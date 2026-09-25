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SUA fac pregătiri pentru o posibilă acțiune militară în Cuba. Ce dezvăluie un document intern al armatei

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Armata SUA
Armata SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Armata SUA face pregătiri pentru eventualitatea unei acțiuni în Cuba și verifică ce trupe, personal medical și alte resurse ar putea avea disponibile în următoarele luni. Potrivit unui document intern consultat de CBS News, șase unități ar putea fi pregătite în 90 până la 120 de zile, însă nu există deocamdată un ordin de desfășurare.

Rezerva armatei SUA analizează dacă poate pune la dispoziţia Comandamentului de Sud întăriri pentru forţele de poliţie, personal medical şi alte unităţi de sprijin, potrivit documentului menţionat.

Solicitarea se încadrează în planificarea militară legată de Cuba, au declarat mai mulţi oficiali americani pentru postul CBS, deşi textul nu conţine referiri directe la Cuba.

Cu toate că documentul nu precizează efectivele de trupe necesare şi nici nu menţionează ca vreo unitate să fi primit ordin de desfăşurare, în acesta se solicită comandamentelor din subordine informaţii despre disponibilitatea a şase unităţi care să fie pregătite pentru a fi plasate sub autoritatea Comandamentului de Sud al SUA într-un termen de 90 până la 120 de zile.

Printre aceste unităţi sunt menţionate un batalion de sprijin logistic în acţiuni de luptă, specializat în coordonarea logisticii, precum transporturile, mentenanţa echipamentelor, furnizarea de combustibili şi de provizii, împreună cu un batalion de geniu. Documentul menţionează şi crearea unei brigăzi medicale pentru a comanda şi coordonarea unităţilor medicale.

Respectivul document, datat cu săptămâna trecută, apare într-un moment de presiuni intense din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump asupra Cubei, cu obiectivul de a impune în această ţară o schimbare de regim politic.

Cel mai recent conflict dintre Trump şi guvernul cubanez a avut loc săptămâna aceasta la Adunarea Generală a ONU, când delegaţia cubaneză a părăsit sala după ce preşedintele american a descris Cuba drept „un stat eşuat (...) care va cădea”.

De asemenea, Trump a recunoscut faptul că administraţia sa „urmăreşte o schimbare fundamentală în Cuba”, acţiune despre care a spus că este condusă de secretarul său de stat Marco Rubio, un politician de origine cubaneză, scrie Agerpres.

După ce l-a capturat în ianuarie pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, administraţia preşedintelui Trump a sporit presiunea asupra Cubei, împotriva căreia, în plus faţă de embargoul comercial impus de SUA încă din anul 1962, a impus o blocadă petrolieră care a exacerbat criza economică şi socială din insulă, concomitent cu ameninţări repetate din partea liderului de la Casa Albă că ar putea "prelua controlul" asupra acestei ţări.

Washingtonul şi Havana au avut unele contacte pentru a negocia o ieşire din acest conflict, în timp ce Cuba afirmă că schimbările în ţară pot fi decise doar de poporul cubanez şi acuză Statele Unite că pregătesc o agresiune militară.

Editor : M.I.

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