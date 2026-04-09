Pe de o parte, Washingtonul exercită presiuni asupra Cubei: de la embargoul energetic până la amenințările cu un fel de intervenție militară. Pe de alta, desfășoară negocieri în culise — recunoscute de ambele părți — și a luat măsuri pentru a ușura blocada, cum ar fi permiterea unui petrolier rus să ajungă pe insulă săptămâna trecută și indicarea faptului că sosirile viitoare vor fi decise „de la caz la caz”. Aceasta este strategia dublă a lui Donald Trump față de Cuba, țara despre care declarat că este „următoarea” vizată, odată ce va fi rezolvat ofensiva împotriva Iranului, scrie cotidianul spaniol El Pais, în ediția electronică de limbă engleză.

Strategia Casei Albe urmărește, cel puțin, un acord economic care ar putea deschide calea către o dezghețare a relațiilor dintre cei doi adversari de lungă durată. Totuși, ea admite, în cuvintele secretarului de stat american Marco Rubio, că ar putea exista o „oportunitate” pentru o schimbare de regim. Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie politică majoră pentru administrație într-un moment în care celălalt pariu major al său în politica externă — războiul din Iran, care urmează intervenției din Venezuela — devine din ce în ce mai complicat.

Strategia a dat unele rezultate. Joia trecută, guvernul Castro a anunțat eliberarea a 2.010 de prizonieri — cea mai mare eliberare din ultimul deceniu și a doua de când administrația Trump a început să-și întărească controlul asupra insulei.

Casa Albă își reiterează în mod repetat convingerea că liderii cubanezi „trebuie să ajungă la un acord”. „Cuba este o națiune eșuată ai cărei conducători au suferit un eșec major odată cu pierderea sprijinului din partea Venezuelei și întreruperea livrărilor de petrol din Mexic”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Trump alternează între un ton dur și unul mai paternalist, uneori chiar în cadrul aceluiași discurs. Săptămâna trecută, la un forum de investiții saudit din Miami, s-a lăudat cu puterea armatei americane. „Uneori trebuie să o folosești”, a spus el, adăugând imediat: „Și, apropo, Cuba urmează, dar vă rog să vă prefaceți că nu am spus asta”. Într-un discurs separat din 16 martie, Trump a prezis că va avea „onoarea de a cuceri Cuba”.

Tocmai săptămâna trecută, însă, el părea să se îndrepte spre o atenuare a măsurilor sale, având în vedere gravitatea crizei umanitare, spunând că nu are „nicio problemă” să permită unui petrolier rus care transporta 730.000 de barili de petrol să acosteze în portul cubanez Matanzas. Purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a menționat săptămâna trecută că administrația va analiza posibilitatea unor sosiri viitoare „de la caz la caz”.

Când Trump s-a întors la Casa Albă pentru un al doilea mandat, a avertizat că are Havana în vizor. Simpla alegere a secretarului său de stat a fost în sine o declarație de intenție: Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi și crescut în cercurile anti-Castro de linie dură din Miami, a făcut din lupta împotriva regimului cubanez ambiția centrală a carierei sale politice. Imediat după ce ambii bărbați au preluat funcția, administrația SUA a reluat o campanie de presiune maximă, extinzând sancțiunile economice și de călătorie și desemnând din nou insula ca stat sponsor al terorismului.

Cel mai clar indiciu al planului său a venit pe 3 ianuarie, când Operațiunea Absolute Resolution l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la Caracas.



În aceeași zi, la o conferință de presă, Trump a avertizat:

„Cuba va fi un subiect despre care vom ajunge să vorbim, pentru că Cuba este o națiune în declin în acest moment.”

De atunci, Trump s-a referit în mod regulat la țara vecină, separată de coasta Floridei de doar 166 de kilometri. Întotdeauna cu un mesaj similar: regimul rămânea fără resurse de supraviețuire. Fără petrolul furnizat de Venezuela — care a servit drept colac de salvare în timpul celei mai grave crize economice din ultimele decenii — economia sa nu avea resursele necesare pentru a funcționa. Prin urmare, guvernul ar fi căzut în cele din urmă, dacă nu ar fi negociat un fel de ieșire cu Washingtonul și nu ar fi implementat „schimbări dramatice, foarte curând”. În februarie, el a rezumat totul într-o singură frază:

„Poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei”.

Trump a fost atât de încrezător că regimul Castro era pe cale să cadă ca un fruct prea copt, încât a insistat în repetate rânduri că nu va fi necesară nicio intervenție militară de genul celei ordonate în Venezuela. Cuba, a recunoscut administrația sa, este un model diferit de regimul de la Caracas. Coeziunea sa internă este mult mai puternică – marea majoritate a disidenților au părăsit insula – iar armata sa este mai bine pregătită. Și, prin intermediul companiilor sale de stat, în special al marelui conglomerat GAESA, beneficiază economic de operațiunile regimului.

Strategia sa a funcționat pe două niveluri. Pe de o parte, a crescut presiunea economică asupra regimului, în special prin impunerea unui blocaj energetic. Pe 29 ianuarie, el a declarat stare de urgență în privința Cubei, argumentând că aceasta reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA, și, în consecință, a autorizat posibilitatea aplicării de sancțiuni secundare împotriva oricărei țări care încearcă să furnizeze combustibil insulei.

Fluxul de energie a fost aproape complet întrerupt. Aproape. Câteva săptămâni mai târziu, Washingtonul a aprobat anumite excepții pentru sectorul privat cubanez. Marco Rubio a explicat raționamentul: presiunea nu ar trebui să fie atât de intensă încât să declanșeze un nou val de refugiați care fug în Florida, așa cum s-a întâmplat în anii 1990 în timpul crizei refugiaților cubanezi.

Pe de altă parte — la fel cum a făcut administrația Obama în 2013 și 2014 pentru a deschide o scurtă perioadă de normalizare între cele două țări — administrația Trump a inițiat discuții secrete cu Havana. Sau nu chiar atât de secrete, în acest caz. Trump însuși le-a dezvăluit în diverse declarații către presă. Potrivit lui, au fost conversații la nivel înalt, conduse chiar de Rubio.

„Guvernul cubanez discută cu noi. Nu au bani. Nu au nimic în acest moment. Dar discută cu noi și poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei. S-ar putea foarte bine să ajungem să preluăm Cuba în mod amiabil”, a spus el cu o zi înainte de lansarea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Cu cine anume au discutat este ceva ce Washingtonul nu a vrut niciodată să dezvăluie deschis. Dar Trump — care a sugerat uneori că a participat personal la contacte — a indicat întotdeauna că acestea au implicat persoane cu funcții de rang înalt în guvernul cubanez.

Mass-media americană a sugerat inițial că Washingtonul ar putea discuta cu Alejandro Castro Espín, fiul nonagenarului Raúl Castro și o figură-cheie în discuțiile secrete cu administrația Obama care au dus la restabilirea relațiilor diplomatice și au deschis o scurtă perioadă de destindere între cele două țări vecine, de mult timp ostile.

Relatpri ulterioare ulterioare au indicat în schimb spre Raúl Guillermo Rodríguez Castro — cunoscut sub numele de El Cangrejo (Crabul) — garda de corp a fostului președinte și nepotul său preferat. Potrivit Miami Herald, Rubio a vorbit cu el în timp ce se afla în Saint Kitts și Nevis pentru a participa la summitul anual al Comunității Caraibiene (Caricom) la sfârșitul lunii februarie.

La summitul Shield of the Americas, la care au participat o duzină de lideri latino-americani de dreapta la începutul lunii martie, Trump a revenit la subiectul Cubei pentru a treia oară în tot atâtea zile. „Pe măsură ce realizăm o transformare istorică în Venezuela, ne îndreptăm atenția și către marea schimbare care va avea loc în curând în Cuba”, a promis el, stârnind aplauzele liderilor adunați. Patru dintre ei, a spus el, au adus în discuție situația de pe insulă pentru a-l ruga să aducă schimbarea.

Rubio, care conduce negocierile, a rezumat obiectivele după cum urmează: „Economia Cubei trebuie să se schimbe, iar economia lor nu se poate schimba decât dacă se schimbă sistemul lor de guvernare. Este atât de simplu”, a spus el la Paris săptămâna trecută, după ce a participat la summitul miniștrilor de externe ai G7.

El a adăugat:

„Sistemul lor de guvernare trebuie să se schimbe, deoarece nu vor putea niciodată să se dezvolte economic fără aceste schimbări. Schimbarea economică este importantă. Este important să le oferim oamenilor libertate economică și politică, dar acestea merg mână în mână.”

