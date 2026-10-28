Statele din Golf pregătesc un acord pentru a evita un nou război între SUA și Iran. Planul include Strâmtoarea Ormuz și rebelii Houthi

Statele din Golf lucrează la un acord de pace cu mai multe componente, menit să prevină reluarea războiului dintre Statele Unite și Iran. Planul prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul ridicării sancțiunilor împotriva Teheranului, dar și retragerea unor forțe importante ale rebelilor Houthi din Yemen. Washingtonul este la curent cu progresele negocierilor, însă insistă asupra unor concesii suplimentare din partea Iranului, relatează The Guardian.

Un acord de pace cu mai multe componente, care prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de patru zile de la ridicarea sancțiunilor și retragerea unor forțe importante ale rebelilor Houthi din Yemen, se află în centrul planurilor statelor din Golf de a preveni ceea ce acestea consideră că ar fi o reluare dezastruoasă a războiului dintre Iran și Statele Unite.

Washingtonul este la curent cu progresele negocierilor, dar insistă asupra unei concesii care, potrivit puterilor europene, ar putea presupune ca Iranul să permită revenirea inspectorilor ONU pentru armament pe teritoriul său.

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a îndemnat autoritățile iraniene să accepte revenirea inspectorilor ONU în timpul întâlnirii pe care a avut-o la New York cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. Până în prezent însă, Iranul a refuzat, afirmând că este dispus doar să poarte discuții de principiu privind programul său nuclear.

Diplomații europeni consideră că permiterea revenirii inspectorilor în Iran și a accesului acestora la instalațiile nucleare bombardate reprezintă o condiție minimă pentru obținerea unui progres în negocierile cu președintele american Donald Trump.

Iranul rămâne însă concentrat exclusiv asupra garanțiilor privind ridicarea sancțiunilor pe care le-ar primi în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Ali Bagheri, secretarul adjunct al Consiliului Național de Securitate al Iranului, a declarat că Teheranul este dispus să reducă de la șapte la patru zile intervalul dintre ridicarea sancțiunilor economice și redeschiderea strâmtorii.

Pacea din Yemen, negociată și la Teheran

Într-un alt semn de flexibilitate, Iranul începe să recunoască faptul că are un rol de mediator în conflictul paralel din Yemen. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, s-a întâlnit marți cu ambasadorul rebelilor Houthi în Iran, Ibrahim al-Dulaimi.

Întâlnirea a avut loc la 24 de ore după ce o delegație la nivel înalt din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan s-a deplasat la Teheran pentru a discuta condițiile impuse de Arabia Saudită pentru încheierea conflictului din Yemen, precum și o arhitectură de securitate pe termen lung pentru regiune.

Iranul îi sprijină pe rebelii Houthi și are capacitatea de a-i influența, inclusiv prin elaborarea unor propuneri care să nu presupună o victorie militară a acestora, considerată de mulți imposibil de obținut. În schimb, rebelii Houthi cer Arabiei Saudite să ridice ceea ce ei consideră a fi o blocadă navală și aeriană asupra teritoriilor aflate sub controlul lor.

Iranul vrea o nouă ordine regională, cu o prezență americană redusă în regiune

Iranul a reușit să împiedice discutarea programului său nuclear în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Turciei, Arabiei Saudite și Pakistanului, orientând în schimb negocierile către o dezbatere mai amplă privind o nouă viziune de securitate regională pe termen lung. Aceasta ar urma să includă atât statele din Golf, cât și Iranul și să presupună reducerea sau chiar încetarea prezenței americane în Orientul Mijlociu.

Un nou pact de neagresiune, prin care Iranul nu ar mai fi izolat de celelalte state din Golf, așa cum s-a întâmplat după Revoluția Islamică din 1979, ar reprezenta îndeplinirea celui mai important obiectiv strategic al Teheranului.

Un angajament comun al celor șase state din Golf în favoarea acestui obiectiv ar putea, de asemenea, să faciliteze acceptarea de către Iran a unor concesii tactice potențial dificile în privința programului său nuclear.

Unul dintre principalii susținători ai acestui plan de securitate incluziv, ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat că, în opinia sa, administrația americană înțelege că aceasta este direcția în care se îndreaptă regiunea.

„Cred că, dacă Iranul se implică din nou pe deplin în această idee ca noi toți, cele opt țări, să trăim în pace cu restul lumii, potențialul economic va fi enorm pentru noi toți, cei din regiune, dar și pentru cei din afara ei care aleg să participe la această dezvoltare. Am discutat pe larg acest lucru în timpul negocierilor dintre Iran și Statele Unite și cred că există un consens general că aceasta va fi direcția de urmat odată ce vom ajunge, în cele din urmă, la un acord”, a declarat ministrul omanez.

În cadrul unui eveniment televizat desfășurat săptămâna aceasta în Iran, Abbas Araghchi a subliniat importanța pe care Teheranul o acordă unui nou pact de securitate pentru perioada de după război.

„Recent, s-a vorbit despre un nou război, dar eu mă gândesc deja la perioada postbelică. Indiferent dacă va fi sau nu război, politicile noastre rămân aceleași”, a declarat ministrul iranian de externe.

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Editor : M.I.