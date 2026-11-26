SpaceX a primit aprobarea autorităților americane pentru lansarea a până la un milion de sateliți care vor procesa date pentru inteligența artificială. Proiectul companiei lui Elon Musk, denumit Starmind, prevede utilizarea energiei solare pentru alimentarea centrelor de date orbitale, iar primul satelit ar putea fi lansat în 2027.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a anunțat miercuri că proiectul, denumit Starmind, va „sprijini economia americană în plină expansiune bazată pe superinteligență”. Aprobarea vine în contextul în care comunități din întreaga țară se opun extinderii centrelor de date terestre, scrie BBC.

SpaceX consideră că „centrele de date orbitale” reprezintă cea mai eficientă soluție din punctul de vedere al costurilor și al consumului de energie pentru a răspunde cererii tot mai mari de putere de calcul necesară inteligenței artificiale (AI), care depășește „capacitățile terestre”.

Președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că proiectul „deschide o nouă frontieră îndrăzneață pentru infrastructura informatică necesară menținerii poziției de lider și creșterii economice a Americii”.

„Acesta este genul de ingeniozitate americană care poate reuni punctele noastre forte în domeniul spațial și al tehnologiilor avansate, poate consolida poziția noastră de lider economic și poate spori prosperitatea aici, acasă”, a afirmat Carr.

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Ca reacție la anunț, Musk a scris pe platforma X: „Vă mulțumesc foarte mult. Acesta va fi un atu important pentru America și pentru întreaga lume”.

Potrivit autorizației acordate de FCC, lansarea sateliților trebuie să înceapă cel târziu în noiembrie 2033. SpaceX va trebui să plaseze pe orbită 10% dintre aceștia până în noiembrie 2035 și 50% până în noiembrie 2038. Compania a anunțat deja că intenționează să lanseze primul satelit Starmind anul viitor.

Nu este clar dacă vor fi lansați efectiv un milion de sateliți sau dacă SpaceX a solicitat autorizarea unui număr mai mare decât cel pe care intenționează să îl utilizeze.

Cum vor funcționa centrele de date orbitale

La fel ca actuala rețea Starlink a SpaceX, care furnizează internet de mare viteză prin intermediul a peste 10.000 de sateliți, sateliții Starmind vor opera pe orbita joasă a Pământului, la altitudini cuprinse între 500 și 2.000 de kilometri. Ei vor comunica cu cei ai rețelei Starlink, prin intermediul cărora datele vor fi transmise pe Pământ.

Sistemul de sateliți alimentați cu energie solară „promite să apropie omenirea de o civilizație de tip II pe scara Kardashev, una capabilă să valorifice întreaga energie a Soarelui”, se arată în comunicatul FCC, care face referire la o societate ipotetică, descrisă de un astronom în anii 1960, capabilă să valorifice întreaga energie produsă de steaua în jurul căreia orbitează planeta sa.

Conceptul centrelor de date orbitale este explorat și de alte companii, printre care Google și Blue Origin, și este prezentat drept o alternativă mai ecologică la centrele tradiționale, care necesită cantități uriașe de energie pentru funcționare și de apă pentru răcire.

Utilizarea pe scară tot mai largă a inteligenței artificiale a dus la o creștere masivă a volumului de date care trebuie stocate și procesate la nivel mondial.

Deși continuă să fie construite noi centre de date, găsirea unor amplasamente pentru acestea devine tot mai dificilă. Centrele de date ocupă suprafețe extinse, consumă cantități enorme de energie și de apă pentru răcire, iar tot mai mulți localnici se opun construirii lor în apropierea locuințelor.

Centrele de date au reprezentat o temă centrală a alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, desfășurate la începutul lunii noiembrie, numeroși candidați democrați promițând reglementări mai stricte privind construirea acestora.

Un expert a declarat anterior pentru BBC că lansarea echipamentelor pe orbită rămâne costisitoare, iar infrastructura necesară pentru protejarea, răcirea și alimentarea lor cu energie poate fi complexă. În plus, cantitatea tot mai mare de deșeuri spațiale pune în pericol integritatea echipamentelor.

Un alt expert a avertizat că numărul tot mai mare de vehicule spațiale aflate pe orbita joasă a Pământului crește riscul de coliziuni, care ar putea avaria echipamentele sau provoca prăbușirea unor fragmente pe Pământ.

Starlink a fost acuzată că aglomerează spațiul orbital, acuzație respinsă de Musk. Acesta a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora sateliții săi ar ocupa prea mult spațiu orbital, limitând accesul concurenților.

Editor : M.I.