Soluţia găsită de 300 de ingineri care ar putea rezolva criza de ventilatoare pentru bolnavii de coronavirus. Invenția e oferită gratis

Peste 300 de ingineri, designeri şi specialişti în noile tehnologii s-au reunit în aceste zile pe Facebook pentru a construi, cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D, un ventilator mecanic alcătuit din materiale şi componente accesibile oricui. După doar o săptămână, s-a reuşit realizarea unui prototip care ar putea deveni o soluţie viabilă, în condiţiile crizei globale de aparate de ventilaţie mecanică pentru pacienţii de coronavirus, informează Forbes.

Prototipul, realizat în Irlanda de grupul Open Source Ventilator (OSV), a fost asamblat din aşa-numitele filamente PLA, realizate din resurse regenerabile precum amidonul de porumb sau trestia de zahăr şi care sunt foarte populare în domeniul printării 3D.

Conform lui Colin Keogh, co-fondator al OSV, această tehnologie de realizare a ventilatoarelor mecanice urmează a fi în curând aprobată de Ministerul Sănătăţii din Irlanda, pentru tratarea pacienţilor care suferă de Covid 19.

Timpul foarte scurt care a trecut de la lansarea ideii până la testarea prototipului demonstrează capacitatea extraordinară a sistemelor de tip „open source” în a oferi soluţii la astfel de probleme, a precizat Keogh.

Conform unor estimări făcute de The Society of Critical Care Medic din Statele Unite, până la 960.000 de pacienţi cu coronavirus ar putea avea nevoie de astfel de ventilatoare pentru a putea fi menţinuţi în viaţă, informează Forbes, care citează agenţia Associated Press.

Astfel, în SUA, doar New York-ul are nevoie urgentă de nu mai puţin de 18.000 de astfel de ventilatoare, conform New York Times.

În cazul României, 10 noi aparate de ventilaţie mecanică ar putea ajunge în ţară peste aproape două săptămâni.

Donația vine în contextul în care medicii din România dispun în acest moment de 900 de astfel de aparate - considerate insuficiente în cazul unei crize majore.

