Live TV

Video SUA au capturat o navă iraniană în Golful Oman. Imagini cu operațiunea: „gaură” în sala motoarelor și forțe americane coborând în rapel

Data actualizării: Data publicării:
centcom - capturare nava iraniana
Imagine din timpul operațiunii SUA de capturare a navei iraniene Touska. Foto: Captură video X/ CENTCOM

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un forțele americane au capturat o navă iraniană în Golful Oman, în timp ce Washingtonul și Teheranul au oferit versiuni contradictorii cu privire la posibilitatea începerii unor noi negocieri de pace în Pakistan, relatează Financial Times.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a declarat că nava Touska, sub pavilion iranian, „a încercat să treacă de blocada noastră navală, dar nu a ieșit bine pentru ei”.

El a declarat că distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance a interceptat nava „făcând o gaură” în sala motoarelor acesteia, după ce nava a ignorat avertismentele de a se opri. Statele Unite dețin acum nava, a adăugat el, aceasta fiind supusă sancțiunilor Departamentului Trezoreriei din cauza unui „istoric de activități ilegale”.

Totodată, CENTCOM a publicat luni, 20 aprilie, noi imagini ale confruntării cu nava sub pavilion iranian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Marinarii americani părăsesc nava de asalt amfibie USS Tripoli (LHA 7) cu elicopterul și traversează Marea Arabiei pentru a aborda și a prelua controlul asupra navei M/V Touska. Marinarii au coborât în rapel pe nava sub pavilion iranian, pe 19 aprilie, după ce distrugătorul cu rachete ghidate USS Spruance (DDG 111) a dezactivat propulsia navei Touska, în condițiile în care nava comercială nu a respectat avertismentele repetate ale forțelor americane pe o perioadă de șase ore”, a menționat Comandamentul Central al SUA 

Comandamentul central „Khatam al-Anbiya” din Iran a promis că va riposta la acest atac. „Statele Unite, în calitate de agresor, au încălcat armistițiul și s-au făcut vinovate de acte de piraterie maritimă”, a declarat acest organism militar. „Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde la acest act de piraterie maritimă armată și vor riposta în curând.”

Prețurile petrolului Brent, etalonul internațional al petrolului, au urcat cu până la 7,9% la 97,50 dolari pe baril pe piețele din Asia. West Texas Intermediate, etalonul american, a înregistrat o creștere de 6,1%, ajungând la 88,99 dolari pe baril. Creșterea prețurilor petrolului a exercitat presiune asupra acțiunilor din SUA și Europa. Contractele futures pentru S&P 500 și Stoxx Europe 600 au scăzut cu 0,5%, respectiv 0,8%. Piețele bursiere asiatice au crescut în ciuda creșterii prețului petrolului.

Donald Trump amenințase anterior că va relua campania de bombardamente a SUA în cazul în care Teheranul nu ar ajunge la un acord de pace în cadrul a ceea ce el a susținut că vor fi noi runde de negocieri de pace.

Într-un interviu acordat duminică postului Fox News, liderul american a declarat că SUA vor trimite luni o delegație în Pakistan, din care vor face parte Steve Witkoff, trimisul său special, și Jared Kushner, ginerele său. Un oficial al Casei Albe a afirmat că vicepreședintele JD Vance — care a condus ultima rundă de negocieri din partea SUA — va participa și el, însă Trump a declarat pentru ABC că acesta nu va fi prezent din motive de securitate. Biroul lui Vance nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Cu toate acestea, agenția de știri Tasnim, care are legături strânse cu armata și serviciile de securitate iraniene, a relatat că Iranul nu intenționa să-și trimită negociatorii din cauza blocadei impuse în continuare de marina americană asupra porturilor iraniene.

„Echipa iraniană a precizat clar că nu vor avea loc negocieri atâta timp cât blocada maritimă rămâne în vigoare”, a adăugat Tasnim.

Comandamentul Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a declarat anterior că nava Touska a fost interceptată în timp ce se îndrepta spre portul iranian Bandar Abbas, după ce, timp de șase ore, a încălcat blocada impusă de SUA, în ciuda avertismentelor repetate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce distrugătorul american a deschis focul asupra navei „Touska”, trupele din cadrul Unității Expediționare a Marinei nr. 31, care au sosit în Orientul Mijlociu în ultima lună, au abordat nava.

Într-o postare publicată duminică pe Truth Social, președintele SUA a acuzat Iranul că a comis o „încălcare gravă” a armistițiului de două săptămâni dintre cele două părți, trăgând cu „gloanțe” asupra unor nave franceze și britanice în Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă strategică aflată în centrul conflictului.

Trump și-a reiterat avertismentul potrivit căruia forțele americane vor viza infrastructura civilă din Iran, inclusiv centralele electrice și podurile, stârnind noi îngrijorări cu privire la posibile crime de război comise de armata americană, notează sursa citată.

„Le oferim o OFERTĂ foarte corectă și rezonabilă, și sper să o accepte, pentru că, dacă nu o vor face, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. GATA CU BUNĂTATEA!”, a scris Trump. 

Tonul președintelui american s-a schimbat, după ce săptămâna trecută se arătase optimist în privința perspectivelor unui acord de pace. Acest optimism — care susținuse piețele bursiere și dusese la scăderea prețurilor petrolului — a fost spulberat de oficialii iranieni, care au declarat că vor impune „controale stricte” asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

În Iran se intensifică suspiciunile că negocierile propuse de Trump ar putea fi un pretext pentru un nou val de atacuri. Mahmoud Nabavian, un deputat care a făcut parte din echipa de negociatori de la Islamabad, a declarat într-o postare pe X că „inamicul pare să se pregătească pentru o nouă operațiune militară”. El a afirmat că sosirea de echipamente în regiune, coroborată cu blocada care continuă, sunt indicii că negocierile ar putea fi „nimic mai mult decât o înșelăciune”.

Trump se află sub presiune internă pentru a pune capăt războiului, care este nepopular în rândul opiniei publice americane și a provocat un șoc economic ce a dus la creșterea prețurilor la benzină în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Un sondaj NBC publicat duminică a arătat că două treimi dintre americani nu erau de acord cu modul în care acesta a gestionat războiul. Însă liderul SUA se confruntă și cu un regim iranian care se opune cererilor sale. Punctele de divergență variază de la soarta stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Teheranului și viitorul programului său nuclear până la gestionarea Strâmtorii Ormuz.

„Cred că rezultatul acestor discuții va avea consecințe extrem de importante. Și, așa cum a declarat președintele, acesta este pregătit atât să intensifice conflictul, cât și să-l dezamorseze”, a declarat duminică Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, în cadrul emisiunii ABC.

Waltz a adăugat că Trump era pregătit să ducă blocada navală la un nou nivel, forțele americane primind instrucțiuni să „abordeze și să întoarcă navele iraniene chiar și în zona estică a Oceanului Pacific”.

Trump a convocat sâmbătă la Casa Albă membri de vârf ai cabinetului și înalți responsabili ai securității naționale pentru a discuta despre conflict. El a insistat că negocierile cu Iranul decurg bine, dar a avertizat totodată Teheranul să nu „șantajeze” America încercând să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Iranul a declarat că nu va redeschide accesul la calea navigabilă până când Statele Unite nu vor ridica blocada navală impusă navelor care intră și ies din porturile iraniene.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat israelian loveste cu un ciocan capul unei statui al lui iisus hristos
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
President Donald J Trump welcomes Prime Minister Mark Carney of Canada to the White House
Premierul canadian Mark Carney afirmă că relațiile țării sale cu Statele Unite au devenit un punct slab. „Preluăm din nou controlul”
Screenshot 2025-09-15 233600
Intervenție militară în Caraibe: barcă suspectată de trafic de droguri, atacată de armata SUA. Trei persoane au murit
Stephen Whiting
Șef al Armatei americane: Vladimir Putin se pregătește pentru un atac nuclear de tip „Pearl Harbor în spațiu”
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 52. Iranul acuză SUA că „trădează diplomația”. Confuzie privind noi negocieri la Islamabad
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Intrăm în criză politică? PSD decide, astăzi, dacă îi retrage...
lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează...
profimedia-1092877157
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria...
Ciolacu Dica
Și Ciolacu i-a cerut lui Bolojan să plece și a folosit o fază celebră...
Ultimele știri
Vânzările de automobile electrice au explodat pe principalele pieţe UE pe fondul scumpirii carburantului. Ce se întâmplă în România
„Viitorul războiului”. Ucraina trimite roboți pe front, în locul soldaţilor: „Poziția a fost capturată fără să se tragă niciun foc”
Tratament salvator pentru un tânăr cu o boală gravă de ficat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
„E Dumitrache II”. Povestea ultimului decar-atacant al lui Dinamo: „Asta e calitatea mea numărul 1”
Adevărul
Scenarii de criză la vârful puterii: cum poate rezista Guvernul Bolojan și de ce abandonarea premierului ar...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primul nume mare care critică numirea lui Gică Hagi la naționala României
Pro FM
Cher, surprinsă că ar avea o nepoată: „A rămas fără cuvinte!” Ce se știe despre presupusa fiică a lui Elijah...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Misterul originii moților din Munții Apuseni. Urmași ai dacilor, romanilor și popoarelor atrase de aur
Newsweek
Cine sunt cei 1.000.000 de pensionari care pierd 250 de lei la pensie în 2026? Oficial: Nu sunt bani
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...