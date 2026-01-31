„Stă deoparte și culege roadele diplomatice”. Aliații SUA se apropie de China, dar în condițiile impuse de Beijing

Când președintele american Donald Trump a dat peste cap comerțul mondial cu tarifele sale de „Ziua Eliberării” de anul trecut, China ar fi putut profita de moment pentru a câștiga aliații și partenerii dezorientați ai SUA cu o ofensivă de farmec. În schimb, a făcut exact opusul. Beijingul a amenințat țările care au îndrăznit să coopereze cu administrația Trump în restricționarea comerțului cu China. Iar când China a dezvăluit un plan de a sufoca exporturile de aprovizionare cu pământuri rare, a vizat întreaga lume, nu doar Statele Unite, relatează The New York Times.

A fost o miză riscantă din partea președintelui chinez Xi Jinping. În loc să ofere ajutor aliaților americani respinși, Beijingul a vrut să le agraveze dilema, spun analiștii, astfel încât țările neliniștite de Washington să învețe că a se opune Chinei aduce și consecințe economice negative.

Calculul a fost că aceste țări vor căuta în cele din urmă relații mai strânse cu China pentru a se proteja împotriva Statelor Unite și că, atunci când vor face acest lucru, vor fi mai receptive la interesele Beijingului.

Acest pariu dă acum roade, odată cu sosirea în China a liderilor europeni și canadieni care doresc să aprofundeze relațiile cu a doua economie mondială, chiar dacă Beijingul a făcut puține concesii în privința problemelor care i-au divizat în trecut, precum drepturile omului, spionajul, interferența în alegeri și comerțul dezechilibrat. Această inițiativă a atras o critică aspră din partea liderului american, care a avertizat vineri că este „periculos” pentru Marea Britanie și Canada să se uite la China ca la soluția problemelor lor economice.

„China a ales să accentueze, mai degrabă decât să atenueze presiunea asupra aliaților, pentru a-i forța să se apropie mai mult de poziția Beijingului”, a declarat Jonathan Czin, cercetător la Brookings Institution, care a lucrat anterior la CIA, analizând politica chineză. „Politica răbdătoare a Beijingului pare să dea acum roade”.

Acest lucru a fost subliniat de prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a schimbat relațiile reci de ani de zile în cadrul unei vizite în China săptămâna aceasta, prima efectuată de un lider britanic din 2018.

Starmer a clarificat că prioritatea sa era încheierea de acorduri comerciale, evitând în același timp subiectele controversate, precum detenția activistului pentru democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, cetățean britanic. Criticii lui Starmer spun că acesta a cedat în fața Beijingului atunci când guvernul său a aprobat recent construirea unei noi mega-ambasade chineze la Londra, în ciuda îngrijorărilor că aceasta ar permite Chinei să intensifice activitățile de spionaj.

În mod similar, prim-ministrul canadian Mark Carney a sosit la Beijing în această lună, fiind primul lider canadian care a vizitat China în aproape un deceniu. El a căutat o resetare „pragmatică” a relațiilor cu o țară care a închis cetățeni canadieni, s-a amestecat în alegerile din Canada și l-a criticat pe fostul prim-ministru al acesteia.

Carney a anunțat un „nou parteneriat strategic” cu China, a acceptat să reducă tarifele pentru un număr mic de vehicule electrice chinezești și a clarificat că Ottawa este dispusă să se distanțeze de Statele Unite pentru a-și asigura supraviețuirea economică.

„Beijingul a gestionat foarte bine situația, mult mai bine decât s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil în această perioadă a anului trecut”, a adăugat Czin.

Unii analiști chinezi au susținut că refuzul Chinei de a ceda în fața presiunilor SUA a impus o anumită deferență geopolitică.

Aliații Americii trebuie să „diversifice riscul dependenței lor de Statele Unite”, a declarat Wang Yiwei, profesor de relații internaționale la Universitatea Renmin din Beijing. „În mod firesc, au ales China.”

„Puterea Chinei a câștigat respectul”, a spus el. „Poziția Chinei a câștigat respectul”.

Beijingul a profitat rapid de această oportunitate. Manevrele agresive ale lui Trump – precum tarifele și atacurile militare în Venezuela, Orientul Mijlociu și Africa – au permis Beijingului să se prezinte, oricât de improbabil ar părea, ca un apărător al ordinii bazate pe reguli, al sistemului comercial global și ca lider al Sudului Global.

China a încercat de mult timp să creeze o ruptură între Statele Unite și Europa. Această campanie a fost susținută de amenințările liderului de la Casa Albă de a anexa Groenlanda, care au zguduit fundamentele Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, alianța de securitate pe care Beijingul o consideră de mult timp una dintre cele mai mari forțe ale Americii.

Din decembrie, când președintele francez Emmanuel Macron a vizitat China (și a fost asaltat de studenți admiratori la o universitate din provincia Sichuan), liderii occidentali s-au aliniat pentru a solicita o audiență cu Xi Jinping, în timp ce acesta se prezintă ca partener indispensabil într-o lume instabilă. Pe lângă prim-miniștrii Canadei și Marii Britanii, printre vizitatori s-au numărat lideri din Irlanda, Coreea de Sud și Finlanda, iar cancelarul german Friedrich Merz este așteptat să sosească în următoarele săptămâni.

„Pe măsură ce Trump adâncește diviziunile dintre America și partenerii săi tradiționali, China stă deoparte și culege roadele diplomatice”, a declarat Ryan Hass, directorul Centrului John L. Thornton China din cadrul Brookings Institution.

„Diviziunea crescândă dintre America și partenerii săi tradiționali oferă Beijingului o marjă mai mare de eroare în diplomația sa cu aceste țări”, a continuat Hass. „Beijingul nu simte că trebuie să facă concesii pentru a apropia aceste țări, ci trebuie doar să rămână previzibil și ferm în ceea ce privește obiectivele sale principale.”

Acest lucru ar putea îngreuna eforturile Europei și ale altor aliați occidentali de a respinge chestiuni importante pentru ei, precum sprijinul acordat de China Rusiei în războiul din Ucraina și excedentul comercial global al Chinei, care a atins anul trecut un nivel record de 1,2 trilioane de dolari.

De asemenea, ar putea face ca Taiwanul, insula autonomă revendicată de Beijing, să fie mai izolată și expusă la presiunile Chinei. Deja, doi membri ai Parlamentului canadian și-au scurtat vizitele în Taiwan la cererea guvernului lor, cu câteva zile înainte ca Mark Carney să plece în călătoria sa în China.

„Beijingul va folosi din ce în ce mai mult tot ce are la dispoziție pentru a se asigura că țările nu vor vorbi sau acționa în mod neconform cu aceste probleme sensibile, în special când vine vorba de Taiwan”, a declarat Yanmei Xie, cercetător asociat senior la Institutul Mercator pentru Studii Chineze și cercetător adjunct senior la Centrul de Cercetare Chinei al RAND.

Xie a susținut că Ottawa și Beijingul și-au schimbat efectiv rolurile. Prim-miniștrii canadieni obișnuiau să sosească la Beijing cu oferte de tehnologie nucleară și alte produse industriale avansate. De data aceasta, Carney a negociat accesul vehiculelor electrice chinezești pe piața canadiană în schimbul reducerii tarifelor chinezești pentru canola canadiană.

„Este o demonstrație emoționantă a ascensiunii tehnico-industriale a Chinei și a declinului tehnico-industrial al Occidentului”, a spus Xie.

Parada liderilor occidentali a reprezentat o victorie propagandistică pentru China, mascând realitatea internă a unei economii în stagnare și a unei conduceri militare golite de conținut în urma epurărilor politice. „Xi conduce diplomația Chinei pentru a deschide un nou capitol într-o lume turbulentă”, titra un articol din presa de stat.

„Aplauzele pentru China la Davos sunt sincere”, se arată într-un alt titlu, referindu-se la Forumul Economic Mondial, o reuniune a liderilor mondiali și a directorilor executivi care a avut loc luna trecută în Elveția.

Cu toate acestea, unii analiști chinezi consideră reechilibrarea efectuată de țările occidentale mai degrabă o schimbare pe termen scurt decât o schimbare durabilă de atitudine. Statele Unite, spun ei, au susținut mult timp sistemul comercial global care a permis aliaților și partenerilor săi să prospere. China, pe de altă parte, a frustrat multe țări prin dumpingul exporturilor pe piețele lor și prin utilizarea subvențiilor de stat pentru a înclina balanța în favoarea firmelor chineze.

„Este vorba pur și simplu de o măsură tactică pe termen scurt, nu de o reorientare către China” din partea Occidentului, a declarat Shen Dingli, expert în relații internaționale cu sediul în Shanghai.

Citește și:

SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme

Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului

Editor : A.M.G.