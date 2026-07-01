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Analiză Strâmtoarea Ormuz, tot mai periculoasă pentru transportul maritim. Un nou coridor este luat în calcul

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stramtoarea ormuz iran
Foto: Profimedia
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Din articol
O cale navigabilă periculoasă O rută din ce în ce mai aglomerată

Un plan de redirecționare a traficului maritim printr-un coridor alternativ în largul coastei Omanului, pentru a evita amenințarea minelor din Strâmtoarea Ormuz, a devenit obiectul unei analize atente în urma a două atacuri asupra unor nave, produse în ultimele zile. Deși Iranul și Omanul au convenit luni să inițieze discuții privind gestionarea strâmtorii, incidentele ilustrează complexitatea menținerii navigației pe această cale navigabilă crucială, care rămâne în centrul confruntării dintre Teheran și Washington, arată France24 într-o analiză.

Garda Revoluționară Iraniană, aripa armată ideologică a Republicii Islamice Iran, a emis săptămâna trecută un avertisment sever, precizând că doar anumite rute maritime vor fi autorizate pentru navigație. Aceasta a adăugat că oricăror nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în afara cadrului definit de Iran „nu li se va garanta trecerea în siguranță”.

În ultimele zile, Iranul și-a pus amenințarea în practică. A atacat de două ori nave în strâmtoare, ca urmare a eforturilor de a deschide apele teritoriale ale Omanului atât pentru traficul de intrare, cât și pentru cel de ieșire din Golful Persic.

În primul atac, din 25 iunie, o navă de marfă a suferit avarii în urma lovirii de o rachetă de origine necunoscută, în timp ce naviga la 7,5 mile marine (n.r. 14 kilometri) sud-est de Dahit, pe Peninsula Musandam din Oman. Nava urma o rută maritimă alternativă față de cea utilizată de obicei în Strâmtoarea Ormuz, tranzitând în schimb apele teritoriale ale Omanului.

Nave în Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Scopul era acela de a evita coridorul aflat sub controlul autorității maritime iraniene.

Ruta navei a fost recomandată pe 18 iunie de Centrul Comun de Informații Maritime (JMIC), un centru de informații navale susținut de guvernul SUA.

Potrivit JMIC, această rută este „lipsită de mine”, spre deosebire de ruta parcursă de obicei în centrul strâmtorii.

Atacurile asupra navelor au atras lovituri aeriene de represalii din partea SUA, urmate duminică de atacuri iraniene cu drone și rachete îndreptate împotriva Bahrainului și Kuweitului, ceea ce a dus la suspendarea din nou a negocierilor menite să pună capăt oficial războiului.

Deși Washingtonul și Teheranul au convenit între timp să-și înceteze atacurile, traficul prin strâmtoare rămâne perturbat. Conform datelor Kpler, luni doar o singură navă a tranzitat ruta din Oman pentru a ieși din Golf, iar o alta pentru a intra în acesta.

O cale navigabilă periculoasă

Strâmtoarea Ormuz, deși considerată de mult timp o cale navigabilă internațională, se află, din punct de vedere tehnic, în apele teritoriale ale Iranului și Omanului. Cu toate acestea, navele folosesc de mult timp coridorul maritim din largul Iranului din motive de siguranță.

„Această porțiune de apă în largul Omanului exista deja, dar era rar utilizată deoarece se întinde de-a lungul liniei de coastă și prezintă riscuri mai mari pentru siguranță”, a declarat Dirk Siebels, specialist în siguranță maritimă la Risk Intelligence. „Dacă se întâmplă ceva la bord - o defecțiune a motorului, o defecțiune a sistemului de direcție sau orice alt incident - te afli relativ aproape de țărm și ai foarte puțin spațiu de manevră.”

În condiții normale, navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz respectă un sistem de navigație instituit pentru prima dată în 1968 de către Organizația Maritimă Internațională (OMI).

Acest „sistem de separare a traficului” funcționează „ca un fel de autostradă maritimă în mijlocul strâmtorii”, a spus Siebels.

Două benzi de trafic, separate de o zonă tampon, permit navelor să intre și să iasă din Golf, reducând la minimum riscul de coliziune într-un loc care este, în esență, un gât de sticlă - strâmtoarea are o lățime de abia 33 de kilometri în punctul său cel mai îngust.

Cu toate acestea, acest coridor central este acum interzis din cauza restricțiilor impuse de autoritățile iraniene, care permit trecerea doar de-a lungul propriului litoral, cu aprobarea autorităților lor maritime.

Pe lângă riscul la care se expun navele care îndrăznesc să încalce restricțiile impuse de Iran, există și amenințarea suplimentară reprezentată de posibila prezență a minelor marine.

U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Portavionul american USS Abraham Lincoln participă la operațiuni de blocare a navelor în Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Pe 24 iunie, secretarul general al OMI, Arsenio Dominguez, a tras un semnal de alarmă, afirmând că „am primit informații conform cărora există mine” pe ruta maritimă obișnuită.

El a avertizat că ar trebui dezamorsate peste 80 de mine înainte de orice reluare a traficului.

„Nimeni nu este în măsură să spună dacă acest lucru este adevărat sau fals”, a spus Siebels. „Dar, de fapt, nici măcar nu este necesar ca minele să existe: este suficient să se semene îndoiala, astfel încât nimeni să nu-și asume riscul de a trece pe acolo. În orice caz, mai întâi trebuie efectuată operațiunea de dezamorsare a minelor.”

Indiferent de speculațiile privind minele, comunitatea internațională a luat măsuri pentru a răspunde îngrijorărilor. Luni, Franța a anunțat că va colabora cu Oman pentru a dezamorsa minele din Strâmtoarea Ormuz.

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„Am decis să colaborăm, împreună cu partenerii noștri, la deminarea strâmtorii, pentru a asigura siguranța rutelor maritime și a garanta trecerea liberă și necondiționată prin Strâmtoarea Ormuz”, a scris președintele francez Emmanuel Macron pe X, după întâlnirea cu sultanul Omanului, Haitham bin Tariq Al, la Palatul Elysee.

Un oficial iranian a ripostat după ce Macron și-a publicat declarația pe X, avertizând Franța și alte țări împotriva „provocărilor”.

Vice-ministrul iranian al afacerilor externe, Kazem Gharibabadi, a declarat pe X că, în conformitate cu acordul provizoriu, „deminarea este efectuată exclusiv de Iran și de nicio altă țară”.

O rută din ce în ce mai aglomerată

Potrivit lui Siebels, până de curând ruta de-a lungul coastei Omanului devenise din ce în ce mai aglomerată. Aproximativ douăzeci de nave au folosit-o în luna mai și la începutul lunii iunie, cifră care a crescut ulterior la aproximativ 60, potrivit OMI.

Ruta alternativă urma să ofere, de asemenea, o cale de ieșire celor aproape 11.000 de nave care se află încă blocate în Golf. Cu toate acestea, planul elaborat de ONU pentru a le permite plecarea - prin utilizarea celor două rute costiere - a fost suspendat în urma atacului de joi asupra navei de marfă de pe coasta Omanului.

În conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat săptămâna trecută între Teheran și Washington, Iranul s-a angajat să demineze strâmtoarea în termen de 30 de zile. În ultimele săptămâni, Franța și Marea Britanie s-au angajat să conducă împreună o coaliție formată din aproximativ 40 de țări, oferind expertiză în domeniul deminării pentru a contribui la securizarea acestei căi navigabile vitale.

Iranul a declarat luni că a avut prima întâlnire cu Omanul pentru a discuta despre gestionarea strâmtorii.

Problema controlului asupra acestui strâmtor strategic este departe de a fi rezolvată. Ea rămâne un punct major de dispută între Teheran și Washington și o sursă cheie de pârghie în negocierile prelungite, care se reiau și se întrerup periodic, dintre cele două țări aflate în conflict.

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