămas blocați mai puțin de trei ore, primesc procentual o sumă din ce în ce mai mică, până la suma minimă de 10 cenți. 

Nu este nevoie de intermediari sau ca șoferii să acționeze în instanță. Procedura implică înscrierea pe site-ul administratorului autostrăzii, unde încarcă chitanța doveditoare privind ora la care au intrat pe autostradă și localitatea unde au intrat. 

Administratorul autostrăzii ulterior va restitui sumele de bani în cont. 

Șoferii străini nu beneficiază încă de această reglementare. 

Noua regulă nu se aplică atunci când e vorba de ambuteiaje create în urma accidentelor sau dacă este vreme nefavorabilă. 

