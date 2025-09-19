Live TV

SUA blochează pentru a șasea oară rezoluția ONU pentru încetarea focului în Fâșia Gaza

veto sua onu
Morgan DeAnn Ortagus, adjunct al trimisului special pentru Pace în Orientul Mijlociu al Statelor Unite. Sursa foto: Profimedia Images
Reacțiile ambasadorilor ONU după veto-ul exprimat de SUA

Statele Unite au blocat pentru a șasea oară, prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care cerea încetarea imediată a focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Toți ceilalți 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea documentului, pe care Washingtonul l-a respins pe motiv că nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului la autoapărare, potrivit BBC.

Adjunctul trimisului american pentru Orientul Mijlociu, Morgan Ortagus, a declarat că textul nu condamnă suficient Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului de a se apăra. Cei 14 alți membri ai Consiliului de Securitate au votat în favoarea proiectului de rezoluție, care descria situația umanitară din Gaza ca fiind „catastrofală” și cerea Israelului să ridice toate restricțiile asupra ajutorului umanitar.

Votul vine în contextul în care biroul umanitar al ONU avertizează că ultimele mijloace de supraviețuire pentru civili se prăbușesc în orașul Gaza, pe măsură ce Israelul își extinde ofensiva militară.

Înaintea votului, Ortagus a spus că opoziția Washingtonului față de rezoluție „nu ar trebui să fie o surpriză”. „Nu condamnă Hamas și nu recunoaște dreptul Israelului de a se apăra și, în mod eronat, legitimează narațiunile false care favorizează Hamas și care, din păcate, au prins rădăcini în acest consiliu”, a declarat ea.

Reacțiile ambasadorilor ONU după veto-ul exprimat de SUA

După vot, membrii ONU au reacționat rapid, exprimându-și dezamăgirea. Ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, a numit decizia SUA „profund regretabilă și dureroasă”, spunând că aceasta a împiedicat Consiliul de Securitate „să-și joace rolul de drept în fața acestor atrocități”.

Ambasadorul Pakistanului, Asim Ahmad, a descris veto-ul ca pe „un moment întunecat în această sală”. „Lumea privește. Strigătele copiilor ar trebui să ne străpungă inimile”, a spus el.

Amar Bendjama, ambasadorul Algeriei, și-a cerut scuze poporului palestinian. „Frați palestinieni, surori palestiniene, iertați-ne”, a spus el. „Iertați-ne, pentru că lumea vorbește despre drepturi, dar le refuză palestinienilor. Iertați-ne, pentru că eforturile noastre, eforturile noastre sincere, s-au spulberat de acest zid al respingerii.”

Acesta vot la ONU are loc cu doar câteva zile înainte ca liderii mondiali să ajungă la Adunarea Generală a ONU, unde Gaza va fi un subiect major, iar aliați-cheie ai SUA, inclusiv Marea Britanie, sunt așteptați să recunoască un stat palestinian independent.

În Gaza, mii de oameni continuă să fugă în urma atacurilor mortale, în timp ce tancurile și trupele israeliene înaintează în a treia zi a unei ofensive terestre.

Editor : M.I.

