„Știi ce ai de făcut, mergi înainte!” Povestea instructorului de zbor care s-a aruncat din avion chiar sub ochii elevei lui

Un instructor de zbor din Argentina a sărit din avion de la altitudinea de 250 de metri, după ce i-a adresat un ultim mesaj elevei sale, care pilota avionul: „Știi ce ai de făcut, mergi înainte!” În ciuda șocului, femeia a reușit să aterizeze aeronava în siguranță.

Incidentul a avut loc pe data de 4 iulie în apropiere de aerodromul Coronel Olmedo aflat la aproximativ 700 de kilometri de Buenos Aires. Potrivit unor persoane care au lucrat cu Leandro Bertazzo, nimic nu indica faptul că pilotul ar putea face așa ceva. Ziua începuse normal, ca oricare alta, scrie El Pais.

Cazul este investigat de procurorii federali din Cordoba, care vor căuta să stabilească circumstanțele din jurul incidentului și să efectueze expertizele medico-legale.

Studenta deținea deja o licență de pilot privat, dar mai avea nevoie de ore de zbor pentru a încheia perioada de pregătire. Ea i-a raportat lui Eduardo Alvarez, proprietarul școlii de zbor „Flying Parrot”, ce s-a întâmplat la bordul avionului Cessna 150 înainte să aterizeze.

„În ziua aceea l-am văzut pe Leandro ca de fiecare dată. A venit binedispus, salutând pe toată lumea ca de obicei”, a povestit Alvarez într-un interviu pentru ziarul argentinian La Nacion.

„Singurul lucru ciudat a fost că, în loc să vină cu mașina lui, cum făcea în mod normal, el a rugat un student să îl ia din casa unde locuia cu părinții lui într-un cartier din Cordoba. Când au ajuns, ei vorbeau bucuroși.”

„Nu am observat nicio anomalie”

După ce i-a spus ultimele cuvinte lui Rosario, Bertazzo și-a pus telefonul mobil deoparte, a deschis ușa aeronavei și a sărit în gol. Eleva sa a reușit să aterizeze în siguranță, iar 20 de minute mai târziu, autoritățile au găsit cadavrul lui Bertazzo într-o zonă rurală la sud de localitatea Toledo din provincia Cordoba.

Bertazzo făcuse recent evaluarea psihologică și părea bine dispus; tocmai ce aplicase pentru un job în cadrul unei importante companii aeriene, acesta fiind un obiectiv profesional al său mai vechi, potrivit lui Alvarez.

La scurt timp înainte să decoleze cu avionul pilotat de Rosario, instructorul a efectuat un zbor împreună cu unul din colegii lui. „Nu am observat nicio anomalie, nimic ce ar fi putut duce la acest rezultat”, a mai spus Alvarez.

Familia pilotului a spus mai târziu că Bertazzo, care nu era într-o relație și nu avea copii, trecea printr-o perioadă „proastă” și urma un tratament psihiatric legat de unele probleme personale.

Alvarez l-a descris drept un „profesionist excelent”, care era „mereu vesel și admirat de toți studenții lui”.

Bertazzo deținea o licență de pilot de linie aeriană (ATP), cel mai avansat tip de licență emis de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), conform profilului său de pe rețelele sociale. Pilotul avea aproape 10 ani de pregătire neîntreruptă și experiență în domeniul aviației.

Cazul său amintește de tragedia zborului 9525 al Germanwings din 24 martie 2015, când copilotul Andreas Lubitz, care avea probleme psihice, a prăbușit în mod intenționat avionul în Munții Alpi. 150 de persoane și-au pierdut viața atunci.

Dezastrul a dus la introducerea unor noi proceduri ce prevedeau ca un pilot să nu fie niciodată lăsat singur la comanda aeronavei și alte reguli legate de o evaluare mai strictă a sănătății mintale a membrilor echipajului de zbor.

Editor : Raul Nețoiu