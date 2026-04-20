Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un forțele americane au capturat o navă iraniană în Golful Oman, în timp ce Washingtonul și Teheranul au oferit versiuni contradictorii cu privire la posibilitatea începerii unor noi negocieri de pace în Pakistan, relatează Financial Times.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat că nava Touska, sub pavilion iranian, „a încercat să treacă de blocada noastră navală, dar nu a ieșit bine pentru ei”.

El a declarat că distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance a interceptat nava „făcând o gaură” în sala motoarelor acesteia, după ce nava a ignorat avertismentele de a se opri. Statele Unite dețin acum nava, a adăugat el, aceasta fiind supusă sancțiunilor Departamentului Trezoreriei din cauza unui „istoric de activități ilegale”.

Totodată, CENTCOM a publicat luni, 20 aprilie, noi imagini ale confruntării cu nava sub pavilion iranian.

„Marinarii americani părăsesc nava de asalt amfibie USS Tripoli (LHA 7) cu elicopterul și traversează Marea Arabiei pentru a aborda și a prelua controlul asupra navei M/V Touska. Marinarii au coborât în rapel pe nava sub pavilion iranian, pe 19 aprilie, după ce distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance (DDG 111) a dezactivat propulsia navei Touska, în condițiile în care nava comercială nu a respectat avertismentele repetate ale forțelor americane pe o perioadă de șase ore”, a menționat Comandamentul Central al SUA

Comandamentul central „Khatam al-Anbiya” din Iran a promis că va riposta la acest atac. „Statele Unite, în calitate de agresor, au încălcat armistițiul și s-au făcut vinovate de acte de piraterie maritimă”, a declarat acest organism militar. „Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde la acest act de piraterie maritimă armată și vor riposta în curând.”

Prețurile petrolului Brent, etalonul internațional al petrolului, au urcat cu până la 7,9% la 97,50 dolari pe baril pe piețele din Asia. West Texas Intermediate, etalonul american, a înregistrat o creștere de 6,1%, ajungând la 88,99 dolari pe baril. Creșterea prețurilor petrolului a exercitat presiune asupra acțiunilor din SUA și Europa. Contractele futures pentru S&P 500 și Stoxx Europe 600 au scăzut cu 0,5%, respectiv 0,8%. Piețele bursiere asiatice au crescut în ciuda creșterii prețului petrolului.

Donald Trump amenințase anterior că va relua campania de bombardamente a SUA în cazul în care Teheranul nu ar ajunge la un acord de pace în cadrul a ceea ce el a susținut că vor fi noi runde de negocieri de pace.

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, liderul american a declarat că SUA vor trimite luni o delegație în Pakistan, din care vor face parte Steve Witkoff, trimisul său special, și Jared Kushner, ginerele său. Un oficial al Casei Albe a afirmat că vicepreședintele JD Vance — care a condus ultima rundă de negocieri din partea SUA — va participa și el, însă Trump a declarat pentru ABC că acesta nu va fi prezent din motive de securitate. Biroul lui Vance nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Cu toate acestea, agenția de știri Tasnim, care are legături strânse cu armata și serviciile de securitate iraniene, a relatat că Iranul nu intenționa să-și trimită negociatorii din cauza blocadei impuse în continuare de marina americană asupra porturilor iraniene.

„Echipa iraniană a precizat clar că nu vor avea loc negocieri atâta timp cât blocada maritimă rămâne în vigoare”, a adăugat Tasnim.

Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a declarat anterior că nava Touska a fost interceptată în timp ce se îndrepta spre portul iranian Bandar Abbas, după ce, timp de șase ore, a încălcat blocada impusă de SUA, în ciuda avertismentelor repetate.

După ce distrugătorul american a deschis focul asupra navei „Touska”, trupele din cadrul Unității Expediționare a Marinei nr. 31, care au sosit în Orientul Mijlociu în ultima lună, au abordat nava.

Într-o postare publicată duminică pe Truth Social, președintele SUA a acuzat Iranul că a comis o „încălcare gravă” a armistițiului de două săptămâni dintre cele două părți, trăgând cu „gloanțe” asupra unor nave franceze și britanice în Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă strategică aflată în centrul conflictului.

Trump și-a reiterat avertismentul potrivit căruia forțele americane vor viza infrastructura civilă din Iran, inclusiv centralele electrice și podurile, stârnind noi îngrijorări cu privire la posibile crime de război comise de armata americană, notează sursa citată.

„Le oferim o OFERTĂ foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. GATA CU BUNĂTATEA!”, a scris Trump.

Tonul președintelui american s-a schimbat, după ce săptămâna trecută se arătase optimist în privința perspectivelor unui acord de pace. Acest optimism — care susținuse piețele bursiere și dusese la scăderea prețurilor petrolului — a fost spulberat de oficialii iranieni, care au declarat că vor impune „controale stricte” asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

În Iran se intensifică suspiciunile că negocierile propuse de Trump ar putea fi un pretext pentru un nou val de atacuri. Mahmoud Nabavian, un deputat care a făcut parte din echipa de negociatori de la Islamabad, a declarat într-o postare pe X că „inamicul pare să se pregătească pentru o nouă operațiune militară”. El a afirmat că sosirea de echipamente în regiune, coroborată cu blocada care continuă, sunt indicii că negocierile ar putea fi „nimic mai mult decât o înșelăciune”.

Trump se află sub presiune internă pentru a pune capăt războiului, care este nepopular în rândul opiniei publice americane și a provocat un șoc economic ce a dus la creșterea prețurilor la benzină în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Un sondaj NBC publicat duminică a arătat că două treimi dintre americani nu erau de acord cu modul în care acesta a gestionat războiul. Însă liderul SUA se confruntă și cu un regim iranian care se opune cererilor sale. Punctele de divergență variază de la soarta stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Teheranului și viitorul programului său nuclear până la gestionarea Strâmtorii Ormuz.

„Cred că rezultatul acestor discuții va avea consecințe extrem de importante. Și, așa cum a declarat președintele, acesta este pregătit atât să intensifice conflictul, cât și să-l dezamorseze”, a declarat duminică Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, în cadrul emisiunii ABC.

Waltz a adăugat că Trump era pregătit să ducă blocada navală la un nou nivel, forțele americane primind instrucțiuni să „abordeze și să întoarcă navele iraniene chiar și în zona estică a Oceanului Pacific”.

Trump a convocat sâmbătă la Casa Albă membri de vârf ai cabinetului și înalți responsabili ai securității naționale pentru a discuta despre conflict. El a insistat că negocierile cu Iranul decurg bine, dar a avertizat totodată Teheranul să nu „șantajeze” America încercând să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Iranul a declarat că nu va redeschide accesul la calea navigabilă până când Statele Unite nu vor ridica blocada navală impusă navelor care intră și ies din porturile iraniene.

Citește și:

Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru care SUA nu au găsit nicio soluție

Replica ironică a Iranului la apelul UE privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Editor : A.M.G.