Statele cu arme nucleare își măresc arsenalele. Lumea intră într-o nouă cursă a înarmării, avertizează un raport

Coreea de Nord paradă militară
Paradă militară în Coreea de Nord. Foto: Profimedia Images
O nouă cursă a înarmării „Strategia nucleară a intrat pe pilot automat”

Statele care dețin arme nucleare își intensifică producția și desfășurarea focoaselor, iar numărul armelor pregătite pentru utilizare a crescut anul trecut la aproape 10.000, pe fondul conflictelor tot mai tensionate. Un raport internațional avertizează că această tendință marchează începutul unei noi curse a înarmării și crește riscurile de escaladare și utilizare accidentală.

Aproape toate cele nouă state care dețin arme nucleare au început să își mărească arsenalele sau au anunțat planuri în acest sens, potrivit autorilor raportului anual Nuclear Weapons Ban Monitor, relatează Euronews.

Statele nucleare și-au intensificat producția și desfășurarea acestor arme anul trecut, au transmis experții care au participat la acest raport, joi, calificând situația drept o „evoluție îngrijorătoare” într-un moment de intensificare a conflictelor armate.

Aproape toate cele nouă state care dețin arme nucleare – Rusia, Statele Unite, China, Franța, Regatul Unit, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord – au început să își mărească arsenalele sau au anunțat planuri în acest sens, potrivit autorilor raportului anual Nuclear Weapons Ban Monitor.

„Epoca reducerii armelor nucleare s-a încheiat”, a declarat Hans Kristensen, director al Nuclear Information Project din cadrul Federation of American Scientists (FAS) și principal contributor la raport. Vorbind cu jurnaliștii la Geneva, acesta a avertizat că acest lucru marchează „o schimbare uriașă”.

Raportul, publicat de FAS și Norwegian People’s Aid (NPA), estimează că numărul armelor nucleare disponibile rapid pentru utilizare a ajuns anul trecut la 9.745, o creștere de 141 de focoase față de 2024. Aceasta echivalează cu 135.000 de bombe de tip Hiroshima, iar una singură a ucis 140.000 de persoane în 1945, potrivit raportului.

Și 40% dintre aceste focoase, respectiv 4.012, erau desfășurate anul trecut pe rachete balistice în silozuri, pe lansatoare mobile, submarine sau baze de bombardiere, marcând o creștere de 108 față de 2024.

„Creșterea anuală continuă a numărului de focoase desfășurate reprezintă o evoluție îngrijorătoare”, a spus Kristensen, avertizând că aceasta „crește riscurile de escaladare rapidă, de erori de calcul și de utilizare accidentală”:„Acest lucru face lumea mai periculoasă pentru noi toți.”

O nouă cursă a înarmării

În prezent, există totuși mai puține arme nucleare în lume decât la apogeul Războiului Rece. Raportul arată că statele nucleare dețineau la începutul acestui an un total de 12.187 de focoase, comparativ cu peste 70.000 în anii 1980, și o scădere de 144 de arme față de începutul lui 2025.

Însă tendința de a face mai multe arme nucleare pregătite pentru utilizare este cu atât mai îngrijorătoare pe fondul intensificării conflictelor din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, care implică state cu arme nucleare, arată raportul.

De asemenea, acesta evidențiază „erodarea regimului de dezarmare, neproliferare și control al armamentelor”, inclusiv expirarea, luna trecută, a tratatului New START, ultimul acord între principalele puteri nucleare, Rusia și Statele Unite.

„Ceea ce vedem este mai mult decât o nouă cursă a înarmării”, a avertizat, într-un comunicat, directorul NPA, Raymond Johansen. „Este o inversare a limitărilor câștigate cu greu în ceea ce privește pericolele nucleare.”

„Strategia nucleară a intrat pe pilot automat”

Raportul arată cum lumea evoluează în direcții opuse în privința armelor nucleare, tot mai multe țări aderând la eforturile pentru interzicerea totală a acestora.

Până la sfârșitul anului 2025, 99 de țări au aderat la Tratatul privind interzicerea armelor nucleare (TPNW), fie ca părți, fie ca semnatare, tratat negociat la ONU în 2017.

Niciuna dintre cele nouă țări care dețin arme nucleare nu a aderat la acest tratat. În schimb, acestea investesc masiv în modernizarea și extinderea arsenalelor.

„Toate statele care dețin arme nucleare, cu excepția Israelului, își măresc deja arsenalele sau au anunțat recent planuri în acest sens”, a spus Kristensen, criticând totodată discursul tot mai agresiv privind aceste arme. „Strategia nucleară a intrat pe pilot automat”.

Și 33 de state aflate sub așa-numita „umbrelă nucleară” „susțin activ și consolidează aceste politici”, se arată în comunicat. În total, 47 de țări se opun activ tratatului care interzice armele nucleare, dintre care trei sferturi sunt în Europa.

Însă „nu există protecție sub o umbrelă nucleară”, a declarat Melissa Parke, șefa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, organizație care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2017 pentru promovarea acestui tratat. „Aceste state trebuie să se alăture majorității globale care susține dezarmarea nucleară totală”, a adăugat ea.

