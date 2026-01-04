Live TV

Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Data actualizării: Data publicării:
Nicolas Maduro în campanie electorală
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro Foto: Profimedia Images
Din articol
„Cilita, adu-mi un suc verde” Cariera politică a lui Maduro

În vârstă de 63 de ani, fost şofer de autobuz, liderul venezuelean Nicolas Maduro a condus ţara sud-americană cândva relativ prosperă către un colaps economic prelungit, provocând exodul a aproximativ 7,7 milioane de emigranţi. Venezuela, ţară membră OPEC, este guvernată de socialişti de un sfert de secol, de când fostul preşedinte Hugo Chavez, între timp decedat, a câştigat alegerile prezidenţiale în 1998.

Aproape 82% dintre venezueleni trăiesc în prezent în sărăcie, iar 53% în sărăcie extremă, neputând să-şi cumpere nici măcar produsele alimentare de bază, a declarat în februarie un raportor special al ONU.

Maduro era la putere din 2013 şi a câştigat un al treilea mandat în 2024, după alegeri controversate.

Criticii din ţară şi din străinătate spun că Maduro este un dictator care a închis sau a persecutat oponenţii politici, blocând în mod repetat şi nedrept participarea candidaţilor opoziţiei la alegeri. Maduro neagă aceste acuzaţii. El a declarat că va instaura pacea şi o nouă perioadă de creştere economică, ceea ce înseamnă că economia nu va mai depinde de veniturile din petrol. Acum, însă, se află într-o închisoare din New York, iar de veniturile din petrol se va ocupa Donald Trump.

Anii de proastă gestionare, scăderea preţurilor petrolului şi sancţiunile SUA au afectat producţia de ţiţei din Venezuela, dar aproape 60% din veniturile ţării proveneau în continuare din petrol în 2024, potrivit cifrelor oficiale.

„Cilita, adu-mi un suc verde”

Maduro, căruia îi plăcea să bea sucuri verzi la evenimentele de campanie, invocând proprietăţile lor benefice pentru sănătate, este moştenitorul mentorului său, Hugo Chavez.

Un pasionat de salsa, cu talent teatral, îi numeşte adesea pe politicienii din opoziţie „demoni fascişti” şi „nume de familie”, acesta din urmă fiind o ironie la adresa originii lor presupus bogate. El a pus vina pe ei pentru creşterea numărului de pene de curent, acuzându-i de sabotarea reţelei electrice, şi a spus că se pregătesc să strige „lupul” în legătură cu fraudarea alegerilor din 2024.

În campanie, chipul lui Maduro apărea peste tot, pe afişe lipite pe stâlpii de iluminat, pe ziduri şi în reclame de-a lungul principalelor artere din Caracas, cu sloganuri care îndeamnau oamenii să voteze pentru el.

Însoţit frecvent în campania electorală de singurul său fiu, Nicolas Maduro Guerra, - şi el pus sub acuzare de SUA - Maduro a organizat mitinguri numeroase în campanie pentru a-şi mobiliza susţinătorii, iar băutura sa preferată ocupa uneori un loc central. Sucul verde este preparat din castraveţi, ţelină, ghimbir, mere verzi, lămâie verde şi spanac şi trebuie preparat cu un blender, a explicat Maduro la un moment dat la un miting. „Cilita, adu-mi un suc verde, am nevoie de el”, i-a spus Maduro soţiei sale, Cilia Flores. „Este o sursă de energie”, a adăugat el.

Cariera politică a lui Maduro

Maduro s-a născut într-o familie din clasa muncitoare pe 23 noiembrie 1962, fiind fiul unui lider sindical. A lucrat ca şofer de autobuz în perioada în care ofiţerul de armată Hugo Chavez a condus o tentativă eşuată de lovitură de stat în 1992.

Maduro a militat pentru eliberarea lui Chavez din închisoare şi a devenit un susţinător fervent al agendei sale de stânga. A câştigat un loc în legislativ după alegerea lui Chavez, în 1998.

A ajuns preşedinte al Adunării Naţionale şi apoi ministru de externe, călătorind în întreaga lume pentru a construi alianţe internaţionale prin programe de asistenţă finanţate din petrol.

Chavez l-a numit succesorul său ales, iar Maduro a fost ales preşedinte, cu un vot la limită, în 2013, după moartea lui Chavez.

Administraţia Maduro a condus însă un colaps economic spectaculos, caracterizat de hiperinflaţie şi penurie cronică. Guvernarea sa a devenit cunoscută pentru alegerile presupus a fi falsificate, pentru penuria de alimente şi încălcarea drepturilor omului, inclusiv reprimarea dură a protestelor din 2014 şi 2017.

Milioane de venezueleni au emigrat în străinătate.

Guvernul său a fost supus unor sancţiuni agresive din partea SUA şi a altor puteri. În 2020, Washingtonul l-a pus sub acuzare pentru corupţie şi alte acuzaţii, care acum au fost reînnoite. Maduro a respins acuzaţiile.

El a depus jurământul pentru un al treilea mandat în ianuarie 2025, după alegerile din 2024, care au fost condamnate pe scară largă de observatorii internaţionali şi de opoziţie ca fiind frauduloase. Mii de oameni care au demonstrat împotriva declaraţiei de victorie a guvernului au fost închişi.

O misiune de anchetă a ONU a constatat luna trecută că Garda Naţională Bolivariană (GNB) a comis grave încălcări ale drepturilor omului şi crime împotriva umanităţii timp de mai bine de un deceniu, vizând oponenţii politici, adesea în impunitate.

Măsurile represive ale guvernului său au fost evidenţiate prin acordarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025 liderului opoziţiei Maria Corina Machado.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
photo-collage.png (32)
4
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
5
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Digi Sport
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicolas Maduro
Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea SUA în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită”
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei. Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea guvernului
sghbsghbarg
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile venezuelenilor, după atacul SUA: „Blocurile tremurau, a fost terifiant”
Nicolas Maduro
Maduro, filat din august de către ofițeri CIA, inclusiv cu drone invizibile. „Știau unde mergea, ce mânca, ce animale de companie avea”
Inauguration of President Maduro in Venezuela
China pune presiune pe SUA: „Eliberați-l imediat pe Maduro”. Apel ferm către Trump să rezolve situaţia din Venezuela „prin dialog”
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele...
Aerial View Of Greek Islands, Greece - 08 Jun 2019
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după...
Ultimele știri
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alertă cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes”
Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Fanatik.ro
Rapid, negocieri tari pentru jucătorul format de FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
Adevărul
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea
Playtech
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la...
Newsweek
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Reacția lui Brad Pitt când i-a văzut pe părinții lui Leonardo DiCaprio pe platourile de la „OUATIH. „A fost...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...