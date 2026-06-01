Video SUA ar avea în vedere susținerea lui Viktor Orban pentru o funcție de rang înalt în cadrul ONU, care i-ar conferi imunitate diplomatică

Viktor Orban. Foto: Profimedia
O imunitate semnificativă Cursa pentru succesiunea lui Gutteres e în desfășurare

Potrivit VSquare, care citează mai multe surse, americane și ungare, cu conexiuni diplomatice extinse, Statele Unite ar avea în vedere susținerea fostului premier ungar Viktor Orban pentru o funcție de rang înalt în cadrul ONU, care i-ar conferi imunitate diplomatică.

Pe lângă imunitate, această funcție i-ar oferi fostului prim-ministru al Ungariei un post la New York.

Informațiile apar pe fondul speculațiilor potrivit cărora Guvernul condus de Peter Magyar ar putea iniția anchete împotriva lui Orban și a membrilor familiei sale.

O imunitate semnificativă

 Această imunitate ar fi semnificativă – dar sfera sa de aplicare depinde de rolul specific. Conform Convenției ONU din 1946 privind privilegiile și imunitățile, doar secretarul general, subsecretarii generali și secretarii generali adjuncți beneficiază de imunitate diplomatică deplină, echivalentă cu cea a unui ambasador – ceea ce înseamnă protecție împotriva practic tuturor procedurilor legale, inclusiv urmărirea penală, pentru ei înșiși, soții lor și copiii minori.

Șefii agențiilor specializate beneficiază, de asemenea, de imunitate diplomatică deplină în temeiul convenției. Cu toate acestea, înalții funcționari ai ONU de rang inferior se bucură de o imunitate funcțională mai restrânsă: protecție împotriva procedurilor judiciare numai pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficială, nu și pentru acțiunile întreprinse înainte sau în afara rolului lor în cadrul ONU.

O sursă a adăugat că, pe lângă un eventual sprijin din partea SUA, Orbán ar putea conta și pe președintele Argentinei, Javier Milei, care – la fel ca vicepreședintele american  JD Vance – l-a vizitat la Budapesta înainte de alegerile din aprilie.

Cursa pentru succesiunea lui Gutteres e în desfășurare

Acest detaliu contează deoarece cursa pentru succesiunea lui António Guterres la funcția de secretar general al ONU este deja în desfășurare, iar actualul favorit este Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică – un argentinian.

O campanie de candidatură susținută de Milei pentru Orban s-ar încadra perfect în acel ecosistem diplomatic.

Aspectul imunității nu este singurul fir care merită tras.  Orban urmează să călătorească în SUA în această vară pentru Cupa Mondială de fotbal, în timp ce fiica lui Orban, Rahel, și ginerele său, István Tiborcz, s-au mutat deja la New York, oferind o bază familială gata pregătită. Surse apropiate fostului prim-ministru au spus că, dacă situația politică din Budapesta devine prea tensionată, Orban ar putea ajunge să rămână în America lui Trump pentru o perioadă considerabil mai lungă decât un meci de fotbal. Iar un post la ONU i-ar oferi o ieșire elegantă – fără a fi nevoit să solicite azil politic pentru a lupta împotriva extrădării. 

Între timp, Orban a fost întrebat de televiziunea maghiară RTL dacă se teme că el sau un membru al familiei sale ar putea ajunge în fața justiției, în cadrul eforturilor noului guvern ungar de a investiga crimele comise sub regimul său. „Eu? Haide, de ce aș face-o? Eu respect legea și o aplic. Am depus un jurământ în acest sens, mi-am respectat toate jurămintele și îl voi respecta și pe acesta. Mai doriți să știți ceva?”, a răspuns Orbán.

