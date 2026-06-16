SUA au furat o pagină din manualul Iranului. Cum a reușit Armata americană să scoată petrol prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei

Armata Statelor Unite a supravegheat zeci de transferuri secrete de petrol între nave pentru a menține fluxul exporturilor de energie din Golf, folosind drone aeriene și acvatice, precum și elicoptere, într-o operațiune de ghidare a convoaielor către cisternele în așteptare, potrivit unei investigații Reuters.

Operațiunea de la marginea Strâmtorii Ormuz folosește o tehnică de transfer utilizată de mult timp de Iran pentru a ocoli sancțiunile.

Două locații specifice unde au loc transferurile de petrol au fost identificate de 11 persoane familiarizate cu operațiunea - una în largul coastei Fujairah din Emiratele Arabe Unite și cealaltă în largul portului Sohar din Oman. Operațiunea a început la începutul lunii mai, iar cel puțin 92 de nave au fost implicate în transferuri, conform datelor privind transportul maritim și imaginilor din satelit analizate de Reuters.

Chiar și pe 11 iunie, 17 perechi de nave puteau fi văzute efectuând transferuri simultane de petrol în cele două situri, conform imaginilor din satelit analizate de sursa citată.

Un elicopter Apache doborât de Iran pe 9 iunie, declanșând bombardamente de represalii din partea SUA, a fost implicat în misiune, potrivit a patru surse, inclusiv un fost oficial american care avea cunoștință despre atac.

Folosind imagini din satelit, Reuters a numărat șase perechi de nave-cisternă grupate într-o zonă mică din largul portului Sohar în ziua în care elicopterul Apache a fost doborât.

Reuters nu a putut confirma ce rol a jucat elicopterul Apache în operațiune. Ca răspuns la întrebările Reuters, un oficial american al apărării a declarat că nicio forță a Comandamentului Central nu participă la o operațiune de transfer de petrol de la o navă la alta. Ambii membri ai echipajului au fost salvați de o dronă, au declarat oficialii americani.

Amploarea transferurilor de la o navă la alta, modul în care funcționează acestea și rolul rachetei Apache în această operațiune nu au fost raportate anterior.

Cele două locuri în care au avut loc aceste transferuri, în Golful Oman, lângă ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, sunt aproape de granițele trasate de Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, un nou organism iranian înființat pentru a gestiona Strâmtoarea Ormuz. Navele care nu respectă ordinele Iranului riscă să fie atacate cu drone și rachete de către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Portul Fujairah a fost atacat în mod repetat de Iran în timpul desfășurării acestei operațiuni conduse de SUA. Weekendul trecut, potrivit grupului britanic de gestionare a riscurilor maritime Vanguard, un „proiectil necunoscut” a lovit un petrolier în largul coastei Omanului. Vanguard a declarat într-un comunicat că echipajul era în siguranță și că impactul a provocat unele scurgeri de marfă, dar nicio pagubă adusă mediului. Nu a specificat dacă petrolierul a fost implicat într-un transfer de la o navă la alta.

Iranul a răspuns războiului cu SUA și Israel prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din consumul global de petrol. Acțiunea a creat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu energie la nivel global din istorie și a stimulat inflația în întreaga lume.

Transferurile între nave, deși riscante și ineficiente, par să facă parte din eforturile administrației Trump de a ajuta la restabilirea fluxurilor normale de petrol din Golf. Președintele SUA a declarat că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide vineri, în baza unui acord-cadru de pace cu Iranul anunțat săptămâna aceasta, dar detaliile rămân vagi. Reuters nu a putut stabili dacă acordul anunțat a afectat transferurile de petrol.

O anchetă Reuters publicată pe 20 mai a constatat că Iranul și-a stabilit propriul sistem pentru a ghida navele prin partea opusă a strâmtorii, care implică puncte de control insulare, acorduri diplomatice și uneori taxe.

P uncte de transfer

Operațiunile de transfer americane sunt controlate în totalitate de Armata americană, au declarat opt ​​dintre surse, inclusiv un contractor privat de securitate care a fost implicat în transferuri.

Petrolierele trebuie să navigheze până la un punct de întâlnire înainte de a ajunge la strâmtoare, apoi să își eșaloneze plecările astfel încât să fie la o distanță de aproximativ 3.000 până la 4.000 de metri unul de celălalt, potrivit uneia dintre surse, precum și imaginilor din satelit. Transponderele lor sunt oprite, iar luminile sunt reduse, potrivit a patru surse.

O serie de puncte de referință permit Armatei americane să monitorizeze progresul petrolierelor desemnate, dar americanii „evident că le urmăresc tot timpul”, a declarat una dintre surse.

Când trec prin strâmtoare, imediat după o zonă pe care Iranul a delimitat-o ​​ca fiind sub controlul său, petrolierele se aliniază navelor receptoare, care sunt transportoare de țiței foarte mari (Very Large Crude Carriers, sau VLCC), pentru a începe transferurile de petrol. Acestea durează între 24 și 40 de ore. Petrolierele goale se întorc apoi prin strâmtoare, iar VLCC-urile nou încărcate navighează mai departe.

Ceea ce face posibilă această operațiune de tip navă-navă este faptul că există câțiva transportatori dispuși să-și trimită navele prin strâmtoare pentru a livra petrolul, în ciuda blocadei iraniene.

Însă operațiunea este riscantă. „Pur și simplu nu știi când ar putea decide Iranul să înceapă să folosească drone sau chiar canoniere pentru a împiedica chiar și acele nave să tranziteze strâmtoarea”, a declarat Noam Raydan, cercetător senior la Institutul Washington, specializat în riscuri maritime și care a analizat concluziile Reuters.

Tehnica de la navă la navă a fost utilizată de Iran timp de ani de zile pentru a ocoli sancțiunile, pentru că maschează sursa petrolului. Iranienii operează de obicei câte o pereche de nave odată, atât pentru a evita detectarea, cât și pentru că exporturile lor de dinainte de război erau relativ mici. Operațiunea condusă de SUA, care implică transferuri în masă, oferă producătorilor din Golf o mai bună protecție împotriva atacurilor de represalii iraniene, astfel încât aceștia să poată transporta țiței, condensat și produse petroliere către cumpărători internaționali.

Reuters a analizat peste o duzină de imagini din satelit realizate între 2 mai și 11 iunie, care arată transferuri între nave care implică flote de petroliere de stat din Golf și nave operate internațional care primesc petrol. Datele de transport maritim LSEG și Kpler, analizate de Reuters, au arătat întâlniri repetate între petrolierele care operează în zonă în aceeași perioadă.

Pe baza imaginilor, Reuters a calculat că cel puțin 90 de milioane de barili de țiței și produse petroliere ar fi putut circula prin rețeaua offshore de la începutul lunii mai. Volumele, calculate pe baza capacităților de transport ale petrolierelor, sunt încă mici în comparație cu media de dinainte de război de aproximativ 20 de milioane de barili care treceau zilnic prin strâmtoare.

„Pe măsură ce vechile reguli slăbesc, este ironic faptul că Statele Unite iau acum exemplul Chinei, Rusiei, Coreei de Nord și chiar al Iranului, ale căror așa-numite «flote fantomă» au inițiat aceste tehnici tocmai pentru a evita sancțiunile SUA și ONU”, a scris Michael Froman, președintele Consiliului pentru Relații Externe, într-o notă de vineri. El se referea la practica de a trimite nave prin strâmtoare fără transpondere, pe care Trump a menționat-o în comentariile din 10 iunie, după doborârea elicopterului Apache.

Șase surse cu cunoștințe directe despre operațiune au declarat că SUA au sprijinit navele participante printr-o combinație de supraveghere aeriană, verificare a conformității și monitorizare, mai degrabă decât escortă navală. Reuters nu a găsit nicio indicație că personalul militar american ar fi fost implicat direct în transferuri.

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Editor : Ș.R.