Staff-ul cântăreței Bonnie Tyler, mesaj către fani pe pagina ei oficială

Cântăreața Bonnie Tyler continue să se afle în comă indusă, iar pronosticul rămâne rezervat. Între timp, staff-ul cântăreței a publicat un mesaj pe site-ul ei oficial.

O declarație publicată pe site-ul ei web al cântăreței spune: „Vă mulțumim pentru incredibila manifestare de dragoste și urări de bine pe care le-am primit pentru Bonnie în ultimele zile. Înseamnă cu adevărat totul pentru noi, scrie Syracuse.com.

Bonnie a fost pusă în comă indusă de medicii ei pentru a-i ajuta recuperarea. Știm că toți îi doriți numai bine și vă rugăm să respectați intimitatea ei în acest moment dificil. Vom publica o nouă declarație când vom putea.”

Artista în vârstă de 74 de ani, cunoscută mai ales pentru balada puternică din 1983 „Total Eclipse of the Heart”, a fost internată într-un spital din Faro, unde are o casă. Declarația menționa că operația a decurs bine și că a fost plasată în comă indusă.

Presa din Portugalia a continuat să scrie că starea ei continuă să fie gravă.

