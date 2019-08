Studiu: Pierderi globale de peste 44 miliarde de dolari, în urma catastrofelor naturale și dezastrelor provocate de om

Catastrofele naturale şi dezastrele provocate de om au dus la moartea a peste 5.000 de persoane şi au generat pierderi economice de peste 44 miliarde de dolari (39,7 miliarde euro), în primul semestru la nivel mondial, potrivit unui studiu preliminar al grupului elveţian de reasigurări Swiss Re, transmite AFP, citată de Agerpres.



Pierderile economice provocate de catastrofele naturale şi dezastrele cauzate de om sunt mult sub media de 109 miliarde dolari înregistrată în prima jumătate a ultimilor zece ani şi, de asemenea, sub pierderile de 51 miliarde dolari înregistrate în primul semestru al anului trecut.



Cea mai mare parte a pierderilor se datorează catastrofelor naturale, 40 de miliarde dolari, iar restul de patru miliarde de dolari sunt rezultatul dezastrelor provocate de om, precum accidentele industriale.



Swiss Re estimează că doar 42% din pierderile economice (adică 19 miliarde dolari) au fost acoperite de companiile de asigurări în primul semestru al acestui an, faţă de 52% în perioada similară a anului trecut, în condiţiile în care o serie de catastrofe naturale de amploare, precum ciclonul Idai din sudul Africii şi ciclonul Fani din India, au lovit zone cu un grad redus de penetrare a asigurărilor.



De exemplu, ciclonul Idai, care a provocat vânturi puternice şi inundaţii grave în Mozambic, Malawi, Zimbabwe şi Madagascar, a provocat peste 1.000 de victime, fiind cea mai gravă catastrofă naturală din prima jumătate a acestui an.



"Experienţa primului semestru arată încă o dată deficitul de protecţie care există în ţările emergente" a declarat Martin Bertogg, responsabil cu riscurile de catastrofe la Swiss Re.



La fel ca şi în prima jumătate a lui 2018, mai multe părţi ale lumii s-au confruntat cu valuri de căldură şi condiţii de secetă în acest an, recorduri de temperatură fiind înregistrate în mai multe locuri, în special în Europa.

