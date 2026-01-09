La doar două zile de la preluarea controlului asupra navei Marinera, Statele Unite au confiscat un nou petrolier, de această dată în Caraibe. Este vorba despre petrolierul Olina, conform Reuters.

Olina, care, potrivit bazei de date publice Equasis, arbora în mod fals pavilionul Timorului de Est, plecase anterior din Venezuela și se întorsese în regiune, a declarat o sursă din industrie cu cunoștințe directe despre această chestiune.

„Dispozitivul de urmărire AIS (localizare) al navei a fost activ ultima dată în urmă cu 52 de zile în zona economică exclusivă a Venezuelei, la nord-est de Curacao”, a declarat separat compania britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard.

„Confiscarea survine după o urmărire îndelungată a petrolierelor legate de transporturile de petrol venezuelean sancționate din regiune.”

Informația privind confiscarea petrolierului Olina a fost confirmată de Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă al SUA.

„Criminalii din întreaga lume sunt avertizați. În această dimineață, USCG (n. red - Garda de Coastă a SUA) a executat o abordare și confiscare a navei Olina în apele internaționale din estul Mării Caraibelor. Fiind o altă navă petrolieră din «flota fantomă» suspectată că transportă petrol supus embargoului, această navă a părăsit Venezuela încercând să se sustragă forțelor americane”, a scris Noem pe X.

Totodată, aceasta a precizat: „Flotele fantomă nu vor scăpa de justiție. Nu se vor ascunde sub pretextul fals al naționalității. Paza de Coastă va confisca petrolierele sancționate, va aplica legea SUA și internațională și va elimina aceste surse de finanțare pentru activități ilicite, inclusiv narcoterorismul”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Olina a părăsit Venezuela săptămâna trecută încărcată cu petrol, ca parte a unei flote, la scurt timp după ce SUA l-au arestat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, iar nava se întorcea încărcată la Venezuela în urma blocadei impuse de SUA asupra exporturilor de petrol venezuelean, a declarat sursa din industrie.

SUA au impus sancțiuni asupra petrolierului în ianuarie anul trecut, când acesta se numea Minerva M, pentru că, potrivit Washingtonului, făcea parte din așa-numita flotă fantomă de nave care navighează cu puține reglementări sau asigurări cunoscute.

Amintim că petrolierul sub pavilion rus Marinera (fost Bella I), confiscat miercuri de autoritățile americane, este deținut de la sfârșitul lunii decembrie 2025 de o companie rusă al cărei fondator este un om de afaceri originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia.

Citește și:

Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii

Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”

Editor : A.M.G.