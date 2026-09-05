Live TV

SUA avertizează că NATO nu va tolera atacurile hibride asupra statelor membre, după incidentele recente atribuite Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Matthew Whitaker
Matthew Whitaker. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle, pe care Germania l-a atribuit Rusiei, reprezintă un semnal de alarmă pentru NATO. Alianța trebuie să răspundă ferm acțiunilor hibride deliberate, iar Statele Unite vor sprijini țările vizate, a avertizat ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker.

Whitaker a afirmat că tentativa de atac cu drone de luna trecută de la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, pentru care Berlinul a dat vina pe Rusia, a fost mai îngrijorătoare decât alte incidente recente cu care s-au confruntat statele membre ale NATO, cauzate de drone ruseşti care vizau Ucraina şi care au deviat de la traiectorie.

„Apoi avem ceea ce aş numi acţiuni hibride mai îngrijorătoare, precum cele pe care le-am văzut la Leipzig sau în Polonia”, a spus Whitaker în marja unei conferinţe de afaceri din Italia.

Membrii NATO trebuie să fie pregătiţi, vigilenţi şi, de asemenea, să transmită un mesaj ferm atunci când sunt confruntaţi cu astfel de evenimente, a spus el.

„Dacă putem identifica cine se află în spatele acestor acţiuni - aşa cum a făcut Germania - ne asigurăm că exprimăm cu fermitate faptul că acest lucru este inacceptabil şi că nu îl vom tolera”, a spus Whitaker, potrivit Reuters.

Infrastructura critică, inclusiv activele energetice, ar putea fi ţinta unor atacuri şi ar trebui monitorizată de autorităţile naţionale, a adăugat el.

Răspunsul la aceste provocări este în primul rând naţional, dar Statele Unite sprijină ţările atunci când se confruntă cu astfel de acte, a mai spus el.

Citește și Sabotajul rusesc în Europa: cât de aproape suntem de un incident ce poate declanșa criza NATO

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
3
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
Nou-promovata care a lăsat "mască" Europa: 4-3 în deplasare, după o "remontada" în minutul 90+2!
Digi Sport
Nou-promovata care a lăsat "mască" Europa: 4-3 în deplasare, după o "remontada" în minutul 90+2!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scandal avion
Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant
iran nave distruse
SUA au lovit trei petroliere iraniene în Golf, ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor americane
Mexican Wolves' Fate In Jeopardy On National Wildlife Day
Lupii cenușii ar putea pierde protecția în SUA, după un ordin semnat de Trump. Ecologiștii avertizează asupra consecințelor
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
Europa nu ar putea face față unui război de uzură cu Rusia, cred oficialii din domeniul apărării. „Se află într-o perioadă de stagnare”
profimedia-0783574544
Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reperații la centrala nucleară Zaporojie
Recomandările redacţiei
elevi si profesor pe holul unei scoli
Ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro: Cu ce provocări...
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Putin, față în față la Kremlin cu emisarii lui Trump. Atacurile...
grecia avion incendiu
Tragedie la un show aviatic din Grecia: Doi piloți au murit după...
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Expert în apărare, despre deplasările emisarilor SUA la Moscova și...
Ultimele știri
Fără smartphone în timpul școlii. Cum încearcă profesorii din Anglia să-i țină pe elevi departe de ecrane
Accident pe un traseu de mountain bike din Azuga. Un turist de 42 de ani, preluat cu elicopterul SMURD
Accident rutier pe centura Sucevei. Șoferul unui autocamion, preluat de un echipaj SMURD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Meriton Korenica și Valentin Crețu, titulari în derby-ul Dinamo – FCSB! Echipele de start. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
barbat piupa poza cu ratko mladic, slujba de proveghi
Criminalul de război Ratko Mladic a fost omagiat la Belgrad de foşti camarazi şi oficiali sârbi din trecut şi...
Adevărul
Povestea stațiunii Amara: drumul de la o cadă de lemn pe malul lacului la stațiunea de lux din perioada...
Playtech
Ce nu ai voie să faci în primul an de permis. Regulile pentru șoferii începători în 2026
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A fost înșelată mai bine de 13 ani, dar un episod i-a pus "capac": "Așa ceva nu se uită"
Pro FM
Acum 20 de ani voia să divorțeze de soție, azi îi e mai recunoscător ca oricând. Snoop Dogg: "Mi-am dat seama...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum îi ajutăm pe copii să accepte că vacanța s-a terminat. Psiholog: „Validați emoția, însă fără să negociați...
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”