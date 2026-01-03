SpaceX coboară mii de sateliți Starlink în 2026 pentru a reduce riscul de coliziuni, după incidentul orbital din decembrie

SpaceX va coborî în 2026 mii de sateliți din constelația Starlink, pe fondul creșterii cu 200% a manevrelor de evitare a coliziunilor și al riscurilor tot mai mari generate de aglomerarea orbitei joase a Pământului. Compania a anunțat că aproximativ 4.400 de sateliți vor fi repoziționați de la 550 km la 480 km altitudine. Decizia vine după un incident rar, produs în decembrie.

SpaceX deține aproximativ 9.300 din peste 11.000 de sateliți activi aflați în orbită și se confruntă cu o creștere de 200% a incidentelor de coliziune, potrivit companiei, relatează Euronews.

Compania va începe coborârea treptată a mii de sateliți în 2026, din motive legate de siguranța spațială, pe fondul îngrijorărilor privind securitatea traficului orbital.

Aproximativ 4.400 de sateliți care orbitează în prezent la 550 km deasupra Pământului vor fi coborâți la 480 km, pe parcursul anului, potrivit lui Michael Nicholls, vicepreședinte pentru inginerie în cadrul SpaceX.

Coborârea sateliților reduce cu peste 80% timpul necesar pentru degradarea orbitală la finalul duratei de viață, a explicat Nicholls. La altitudini sub 500 km operează mai puțini sateliți, iar acest lucru, spune el, va diminua riscul de coliziuni, inclusiv în contextul „manevrelor necoordonate și al lansărilor realizate de alți operatori de sateliți”.

SpaceX a confirmat în decembrie un incident rar în care unul dintre sateliții săi a generat o cantitate „mică” de resturi spațiale, întrerupând temporar comunicațiile cu o navă spațială aflată la 418 km altitudine. Compania a anunțat că investighează cauza.

Conform estimărilor Agenției Spațiale Europene (ESA), în orbita joasă a Pământului (LEO) se află aproximativ 40.000 de obiecte sub 2.000 km altitudine, dintre care doar 11.000 sunt sateliți activi, iar peste 9.300 aparțin SpaceX, conform datelor astronomului Jonathan McDowell, care monitorizează traficul orbital.

Pentru evitarea coliziunilor, sateliții își ajustează automat orbitele folosind date furnizate de sisteme naționale de urmărire, precum United States Space Command.

SpaceX a efectuat 144.404 manevre de atenuare a riscului de coliziune în perioada decembrie 2024 – mai 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 200% față de intervalul anterior, potrivit profesorului Hugh Lewis de la Universitatea din Birmingham. Lewis a explicat că riscul sporit vine pe fondul extinderii flotei Starlink și al creșterii numărului de resturi orbitale.

Editor : M.I.