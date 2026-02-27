Live TV

Analiză Strategie subminată. Haosul tarifar al lui Donald Trump îi oferă Chinei o victorie, înainte de întâlnirea liderului SUA cu Xi Jinping

USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
Președintele Donald Trump se pregătește pentru o primire grandioasă la Beijing, luna viitoare, anunțând săptămâna trecută că speră că va fi „cea mai mare demonstrație pe care ați avut-o vreodată în istoria Chinei”. Însă, după ce o hotărâre a Curții Supreme a dat o lovitură regimului său tarifar - o armă prețioasă în arsenalul său strategic împotriva Beijingului - masa negocierilor este din nou rearanjată, potrivit unei analize Washington Post.

De atunci, Trump a acționat rapid pentru a ocoli hotărârea și a-și menține regimul comercial agresiv, promițând în weekend să impună un nou tarif global de 15% . Respectivul tarif a intrat în vigoare marți, deși la 10%, o rată mai mică decât cea promisă de Trump.

Deși, în cele din urmă, ar putea reuși să folosească alte pârghii pentru a majora tarifele asupra Beijingului și a implementa puncte de presiune suplimentare, decizia a subminat un element central al strategiei președintelui față de China, cu doar câteva săptămâni înainte de o întâlnire așteptată cu liderul Xi Jinping.

Negociatorii chinezi — care nu au confirmat public întâlnirea de la sfârșitul lunii martie, chiar dacă Casa Albă a publicat datele specifice — se străduiesc acum să evalueze modul în care Trump ar putea încerca să suplimenteze regimul său tarifar slăbit.

Este un semnal, și acest lucru va fi interpretat și de chinezi, că președintele nu mai poate folosi această putere în mod spontan”, a declarat Zongyuan Liu, cercetător senior pentru studii despre China la Consiliul pentru Relații Externe.

Este una dintre numeroasele evoluții care au afectat pregătirile pentru una dintre cele mai importante întâlniri la nivel de lider din mandatul lui Trump. Casa Albă urmărește o victorie comercială majoră înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în timp ce Beijingul speră să inverseze aproape un deceniu de înăsprire a politicii SUA față de China.

Dincolo de incertitudinea din jurul regimului tarifar al lui Trump, pregătirile pentru întâlnire au fost afectate de alte tensiuni, inclusiv neliniștea legată de vânzările de arme americane către Taiwan și acuzațiile Casei Albe că Beijingul testează arme nucleare.

Deși decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump are implicații ample pentru negocierile comerciale, nu e de așteptat ca aceasta să ofere imediat o ușurare semnificativă Beijingului, spun experții.

Cea mai mare parte a ratei vamale de aproximativ 32% a Chinei se bazează pe alte autorități decât Legea privind puterile economice de urgență internațională (IEEPA), pe care Curtea Supremă a anulat-o săptămâna trecută. Tarifele din Secțiunea 301, care formează nucleul taxelor americane împotriva Chinei și au fost un instrument central al politicii comerciale a lui Trump în timpul primei sale administrații, nu sunt afectate de decizia Curții Supreme.

Cu toate acestea, decizia reprezintă în continuare o victorie politică pentru Beijing, prin eliminarea uneia dintre cele mai puternice surse de influență ale președintelui SUA. Anul trecut, Trump a folosit tarife vamale în baza justificației IEEPA pentru a reduce temporar rata vamală deja ridicată a Chinei la un nivel fără precedent de 145% - o încercare de a presa Beijingul să facă concesii comerciale.

„Înainte ca administrația Trump să intre în negocierile reale [cu China], de obicei intensifică presiunea pentru a o maximiza. Deci există [un] tipar acolo, deși chinezii și-au dat seama că e o cacealma, anul trecut... Tarifele sunt aici pentru a rămâne, dar acesta este cu siguranță un atac politic împotriva agendei tarifare a administrației Trump”, a declarat Yun Sun, directorul Programului China de la Stimson Center, un think tank cu sediul la Washington.

În China, unde țara iese din sărbătoarea Anului Nou Lunar, autoritățile s-au grăbit să asimileze schimbarea bruscă a regimului tarifar american și implicațiile acestuia asupra negocierilor, potrivit a doi oficiali chinezi familiarizați cu discuțiile de la ministerele Comerțului și Afacerilor Externe ale țării.

Luni, Ministerul Comerțului din China a declarat că efectuează o „evaluare cuprinzătoare” a hotărârii Curții Supreme și a avertizat că se pregătește pentru „măsuri alternative” din partea Casei Albe, emițând un avertisment dur că sancțiuni suplimentare ar fi „dăunătoare” și că Beijingul își rezervă dreptul de a „proteja ferm interesele sale”.

Casa Albă a confirmat datele vizitei planificate a lui Trump în China la câteva ore după decizia Curții Supreme de săptămâna trecută, anunțând că președintele urmează să călătorească la Beijing pentru o vizită de trei zile, începând cu 31 martie.

Anunțarea unor astfel de întâlniri între liderii chinezi și americani cu atât de mult timp înainte este neobișnuită, având în vedere potențialul istoric ca problemele fierbinți să deraieze discuțiile în ultimul moment.

„Tocmai de aceea detaliile specifice nu sunt făcute publice... situația se poate schimba rapid”, a declarat un oficial chinez, care, la fel ca alții, a vorbit sub condiția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor viitoare.

Problemele legate de Taiwan continuă să afecteze relația. În decembrie, Trump a aprobat un pachet fără precedent de 11 miliarde de dolari pentru armamentul Taiwanului, determinând Beijingul să răspundă cu un exercițiu militar amplu cu muniție reală, care a încercuit insula autoguvernată.

În această perioadă, negociatorii chinezi s-au străduit să inițieze discuțiile necesare între înalții oficiali ai Ministerului Apărării și al Afacerilor Externe, care ar fi pus bazele vizitei lui Trump. „A fost o situație inconfortabilă”, a declarat un oficial chinez familiarizat cu planificarea internă.

De la începutul dialogurilor pregătitoare, Casa Albă a fost atrasă în mai multe direcții de crize de politică externă contradictorii, inclusiv raidul surpriză pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, ambițiile reînnoite de a-și afirma controlul asupra Groenlandei și perspectiva tot mai mare a unei campanii militare susținute împotriva Iranului.

„Pentru [chinezi], o vizită prezidențială trebuie negociată cu câteva luni înainte... dar nimeni nu a fost cu adevărat acolo să vorbească cu ei”, a declarat Sun, de la Centrul Stimson.

La începutul acestei luni, Trump și Xi au avut o convorbire pe care președintele american a descris-o ca fiind „extrem de bună”, adăugând că se așteaptă la „multe rezultate pozitive”. Declarația chineză a fost mai moderată - avertizând partea americană să gestioneze vânzările de arme către Taiwan cu „extremă prudență”.

Recent, unii membri ai Congresului au fost informați despre un alt potențial acord privind armele pentru Taiwan, care, urmând îndeaproape acordul de 11 miliarde de dolari din decembrie, ar putea amenința să dea peste cap negocierile. Doi consilieri ai Congresului și trei persoane familiarizate cu acordul au declarat că se pare că vânzarea de arme este blocată de administrație, deși detaliile și suma în dolari nu au fost imediat clare.

Săptămâna trecută, când a fost întrebat despre opoziția lui Xi față de un nou acord privind armele, Trump a spus: „Vorbim cu el despre asta. Am avut o conversație bună și vom lua o decizie în curând”.

Remarca a stârnit dezbateri în rândul experților și foștilor diplomați care se temeau că Trump ar putea încălca așa-numitele Șase Asigurări, un set neobligatoriu de acorduri politice americane încheiate în 1982, inclusiv faptul că Statele Unite nu se vor consulta cu Beijingul cu privire la acordurile de armament cu Taipei.

În ultimele săptămâni, Trump și-a exprimat entuziasmul pentru această călătorie. El a lăudat relația sa cu Xi și a spus că se pregătește pentru o vizită grandioasă.

