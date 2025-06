Geamuri sparte și grămezi de moloz au blocat etajele Centrului Medical Soroka joi, după ce o rachetă iraniană a lovit în plin spitalul din sudul Israelului, rănind peste 70 de persoane. Principalul spital public în zonă, care deservește aproximativ 1 milion de persoane care locuiesc în sudul Israelului, a suferit pagube importante în urma atacului. Mai multe secții au fost complet distruse, resturile fiind împrăștiate în parcare și pe aleile din jur. Pacienții care au scăpat teferi au povestit, pentru BBC, momentele de coșmar pe care le-au trăit.

Fum negru încă ieșea din clădirea Centrului Medical Soroka, la câteva ore după atacul iranian cu rachetă, scriu jurnaliștii britanici.

Bucăți răsucite de șrapnel- unele dintre ele provenind, se pare, chiar de la racheta care a lovit unitatea medicală - erau împrăștiate pe o suprafață de 200 metri în interiorul și în jurul complexului spitalicesc.

Vehiculele care transportau personal medical erau aliniate la marginea drumului - un răspuns de urgență la o situație de care mulți se temeau că va fi mult mai gravă.

Mulțimi de soldați, polițiști și echipe de salvare s-au adunat în jurul intrărilor spitalului, în timp ce un flux de miniștri sosea pentru a-și exprima indignarea față de atac.

Pacientul Alon Uzi se plimba prin fața intrării spitalului cu doi saci plini cu haine. A povestit că primea tratament în departamentul de urgență atunci când a avut loc atacul și nu a mai avut timp să ajungă la adăpost.

„Eram întins în pat și am auzit o bubuitură mare”, ne-a spus el. „Înainte să pot face ceva, a avut loc o explozie, iar o parte din tavan a căzut și eu am fost acoperit cu praf alb. Nu am avut timp să mă dau jos din pat”.

„Nu s-a terminat - nu știu ce se va întâmpla mâine sau poimâine”

În zona de primire a urgențelor, aerul emana miros de substanțe chimice amestecate cu praf. Pacienții erau încă evacuați pe targă din interiorul clădirii, în timp ce echipele de urgență treceau prin secțiile chirurgicale afectate.

Personalul medical a declarat presei locale că pacienții de acolo au fost mutați recent în adăposturile de urgență ale spitalului din subteran. 71 de persoane au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Israel.

Profesorul Asher Bashiri, directorul maternității spitalului, a declarat că a putut vedea zona de impact din biroul său.

„Arată de necrezut”, mi-a spus el. „Partea superioară a clădirii este crăpată, iar focul ieșea din ea la primele ore. Totul e distrus”.

El a spus că au mutat toți pacienții într-o zonă mai protejată atunci când a început războiul.

„Am fost foarte, foarte norocoși”, a spus el. „Ar fi putut fi mult mai rău. Dar încă trăim într-o situație incredibilă. Nu s-a terminat - nu știu ce se va întâmpla mâine sau poimâine. Suntem doar fericiți că suntem în viață”.

Directorul spitalului, Shlomi Codish, a declarat că mai multe secții - printre care și cea de chirurgie - au fost distruse, întregul spital suferind pagube importante.

„Ne așteptăm ca în următoarele ore să transferăm peste 200 de pacienți către alte centre medicale”, a spus el. „Încercăm să reducem la minimum numărul de persoane; nu știm dacă clădirile s-ar putea prăbuși sau dacă secțiile s-ar putea prăbuși”.

Printre fluxul de miniștri care au vizitat locația s-a numărat ministrul Culturii, Miki Zohar, din partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„Toți oamenii trebuie să știe cu ce ne confruntăm - un regim care încearcă să ucidă oameni nevinovați”, a spus el. „Când ai de-a face cu răul, acesta este un război diferit. Credeți-mă, nu ne vom opri până nu vom câștiga. Vom răspunde și o vom face puternic”.

O săptămână de război

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, l-a acuzat pe liderul suprem al Iranului că a comis „crime de război de cea mai gravă natură”, afirmând că va fi tras la răspundere.

Și premierul Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul că țintește în mod deliberat civili, promițând că Israelul va „cere întregul preț tiranilor din Teheran”.

Presa iraniană afirmă că centrul vizat se afla în parcul tehnologic Gav-Yam, care se află la mai puțin de 3 kilometri distanță.

Acesta a fost unul dintre cele 6 situri lovite de rachete iraniene joi dimineața, la o zi după ce Donald Trump a cerut „capitularea necondiționată” a Iranului.

Este un memento al faptului că ambele părți au capacitatea de a escalada acest conflict, fie prin utilizarea unor arme diferite, fie prin alegerea unor ținte diferite, scriu jurnaliștii BBC.

Președintele american cântărește decizia de a intra în război alături de Israel, cerând în același timp Iranului să se supună unui acord care să pună capăt îmbogățirii sale nucleare, cu scopul de a bloca calea acestuia către o armă nucleară.

Miercuri, Israelul a declarat că a trimis 40 de avioane de luptă pentru a bombarda ținte din Iran, inclusiv un reactor nuclear inactiv la Arak și o clădire de dezvoltare nucleară la Natanz, împreună cu zeci de site-uri de rachete și radare.

Editor : C.A.