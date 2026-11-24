Serviciul Forestier al SUA a publicat noi documente despre presupuse apariții ale lui Bigfoot în Oregon și Montana. Dosarele includ rapoarte despre urme misterioase investigate de un biolog și mărturii ale unor localnici care susțin că au întâlnit creaturi neobișnuite. Existența lui Bigfoot nu a fost confirmată științific, relatează The Guardian.

Printre documentele publicate se numără și un articol apărut în 2003 într-un ziar din Montana, despre descoperirea unor presupuse urme de Bigfoot, precum și o mărturie referitoare la istoria unei zone traversate de un pârâu din același stat. Acolo, mai multe persoane au observat ceea ce credeau că este „un urs foarte mare, numai că urșii nu merg pe picioarele din spate decât pe distanțe scurte”.

Publicarea documentelor de către Serviciul Forestier american vine la câteva luni după ce locuitori din zone rurale ale provinciei Ontario, Canada, au relatat întâlniri cu siluete uriașe care corespundeau descrierilor lui Bigfoot.

Aceste mărturii se adaugă unei lungi istorii de presupuse apariții ale lui Bigfoot sau de descoperiri ale unor urme atribuite acestei creaturi asemănătoare unei maimuțe antropoide bipede, a cărei existență nu a fost confirmată științific.

Proiectul Bigfoot Mapping Project cuprinde peste 16.000 de relatări despre această creatură considerată un criptid, termen folosit pentru a desemna un animal sau o ființă a cărei existență nu a fost demonstrată.

Urme misterioase investigate de un biolog în 1982

Potrivit raportului din 1982, biologul Rodney Johnson a investigat urme descoperite în trei locuri din Pădurea Națională Umatilla, în nord-estul statului Oregon.

Pentru a determina originea acestora, Johnson sau un alt membru al echipei de investigație a realizat mulaje din ghips după două dintre urme. Biologul a prezentat opt argumente pentru care considera că urmele nu aparțineau unui Sasquatch. Printre acestea se numărau:

„Lungimea pasului dintre urme nu se modifica în funcție de înclinația terenului”;

„Urmele din ambele locuri nu ajungeau până la fundul stratului de noroi”;

„Degetele mici nu prezentau pernițe bine definite la vârfuri, așa cum ar fi fost de așteptat”.

Cu toate acestea, Johnson nu a exclus complet ipoteza Bigfoot. „Dacă urmele au fost falsificate, cineva a depus un efort considerabil și a acordat o atenție deosebită detaliilor”, a scris biologul.

„Semnele asemănătoare amprentelor de pe talpă ar fi foarte greu de reprodus. Par foarte naturale. Aproape că aș bănui că, pentru realizarea picioarelor «false», ar fi trebuit folosit un mulaj al unui picior adevărat. Dacă ar fi fost așa însă, ar fi trebuit să se vadă și celelalte cute ale piciorului”, a adăugat el.

Într-un raport ulterior al Serviciului Forestier, investigatorul a concluzionat că urmele reprezentau „o încercare foarte ingenioasă de a pune la cale o farsă”.

„Sperăm că această notă va fi suficientă pentru a închide acest caz «Bigfoot»”, se arată în document. Cazul respectiv a fost, poate, închis, dar au existat și altele.

O creatură misterioasă și un elan dispărut în Montana

Într-o mărturie din 1980, redactată aproape ca un roman, Leo Kinney, din Montana, scria: „Acum să povestesc câteva dintre întâmplările care au rămas în istorie”. El a relatat că a intrat în pădure împreună cu alte trei persoane pentru a recupera cadavrul unui elan.

În schimb, grupul ar fi descoperit indicii ale prezenței „unui alt tip de creatură care mergea pe picioarele din spate”. Deși nimeni nu văzuse efectiv creatura, oamenii ar fi observat urme, ar fi simțit un miros puternic și ar fi auzit un sunet asemănător unui mormăit.

După ce au ajuns la concluzia că presupusa creatură ridicase și târâse elanul, cei patru au decis să nu o urmărească. „Ne-am sfătuit și am hotărât că nu eram deosebit de dornici să ajungem din urmă orice ar fi fost acel lucru. Deși atunci nu am recunoscut-o, din discuțiile ulterioare am aflat că toți avuseserăm un sentiment foarte neplăcut și simțiserăm fiori pe șira spinării”, a povestit Kinney.

Un alt caz este prezentat într-un articol publicat în 2003 de ziarul Clark Fork Valley Press. Jurnalistul relata că un grup de persoane din Montana descoperise sute de „urme de pași ciudate”. „Nu am crezut până când nu am văzut urmele”, a declarat o femeie.

În luna iunie, locuitori dintr-o zonă rurală a provinciei canadiene Ontario au relatat că au văzut două creaturi care căutau prin gunoaie. „Una mare, cealaltă nu atât de mare”, se arată într-una dintre mărturii. „Nuanța de scorțișoară era mai pronunțată la cea mai mică”, preciza relatarea, făcând referire la culoarea blănii.

Persoanele care cred că au descoperit urme ale lui Bigfoot pot trimite relatările lor către Bigfoot Mapping Project, o inițiativă care colectează și cartografiază presupusele apariții ale creaturii.

Editor : M.I.