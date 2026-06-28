Statele Unite au lansat pentru a doua noapte consecutiv atacuri asupra unor ținte militare din Iran, pe fondul unei noi escaladări în Strâmtoarea Ormuz, după ce o navă comercială a fost lovită în zonă. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a lovit mai multe obiective militare iraniene, susținând că operațiunea este un răspuns la atacurile asupra transportului comercial din regiune.

Potrivit informațiilor oficiale, nava lovită este un petrolier care naviga sub pavilion panamez. Incidentul vine la doar o zi după un atac similar, în contextul în care armistițiul fragil dintre Washington și Teheran pare tot mai aproape de colaps.

Iranul a reacționat rapid. Gardienii Revoluției au lansat rachete balistice și drone către baze americane din Kuweit și Bahrein, acuzând Statele Unite că au încălcat înțelegerea și avertizând că procesul de pace ar putea fi suspendat complet.

După noua rundă de bombardamente, președintele american Donald Trump a transmis că Washingtonul ar putea renunța la calea diplomatică și ar putea fi „forțat să termine pe cale militară treaba începută”.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul american a lansat și un avertisment direct către Teheran: „Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista”.

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Editor : Ș.A.