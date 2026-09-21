Stare de urgență în California înainte de El Nino. Furtuni violente și valuri uriașe ar putea lovi coasta

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat luni stare de urgență înainte de manifestarea fenomenului El Niño pe coasta de vest a SUA, în condițiile în care prognozele indică riscul unor furtuni violente, valuri uriașe și inundații.

„Această măsură are drept scop oferirea sprijinului necesar comunităţilor, punerea la dispoziţia autorităţilor a mijloacele pentru a-şi îndeplini misiunea şi liniştirea familiilor care văd astfel că statul este pregătit”, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, transmite Agerpres

Această măsură procedurală are drept scop asigurarea echipamentelor pentru lupta cu inundaţiile, cum ar fi saci de nisip sau pompe. Măsura permite de asemenea Gărzii Naţionale din California să fie pregătită în cazul unor operaţiuni de căutare, de salvare, inginerie şi logistică, au informat autorităţile.

Fenomenul El Nino, responsabil pentru secete, inundaţii şi temperaturi record la nivel mondial, este o variaţie naturală a climei care se repetă între doi până la şapte ani.

După ce a continuat să se intensifice în august, are acum o probabilitate de 75% pentru a deveni cel mai puternic înregistrat vreodată, potrivit Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA).

În trecut, El Nino a provocat sau a intensificat episoade de secetă, precum şi riscurile de incendiu în anumite regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia şi Australia, perturbări ale musonului în India sau ploi torenţiale în estul Africii.

Acest fenomen se adaugă consecinţelor schimbărilor climatice cauzate de activităţile umane, care intensifică mai ales fenomenele meteo extreme.

În anul care urmează fenomenului El Nino, căldura acumulată în ocean se eliberează în atmosferă, contribuind, în general, la creşterea temperaturilor la nivel mondial. Numeroşi climatologi prezic astfel că anul 2027 va fi cel mai cald înregistrat vreodată.

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Editor : M.I.