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Soția lui Netanyahu sugerează că un lider al opoziției știa de atacul Hamas din 7 octombrie. „Yair Golan era deja îmbrăcat și pregătit”

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Piloții companiei aeriene naționale israeliene El Al au refuzat să îl transporte pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, alături de soția sa, Sara, în Italia
Piloții companiei aeriene naționale israeliene El Al au refuzat să îl transporte pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, alături de soția sa, Sara, în Italia. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Opoziția: „O linie roșie” Teoriile conspirației, tot mai prezente în Israel Netanyahu a respins responsabilitatea pentru atac Războiul din Gaza a provocat zeci de mii de victime

Soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a sugerat că liderul opoziției Yair Golan ar fi știut dinainte despre atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Declarația, făcută într-un interviu la un post de televiziune apropiat de guvern, a provocat reacții vehemente din partea opoziției și reaprinde teoriile conspirației privind una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria Israelului, anunță France24.

Într-un interviu televizat difuzat luni seară, Sara Netanyahu l-a atacat pe Yair Golan, fost șef adjunct al Statului Major General și actual lider al Partidului Democraților de centru-stânga.

Ea a sugerat că Golan era „deja îmbrăcat și pregătit” în zorii zilei de 7 octombrie 2023, în timp ce restul oficialilor, inclusiv premierul, nu ar fi știut ce urma să se întâmple.

Interviul a fost difuzat de Canalul 14 din Israel, post considerat apropiat de guvernul Netanyahu. Afirmațiile au provocat imediat reacții dure din partea opoziției israeliene.

Opoziția: „O linie roșie”

Partidul condus de Yair Golan a condamnat declarațiile și le-a calificat drept „josnice și înșelătoare”.

„Răspândirea teoriilor conspirației împotriva generalului-maior Yair Golan și denigrarea eroismului său din 7 octombrie înseamnă depășirea unei linii roșii care se apropie de nebunie”, a transmis formațiunea pe X.

Și Gadi Eisenkot, fost șef al armatei și unul dintre principalii contracandidați ai lui Benjamin Netanyahu, a reacționat dur. El a denunțat ceea ce a numit „conspirația nebunească a trădării” promovată de soția premierului.

Eisenkot a susținut că afirmațiile au avut drept scop „să alimenteze ura și să perpetueze domnia lui Netanyahu”.

Teoriile conspirației, tot mai prezente în Israel

Acuzațiile lansate de Sara Netanyahu se înscriu într-un val mai larg de teorii ale conspirației vehiculate de o parte a clasei politice israeliene și de susținătorii acesteia în legătură cu atacurile din 7 octombrie.

Un sondaj realizat pentru Canalul 13 în luna august arată că 40% dintre israelieni consideră că o trădare internă a contribuit la producerea atacului. În rândul alegătorilor actualei coaliții de dreapta, procentul ajunge la 63%.

Afirmațiile vin într-un moment în care responsabilitatea pentru eșecul de securitate care a permis atacul Hamas rămâne una dintre principalele teme ale dezbaterii politice din Israel.

Netanyahu a respins responsabilitatea pentru atac

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, s-a prezentat în mod repetat drept garant al securității țării.

În urma atacului din 7 octombrie, el a respins însă responsabilitatea personală pentru eșecul serviciilor de securitate și a susținut că oficialii responsabili ar fi trebuit să-l trezească din somn pentru a-l informa despre situație.

Atacul Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț AFP bazat pe date oficiale israeliene.

Militanții au capturat, de asemenea, 251 de ostatici și i-au dus în Fâșia Gaza. Potrivit bilanțului citat, 44 dintre aceștia au murit.

Războiul din Gaza a provocat zeci de mii de victime

Israelul a răspuns atacului Hamas printr-o ofensivă militară de amploare în Fâșia Gaza. Potrivit Ministerului Sănătății din teritoriile palestiniene, care se află sub autoritatea Hamas, bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 73.454 de morți.

Organizația Națiunilor Unite consideră, în general, că datele furnizate de minister sunt credibile, deși acestea nu fac în mod automat distincția între civili și combatanți.

În timp ce Israelul se apropie de alegerile parlamentare, atacurile din 7 octombrie, responsabilitatea pentru eșecul de securitate și modul în care guvernul Netanyahu a gestionat războiul din Gaza rămân teme centrale ale confruntării politice.

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Editor : C.A.

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