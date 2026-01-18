Autoritățile din Chile au anunțat starea de catastrofă în două regiuni ale țării, unde zeci de incendii de vegetație au făcut prăpăd. Alimentate de vegetația uscată și de rafalele puternice de vânt, flăcările au avansat rapid, înainte ca pompierii să intervină. 15 oameni au murit, mii de hectare de vegetație și sute de case au ars și nu sunt speranțe că situația va fi adusă prea curând sub control, anunță Reuters. 50.000 de oameni au fost evacuați și transportați în adăposturi speciale, în timp ce focul amenință mii de locuințe și un spital.

Mii de salvatori și zeci de aeronave se luptă cu flăcările

Un alt pericol vine de la o uzină de gaz - flăcările s-au apropiat de instalație și există un risc major de explozie, ceea ce poate declanșa un dezastru.

Guvernul a alocat fonduri suplimentare pentru zonele afectate și a trimis în zonă mai mulți pompieri, în speranța că focul va fi stins mai repede.

Potrivit agenției forestiere CONAF din Chile, pompierii se luptă cu 24 de incendii active în toată țara, începând de duminică dimineață, cele mai mari fiind în regiunile Nuble și Bio Bio, unde guvernul a declarat stare de urgență. Regiunile se află la aproximativ 500 km sud de capitala Santiago.

„Având în vedere gravitatea incendiilor forestiere în curs, am decis să declar stare de catastrofă în regiunile Nuble și Biobio. Toate resursele sunt disponibile”, a declarat președintele din Chile, Gabriel Boric, într-o postare pe X.

Incendiile au distrus până acum aproape 8.500 de hectare în cele două regiuni, punând în pericol mai multe comunități din regiune, ceea ce a determinat autoritățile să declare ordine de evacuare.

Agenția chiliană pentru dezastre Senapred a declarat că aproape 50.000 de persoane au fost evacuate și cel puțin 250 de case au fost distruse.

Autoritățile spun că condițiile nefavorabile, precum vânturile puternice și temperaturile ridicate, au contribuit la răspândirea incendiilor și au complicat eforturile pompierilor de a le controla.

O mare parte din Chile se află sub alertă de căldură extremă, temperaturile urmând să atingă 38 de grade Celsius de la Santiago la Bío Bío duminică și luni.

Atât Chile, cât și Argentina s-au confruntat cu temperaturi extreme și valuri de căldură de la începutul anului, iar la începutul acestei luni au izbucnit incendii devastatoare în Patagonia, Argentina.

