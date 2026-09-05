SUA avertizează că NATO nu va tolera atacurile hibride asupra statelor membre, după incidentele recente atribuite Rusiei

Incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, pe care Germania l-a atribuit Rusiei, reprezintă un semnal de alarmă pentru NATO. Alianța trebuie să răspundă ferm acțiunilor hibride deliberate, iar Statele Unite vor sprijini țările vizate, a avertizat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker.

Whitaker a afirmat că tentativa de atac cu drone de luna trecută de la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, pentru care Berlinul a dat vina pe Rusia, a fost mai îngrijorătoare decât alte incidente recente cu care s-au confruntat statele membre ale NATO, cauzate de drone ruseşti care vizau Ucraina şi care au deviat de la traiectorie.

„Apoi avem ceea ce aş numi acţiuni hibride mai îngrijorătoare, precum cele pe care le-am văzut la Leipzig sau în Polonia”, a spus Whitaker în marja unei conferinţe de afaceri din Italia.

Membrii NATO trebuie să fie pregătiţi, vigilenţi şi, de asemenea, să transmită un mesaj ferm atunci când sunt confruntaţi cu astfel de evenimente, a spus el.

„Dacă putem identifica cine se află în spatele acestor acţiuni - aşa cum a făcut Germania - ne asigurăm că exprimăm cu fermitate faptul că acest lucru este inacceptabil şi că nu îl vom tolera”, a spus Whitaker, potrivit Reuters.

Infrastructura critică, inclusiv activele energetice, ar putea fi ţinta unor atacuri şi ar trebui monitorizată de autorităţile naţionale, a adăugat el.

Răspunsul la aceste provocări este în primul rând naţional, dar Statele Unite sprijină ţările atunci când se confruntă cu astfel de acte, a mai spus el.

Citește și Sabotajul rusesc în Europa: cât de aproape suntem de un incident ce poate declanșa criza NATO

Editor : M.I.