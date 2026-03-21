Live TV

Strâmtoarea Ormuz, sub presiune: comunitatea internațională, inclusiv România, cere Iranului să evite un conflict major

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.

Aproape 20 de ţări, printre care şi România, precum şi Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia, au condamnat sâmbătă - într-o declaraţie comună - situaţia critică din Strâmtoarea Ormuz şi au solicitat Iranului o dezescaladare a conflictului, declarându-se pregătite să contribuie la eforturilenecesare pentru redeschiderea strâmtorii, blocată de facto de Iran de la începutul războiului declanşat în 28 februarie prin ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii islamice, relatează AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Condamnăm în termenii cei mai energici recentele atacuri ale Iranului împotriva navelor comerciale neînarmate în Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, inclusiv a instalaţiilor petroliere şi de gaze, precum şi închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forţele navale iraniene, se menţionează în document, semnat, printre altele, şi de Japonia, Ţările de Jos şi Italia.

Ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de agravarea conflictului. Facem apel către Iran să înceteze imediat ameninţările, amplasarea de mine, atacurile cu drone şi rachete, precum şi alte încercări de a bloca transportul maritim comercial prin strâmtoare, precum şi să respecte Rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU, continuă documentul.

Ţările respective fac apel la reducerea escaladării conflictului şi la evitarea acţiunilor care ar putea pune în pericol navigaţia internaţională, precum şi la respectarea dreptului internaţional şi a libertăţii tranzitului maritim.

După ce reaminteşte că libertatea de navigaţie este un principiu fundamental al dreptului internaţional, documentul subliniază că efectele acţiunilor Iranului vor fi resimţite de oameni din toate colţurile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

Semnatarii declaraţiei solicită un moratoriu imediat şi total asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, inclusiv a instalaţiilor petroliere şi de gaze.

În plus, aceştia îşi exprimă disponibilitatea de a contribui la eforturile pentru garantarea tranzitului în condiţii de siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz şi salută decizia Agenţiei Internaţionale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol.

Vom lua, de asemenea, alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare în vederea creşterii producţiei, afirmă aceştia.

Declaraţia, semnată în total de circa 20 de ţări, este făcută publică chiar în ziua în care forţele armate ale SUA au anunţat că au slăbit capacitatea Iranului de a ameninţa libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, după ce au atacat săptămâna aceasta un arsenal subteran de armament situat de-a lungul coastei Republicii islamice.

Germania,Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Bahrain sunt alte ţări care au semnat declaraţia, notează AFP. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
