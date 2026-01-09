Live TV

Video SUA au confiscat un nou petrolier, în Caraibe. Avertisment dur: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție”

Data actualizării: Data publicării:
petrolier-confiscat-caraibe
Informația privind confiscarea petrolierului Olina a fost confirmată de Kristi Noem. Foto: Captură video X/ Kristi Noem

La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.

Olina, care, potrivit bazei de date publice Equasis, arbora în mod fals pavilionul Timorului de Est, plecase anterior din Venezuela și se întorsese în regiune, a declarat o sursă din industrie cu cunoștințe directe despre această chestiune.

„Dispozitivul de urmărire AIS (localizare) al navei a fost activ ultima dată în urmă cu 52 de zile în zona economică exclusivă a Venezuelei, la nord-est de Curacao”, a declarat separat compania britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

„Confiscarea survine după o urmărire îndelungată a petrolierelor legate de transporturile de petrol venezuelean sancționate din regiune.”

Informația privind confiscarea petrolierului Olina a fost confirmată de Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă al SUA.

„Criminalii din întreaga lume sunt avertizați. În această dimineață, USCG (n. red - Garda de Coastă a SUA) a executat o abordare și confiscare a navei Olina în apele internaționale din estul Mării Caraibelor. Fiind o altă navă petrolieră din  «flota fantomă» suspectată că transportă petrol supus embargoului, această navă a părăsit Venezuela încercând să se sustragă forțelor americane”, a scris Noem pe X.

Totodată, aceasta a precizat: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție. Nu se vor ascunde sub pretextul fals al naționalității.  Paza de Coastă va confisca petrolierele sancționate, va aplica legea SUA și internațională și va elimina aceste surse de finanțare pentru activități ilicite, inclusiv narcoterorismul”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Olina a părăsit Venezuela săptămâna trecută încărcată cu petrol, ca parte a unei flote, la scurt timp după ce SUA l-au arestat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, iar nava se întorcea încărcată la Venezuela în urma blocadei impuse de SUA asupra exporturilor de petrol venezuelean, a declarat sursa din industrie.

SUA au impus sancțiuni asupra petrolierului în ianuarie anul trecut, când acesta se numea Minerva M, pentru că, potrivit Washingtonului, făcea parte din așa-numita flotă fantomă de nave care navighează cu puține reglementări sau asigurări cunoscute.

Amintim că petrolierul sub pavilion rus Marinera (fost Bella I), confiscat miercuri de autoritățile americane, este deținut de la sfârșitul lunii decembrie 2025 de o companie rusă al cărei fondator este un om de afaceri originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia.

Citește și:

Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii

Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Ce l-a determinat pe președintele american să anuleze în ultimul moment
Preşedintele columbian Gustavo Petro.
După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia
maga hat
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
enrique marquez
Venezuela începe eliberarea deținuților politici după capturarea lui Maduro. Enrique Márquez printre primii scoși din închisoare
Maria Corina Machado
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace
Recomandările redacţiei
mae
Scandal în Coaliție: PSD critică dur MAE pentru votul dat în favoarea...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre acordul UE - Mercosur: „România va câștiga noi...
Every Day Life In Romania
Tot mai multe oraşe din România au introdus taxe pentru turişti de la...
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii UE au luat decizia...
Ultimele știri
Haos în Iran. Localnicii amenință că nu vor renunța prea ușor la proteste: „Oamenii sunt mai furioși și mai hotărâți acum”
NATO este „departe de a fi în criză” după declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda, susține comandantul Forțelor Aliate
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cum funcționează constatarea amiabilă în 2026 dacă unul dintre șoferi își schimbă declarația
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Nedreptate la pensie: A avut 7.000 lei salariu și s-a pensionat cu 3.300 lei. Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...