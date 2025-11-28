Echipele de intervenție din Sri Lanka au intervenit vineri pentru salvarea a sute de persoane izolate de apele în creștere, în timp ce numărul morților din cauza condițiilor meteorologice a ajuns la 69. Alte 34 de persoane au fost declarate dispărute, anunță The Guardian.

Elicopterele și bărcile marinei au efectuat operațiuni de salvare a localnicilor de pe acoperișuri și din satele izolate de inundații. Centrul de gestionare a dezastrelor (DMC) a declarat că numărul victimelor a crescut odată cu recuperarea mai multor cadavre în regiunea centrală cea mai afectată, unde majoritatea victimelor au fost îngropate de vii în urma alunecărilor de teren din această săptămână.

Ploaia a căzut pe toată insula, unele regiuni înregistrând 360 milimetri în ultimele 24 de ore, a declarat DMC. Râul Kelani, care se varsă în Oceanul Indian în apropierea capitalei Colombo, a ieșit din matcă vineri.

VSA Ratnayake, în vârstă de 56 de ani, a declarat că a fost nevoit să-și părăsească casa inundată din Kaduwela, lângă Colombo.

„Cred că aceasta ar putea fi cea mai gravă inundație din zona noastră din ultimele trei decenii”, a spus Ratnayake. „Îmi amintesc de o inundație din anii 1990, când casa mea a fost acoperită de doi metri de apă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kalyani, în vârstă de 48 de ani, tot din Kaduwela, a declarat că adăpostește două familii ale căror case au fost inundate.

Cel puțin 3.000 de case au fost avariate în urma alunecărilor de teren și inundațiilor, iar peste 18.000 de persoane au fost mutate în adăposturi temporare. În districtul Anuradhapura din nord, un elicopter Bell 212 a transportat un bărbat care se urcase într-un cocotier pentru a scăpa de apele în creștere.

DMC a anunțat că sunt prevăzute noi precipitații, ciclonul Ditwah urmând să se îndepărteze duminică de nordul țării și să se îndrepte spre statul Tamil Nadu, din sudul Indiei.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și-a exprimat condoleanțele pentru pierderile de vieți omenești din Sri Lanka și a declarat că Delhi trimite urgent ajutoare în zonele afectate. „Suntem pregătiți să oferim mai mult ajutor și asistență pe măsură ce situația evoluează”, a declarat Modi pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialii DMC au declarat că se așteaptă ca nivelul inundațiilor să fie mai grav decât în 2016, când 71 de persoane au murit la nivel național. Vineri, zeci de turiști blocați au fost evacuați la Colombo din zonele centrale de cultivare a ceaiului.

Rețeaua de televiziune Sirasa a difuzat un apel la ajutor din partea unei femei disperate. „Suntem șase persoane, inclusiv un copil de un an și jumătate. Dacă apa urcă încă cinci trepte pe scară, nu vom mai avea unde să mergem”, a spus ea la telefon.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sri Lanka se află în sezonul musonului de nord-est, dar precipitațiile s-au intensificat din cauza ciclonului Ditwah, a declarat DMC. Sri Lanka depinde de ploile musonice sezoniere pentru irigații și hidroenergie, dar experții au avertizat că țara se confruntă cu inundații mai frecvente din cauza crizei climatice.

Numărul victimelor cauzate de condițiile meteorologice din această săptămână este cel mai mare din iunie anul trecut, când 26 de persoane au murit în urma ploilor torențiale.

În decembrie, 17 persoane au murit în urma inundațiilor și alunecărilor de teren. Cele mai grave inundații pe care le-a cunoscut Sri Lanka de la începutul secolului au avut loc în iunie, când 254 de persoane au fost ucise.

Citește și Afaceri românești susținute cu muncitori străini. „Sunt oameni buni, vreme bună și bani buni”

Editor : C.A.