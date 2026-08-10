Stațiunea de lux care a devenit o „insulă blestemată”: Cum a ajuns „paradisul” Forest City un oraș fantomă exploatat de escroci

Proiectul Forest City din Malaysia este prezentat drept un complex rezidențial de lux și de agrement, însă când poliția a percheziționat recent un bloc turn din oraș, aceștia nu au găsit proprietari bogați, ci sute de lucrători chinezi care făceau parte dintr-o rețea de escrocherii online. „Paradisul” insular de 100 de miliarde de dolari lansat în 2014 ar fi trebuit să fie un oraș „de vis” cu 700.000 de locuitori, dar a ajuns un oraș fantomă plin de zgârie-nori abandonați.

Forest City este un complex finanțat de China, deținut parțial de regele Malaysiei, Ibrahim Iskandar, și promovat de Kuala Lumpur și guvernul statului malaysian Johor.

Complexul s-a confruntat cu mai multe scandaluri de-a lungul timpului, care i-au afectat reputația. „Este o insulă blestemată”, a spus pentru Financial Times un IT-ist american care se plimba pe străzile pustii ale complexului.

Forest City ar fi trebuit să fie o bijuterie a proiectului de infrastructură globală și de dezvoltare economică „Noul Drum al Mătăsii” desfășurat de China.

Prețurile pentru un apartament cu două camere în „paradisul” insular de 100 de miliarde de dolari din Malaysia porneau de la 190.000 de dolari. Foto: Profimedia Images

Proiectul a fost realizat de dezvoltatorul imobiliar chinez Country Garden și de Esplanade Danga 88, o companie privată controlată de Iskandar, conducătorul statului Johor. El a devenit Regele Malaysiei conform sistemului prin rotație în care un nou rege este desemnat la fiecare cinci ani.

În afară de lanțurile de zgârie-nori, Forest City are și un hotel de lux cu magazine și restaurante, întreaga insulă având o zonă de litoral ce se întinde pe o distanță de 4 kilometri. Plantațiile de palmieri din apropiere includ și o stațiune de golf exclusivistă.

„Este un ritm de viață mult mai lent aici decât în orașele din China”

Promovarea apartamentelor a fost inițial gândită astfel încât să atragă cetățeni chinezi interesați să investească, dar și pensionari sau familii de tineri dornici să scape de orașele aglomerate din China.

Prețurile pentru un apartament cu două camere porneau de la 190.000 de dolari.

Pentru unii cumpărători a fost o mutare bună. Maggie Gao a venit în Forest City de la Beijing în 2019 împreună cu soțul și fiul ei. Ea a renunțat de curând la un job, unde lucra de la distanță pentru o companie de tehnologie din China, ca să deschidă o cafenea la malul apei.

„Este un ritm de viață mult mai lent aici decât în orașele din China”, a spus Gao. „Totul este bine întreținut. Ne place aici și suntem bucuroși să rămânem.”

Mulți locuitori au părăsit orașul în timpul pandemiei de Covid-19 și nu au mai reușit să își vândă proprietățile. Cei care nu au mai putut să își achite ratele au pierdut apartamentele. Foto: Profimedia Images

Gao a spus că mulți dintre vecinii ei care s-au mutat în Forest City, tot din China, au ajuns să se întoarcă de unde au plecat în timpul pandemiei de Covid-19 și nu au mai reușit să își vândă proprietățile. Cei care nu au mai putut să își achite ratele au pierdut apartamentele.

Din cauza crizei imobiliare din China și a datoriilor uriașe, Country Garden nu a putut finaliza proiectul, care inițial ar fi trebuit să se întindă pe patru insule. Nici măcar prima dintre ele nu a fost terminată.

În ultimii ani, guvernul malaysian și autoritățile locale din Johor au încercat să atragă investitori și companii, promovând conectivitatea digitală și oferindu-le angajaților străini o cale rapidă de a obține permisul de ședere și impozite mici.

Forest City a fost inclus într-o zonă economică specială lansată anul trecut, care leagă regiunea Johor din Malaysia de Singapore, însă toate aceste avantaje se pare că au atras și atenția unor musafiri nepoftiți.

Escrocii foloseau 27 de apartamente dintr-un singur turn rezidențial

Raidurile poliției, care au vizat două rețele de escroci ce foloseau 27 de apartamente dintr-un turn rezidențial, respectiv cinci vile, au dus la arestarea a 335 de persoane, inclusiv 309 cetățeni chinezi, 19 indonezieni, patru cetățeni din Myanmar și trei malaysieni.

Operațiunile ilegale ale rețelei includeau tranzacții cu criptomonede și investiții frauduloase și escrocherii sentimentale.

În blocul turn unde activa una dintre rețele, poliția a descoperit un magazin care vindea tăiței instant pentru lucrătorii cărora li se spunea să nu părăsească niciodată clădirea.

Operațiunea escrocilor nu începuse de mai mult de o lună de zile. Polițiștii cred că suspecții sunt infractori care au fugit din alte complexe închise de autorități în diverse țări din Asia de Sud-Est.

Operațiunile ilegale ale rețelei de escroci includeau tranzacții cu criptomonede și investiții frauduloase și escrocherii sentimentale. FOTO: Profimedia Images

Sute de nomazi digitali din toată lumea s-au mutat în Forest City, atrași de oportunitățile oferite de „comunitatea de tehno-optimiști” Network School: cazare, mese, un spațiu de lucru, precum și ateliere pentru programatori, lecții de limbi străine și programe de wellness.

Pentru a face parte din această comunitate lansată de antreprenorul american Balaji Srinivasan în 2024, membrii ei plăteau sume începând de la 1.500 de dolari pe lună.

„Este mare păcat ce s-a întâmplat, dar nu m-a descurajat să rămân aici”

Comunitatea lui Srinivasan, fost director tehnic al platformei de schimb de criptomonede Coinbase, s-a destrămat în mod spectaculos luna trecută, după ce au apărut acuzații în mediul online privind existența unor cetățeni israelieni în acest complex.

Malaysia, care are legături apropiate cu Palestina, nu recunoaște Israelul și nu permite intrarea în țară a celor care dețin pașaport israelian fără o autorizație specială.

Srinivasan, care neagă faptul că membrii comunității ar fi încălcat regulile de imigrare, a anunțat între timp că organizația va deschide un nou centru în Kazahstan.

„Este mare păcat ce s-a întâmplat, dar nu m-a descurajat să rămân aici”, a spus un IT-ist din Venezuela care a venit în Forest City interesat de această comunitate.

„Cu siguranță, mă gândesc să vin aici să încep o afacere. Există facilități excelente și este foarte multă liniște – este un mediu bun de lucru.”

Editor : Raul Nețoiu