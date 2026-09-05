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SUA au lovit trei petroliere iraniene în Golf, ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane

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Ciocnirile dintre SUA şi Iran au reînceput. Sursa foto: Captură video CENTCOM
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Tensiunile dintre SUA și Iran au reizbucnit pe mare. Trei petroliere iraniene au fost distruse de forțele americane în Golful Persic și Golful Oman, într-o ripostă la atacurile cu rachete lansate de Teheran asupra unor nave militare ale SUA.

Forţele americane au lovit şi distrus sâmbătă trei petroliere iraniene - unul în Golful Persic şi două în Golful Oman după ce Iranul atacase două nave militare americane, a anunţat sâmbătă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

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„Mesajul pentru Gardienii Revoluției trebuie să fie clar: dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom face să plătiți un preț economic și mai mare, distrugând trei dintre ale voastre. Nu vom ezita să apărăm forțele americane și, dacă va fi necesar, să distrugem flota petrolieră limitată și vulnerabilă a Iranului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

Conform comandamentului, Gardienii Revoluţiei din Iran lansaseră rachete împotriva a două nave ale marinei militare a Statelor Unite care patrulau în apele din regiune. Un portavion şi un distrugător au evitat „multiple atacuri neprovocate”, dar niciun militar nu a fost rănit.

Ca ripostă, americanii au „neutralizat permanent” două petroliere iraniene şi au „distrus complet altul”, a comunicat CENTCOM pe X. Unul din vase se afla în largul insulei Kharg, unde este amplasat principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic; altul era în apropiere de strâmtoarea Ormuz, lângă Jask, iar altul în Golful Oman.

Ciocnirile dintre SUA şi Iran au reînceput duminica trecută, după o lună de acalmie relativă. Americanii au luat iniţiativa, afirmând că încearcă să îi împiedice pe iranieni să lanseze rachete purtătoare de mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a ripostat atacând state vecine din Golf, aşa cum procedează de la începutul războiului declanşat împotriva sa de Statele Unite şi Israel la sfârşitul lui februarie. Forţele Teheranului continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, în timp ce americanii au creat o blocadă a porturilor iraniene.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că SUA lansează „lovituri precise” şi în prezent nu sunt angajate în lupte.

Editor : M.I.

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