Un român, șofer de camion, care a ucis în Marea Britanie trei oameni, pentru că își căuta pe telefon partenere sexuale în timp ce conducea, a vorbit în lacrimi din spatele gratiilor despre experiența sa.

Ion Onuț, de 42 de ani, naviga pe site-uri pentru adulți de pe telefon când a izbit cu camionul lui mai multe vehicule, pe autostrada A1(M), în Durham, Anglia, în urmă cu un an. David Daglish, 57 de ani, Elaine Sullivan, 59 de ani și Paul Mullen, 51 de ani, au murit pe loc, în timp ce alte persoane au fost rănite și au ajuns la spital.

Ion Onuț a provocat în Anglia un accident cu 3 morți

Onuț a vorbit acum despre tragedia pe care a provocat-o într-un film realizat de Poliția Durham, în scopul de a atrage atenția asupra pericolelor utilizării telefoanelor mobile la volan. Filmul include și imagini cu momentul accidentului surprinse de camere de supraveghere, dar și scenele șocante desfășurate după impact, cu intervenția salvatorilor, dar și o declarație a autorului.

Vorbind din celula lui, Onuț a spus: „Trebuie să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții. Nu am avut niciodată ocazia să-mi cer scuze, să-mi cer scuze pentru ceea ce le-am făcut celor care i-au pierdut pe cei dragi, să-mi cer scuze celor care au fost răniți și care au acum amintiri traumatizante. Fiind atent la telefon, mi-am dat seama târziu că traficul se blocase chiar în fața mea, am avut zero șanse să acționez și să trag frâna. Într-o clipă și se schimbă viața, de la una absolut normală, la 8 ani de închisoare.”

Onuț conducea cu aproape 80 de kilometri la oră când a lovit un alt vehicul greu de marfă și patru mașini.

În urma anchetei s-a stabilit că, înaintea accidentului, Onuț ți-a petrecut destul de mult timp pe telefonul mobil, căutându-și partenere pentru sex.

După accident, Ion Onuț a rămas blocat în cabina camionului care luase între timp foc și a fost salvat de trecători. Dar a fost apoi arestat și ulterior condamnat la 8 ani și 10 luni de închisoare.

„Nu am avut niciodată vreo problemă cu poliția și apoi m-am trezit în situația asta pentru că am folosit telefonul mobil la volan și voi fi departe de lumea reală, de prieteni și familie. Când am văzut filmările cu ceea ce s-a întâmplat, a fost de neimaginat și greu de privit. A fost atât de traumatizant să știu că eu eram eu în camionul acela”, a mai spus Ion Onuț.

Filmul realizat de Poliția Durham include și relatări ale martorilor, ofițerilor de poliție care au participat la ancheta de la fața locului și a rudelor victimelor.

„Acțiunile lui Ion din acea zi au provocat consecințe de amploare, sfâșietoare pentru toți cei implicați, familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața în mod tragic, oamenii care au fost martori la coliziune și serviciile de urgență care au intervenit după scena îngrozitoare din acea zi. Chiar Ion trebuie să trăiască cu povara de a ști că două familii au fost distruse și nu vor mai fi niciodată la fel din cauza acțiunilor sale. Sperăm că acest film evidențiază cât de devastatoare poate fi folosirea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv în timpul condusului - într-o fracțiune de secundă, viața ta și a altor oameni nevinovați ar putea să nu mai fie niciodată la fel”, a declarat detectiv Natalie Horner, de la Poliția Rutieră Durham.

