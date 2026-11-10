Soldați condamnați la moarte pentru „lașitate”: 66 de militari din RD Congo, acuzați că au fugit de pe front

Cel puțin 66 de soldați au fost condamnați la moarte în Republica Democrată Congo, fiind acuzați de „lașitate”, revoltă militară și refuzul de a executa ordinele. Militarii ar fi fugit de pe front și și-ar fi abandonat pozițiile în timpul confruntărilor cu grupările rebele din estul țării, relatează BBC.

Sentințele au fost pronunțate în urma procesului a 71 de militari, judecați de un tribunal militar din Walikale, în provincia Kivu de Nord, din estul Republicii Democrate Congo. Patru militari au fost achitați, iar un altul a fost condamnat la zece ani de închisoare. Armata a precizat că procesul a avut drept scop întărirea disciplinei în rândul trupelor care luptă împotriva grupărilor armate din estul țării.

Regiunea este afectată de conflicte de zeci de ani, iar luptele continuă între forțele guvernamentale și Frontul pentru Refondarea Națiunii (FRN), o coaliție rebelă din care face parte și gruparea M23.

Potrivit relatărilor din presă, militarii au fost arestați pe 20 octombrie, la Walikale, fiind acuzați că și-au abandonat pozițiile și au fugit în timpul confruntărilor cu luptătorii FRN.

Campania armatei congoleze împotriva grupărilor armate, inclusiv M23, a fost afectată de mult timp de lipsa disciplinei și de dezorganizarea din propriile rânduri. Guvernul de la Kinșasa a acuzat în repetate rânduri Rwanda, țara vecină, că sprijină gruparea M23, acuzație respinsă atât de autoritățile de la Kigali, cât și de rebeli, în pofida dovezilor copleșitoare care indică existența acestui sprijin.

Armata congoleză s-a confruntat constant cu critici privind lipsa de profesionalism și disciplină, în timp ce militarii s-au plâns de salariile mici și de echipamentele insuficiente.

Luna trecută, alți 27 de militari au fost condamnați la moarte pentru acuzații similare de lașitate, după ce, potrivit informațiilor apărute în presă, s-au retras de pe linia frontului în timpul confruntărilor cu rebelii.

În martie 2024, Republica Democrată Congo a ridicat moratoriul asupra pedepsei cu moartea, aflat în vigoare de 20 de ani, invocând necesitatea eliminării „trădătorilor” din rândurile armatei.

Guvernul a anunțat că pedeapsa capitală se va aplica și persoanelor implicate în grupări armate sau insurecții, precum și celor vinovate de trădare și crime de război.

Decizia de reintroducere a aplicării pedepsei cu moartea a fost criticată pe scară largă de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Cu toate acestea, de la ridicarea moratoriului nu a avut loc nicio execuție oficială.

De la începutul anului 2025, cel puțin 507 militari au fost condamnați, dintre care 381 la moarte, potrivit datelor compilate de postul francez de radio RFI.

În octombrie 2025, fostul președinte congolez Joseph Kabila a fost condamnat la moarte în lipsă, pentru acuzații care includ crime de război și trădare. Acesta a respins acuzațiile, dar nu s-a prezentat în instanță pentru a se apăra. Ulterior, Kabila a fost desemnat lider al FRN.

Editor : M.I.