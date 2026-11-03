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Video SUA au atacat insula iraniană Qeshm înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Trump: „I-am lăsat fără resurse financiare”

Data publicării:
SUA vs Iran
Foto: Profimedia
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Statele Unite au lansat atacuri asupra insulei Qeshm din Iran, situată în Strâmtoarea Ormuz, au declarat oficiali americani pentru CBS. Agenția de știri oficială iraniană IRNA a relatat luni că au avut loc mai multe explozii pe insulă, notează BBC.

Oficialii americani au descris atacurile ca fiind de amploare limitată și au afirmat că acestea au fost o reacție la faptul că Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a deschis focul asupra unui avion american.

BBC a contactat Comandamentul Central al SUA (Centcom), unitatea din cadrul armatei americane responsabilă de operațiunile din Orientul Mijlociu, pentru a obține un comentariu.

Atacurile au avut loc înaintea alegerilor intermediare din SUA, care vor decide dacă republicanii sau democrații vor deține controlul asupra Congresului.

Președintele american Donald Trump se confruntă cu o scădere a popularității în sondaje și cu presiuni din interiorul partidului său pentru a pune capăt războiului, care a început când SUA și Israelul au atacat Iranul în februarie. Luni, el a declarat reporterilor că „nu se grăbește” să intensifice atacurile asupra Iranului.

„Într-un fel sau altul, vom face ceva, dar nu e nicio grabă. I-am lăsat fără resurse financiare”, a declarat el pentru Axios. „Nu au bani, nu au benzină, iar poporul lor începe să se sature de situația asta”.

De asemenea, el a afirmat că SUA „ar putea fi nevoite să ia măsuri împotriva Pickaxe (n. red - Muntele Târnăcopului)”, un sit legat de programul nuclear al Iranului, într-un interviu acordat Fox News în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului.

„Nu este mare lucru” și se poate rezolva în „o oră”, a adăugat Trump.

În ultimele zile au apărut tot mai multe speculații potrivit cărora SUA ar putea relua atacuri de amploare în Iran după alegerile de la jumătatea mandatului. Însă, întrebat luni de un jurnalist dacă acest lucru este adevărat, liderul de la Casa Albă a răspuns „nu”.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat anterior pentru IRNA că sunt în curs discuții „foarte intense” cu SUA, prin intermediul unor mediatori, în încercarea de a pune capăt războiului.

El a mai afirmat că Teheranul este pregătit „mai mult ca niciodată” atât pentru scenarii diplomatice, cât și pentru cele militare, și că depinde de SUA să aleagă între o „cale înțeleaptă” a negocierilor și „greșeala unei agresiuni militare”.

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Editor : A.M.G.

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