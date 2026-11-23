Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an un avans de 29%, reprezentând cea mai mare creştere din Europa şi a doua cea mai rapidă evoluţie dintre cele 50 de pieţe incluse în clasamentul global din cadrul ediţiei 2026 a raportului „Main Streets Across the World”

Cu un nivel al chiriilor de 90 euro/mp/lună, în creştere de la 70 euro/mp/lună în 2025, Bucureştiul a urcat trei poziţii în clasamentul mondial, până pe locul 35, la egalitate cu Belgrad şi Mexico City.

Potrivit raportului Cushman & Wakefield, această dinamică a fost susţinută de interesul brandurilor de lux pentru principala arteră comercială din România şi de creşterea fluxurilor de turişti.

În regiunea Europei Centrale şi de Est, chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (180 euro/mp/lună) şi Varşovia (94 euro/mp/lună) se menţin peste nivelul din Bucureşti.

La vârful clasamentului global, Upper Fifth Avenue din New York a urcat două poziţii şi a redevenit cea mai scumpă arteră comercială din lume (pentru prima dată din 2023), după o creştere spectaculoasă a chiriilor de 35% în ultimul an, până la 2.083 euro/mp/lună. Astfel, artera americană a devansat New Bond Street din Londra (1.720 euro/mp/lună) şi Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), ambele înregistrând o stagnare a chiriilor în ultimele 12 luni, după creşterile puternice din anii anteriori.

Editor : Sebastian Eduard